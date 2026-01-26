PS 30 Plus 強力洗滌器具有高壓抗重污垢的能力，非常適合去除中小型區域的頑固污垢。 內置的三個高壓噴嘴不僅確保令人炫目的效果，而且還提供最佳的區域性能。 為了輕鬆有效地清潔所有角落，可以將側噴嘴旋轉45度。 同時保護用戶免受任何噴霧水的侵害。 另一個好處：PS 30 Plus 外形緊湊，特別適合清潔步驟。 動力洗滌器的刷頭也是可移動的和靈活的。 可以將其旋轉360度以清潔難以觸及的區域。 清潔後，可用集成的污物刮板刮平所有光滑的表面。 這樣可以迅速清除多餘的髒水，並使表面立即可供再次使用。