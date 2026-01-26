PS 30 強力洗滌器可在各種地方表面上提供出色的清潔效果。三個高壓噴嘴能確保鬆開頑固的污垢。這使 PS 30 成為可靠清潔中小型區域(如樓梯和邊緣)的理想輔助工具。刷頭可以旋轉 360° 以清潔難以觸及的區域。清潔后, 一體式污垢刀片可用在所有光滑的表面上, 這樣可以快速去除多餘的髒水,並使表面能夠立即再次提供使用。這種高壓噴射和手動刷壓力的組合,具有最終的清潔性能,優於所有標準洗滌器,並可與所有 Kärcher 的K2至K7高壓清洗機組合使用。