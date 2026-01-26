PS 30 Plus

PS 30 Plus 動力洗滌器的三個高壓噴嘴可以清除頑固的污垢。 借助可旋轉的側噴嘴，可以輕鬆清潔所有角和邊緣。

PS 30 Plus 強力洗滌器具有高壓抗重污垢的能力，非常適合去除中小型區域的頑固污垢。 內置的三個高壓噴嘴不僅確保令人炫目的效果，而且還提供最佳的區域性能。 為了輕鬆有效地清潔所有角落，可以將側噴嘴旋轉45度。 同時保護用戶免受任何噴霧水的侵害。 另一個好處：PS 30 Plus 外形緊湊，特別適合清潔步驟。 動力洗滌器的刷頭也是可移動的和靈活的。 可以將其旋轉360度以清潔難以觸及的區域。 清潔後，可用集成的污物刮板刮平所有光滑的表面。 這樣可以迅速清除多餘的髒水，並使表面立即可供再次使用。

特點和好處
PS 30 Plus: 旋轉側噴嘴
旋轉側噴嘴
完美清潔所有角落和邊緣。
PS 30 Plus: 可以360°旋轉的刷頭
可以360°旋轉的刷頭
在難以接近的區域提供充分的靈活性。
PS 30 Plus: 刷毛環（也對側噴嘴）
刷毛環（也對側噴嘴）
不論噴嘴設置如何，均可防止噴霧水侵襲。
三個高壓噴嘴
  • 高效清潔頑固的污垢。
緊湊設計
  • 允許在狹窄空間內輕鬆清潔。
結合高壓和手動的高壓刷
  • 與傳統的洗滌器相比，確保特別有效的清潔。
刮刀
  • 容易去除髒水。 無需工具即可更換。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 0.9
包括包裝的重量 (kg) 1.3
尺寸(長x寬x高) (mm) 749 x 264 x 768
應用領域
  • 樓梯
  • 陽台
  • 露台
  • （院子）入口、車道