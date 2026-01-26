PS 30 強力洗滌表面清洗器
PS 30 強力洗滌器及其三個一體式高壓噴嘴,可有力去除各種表面的頑固污垢,同時節省時間。適用於樓梯和邊緣。包括一體式刮刀刀片,以去除髒水。
PS 30 強力洗滌器可在各種地方表面上提供出色的清潔效果。三個高壓噴嘴能確保鬆開頑固的污垢。這使 PS 30 成為可靠清潔中小型區域(如樓梯和邊緣)的理想輔助工具。刷頭可以旋轉 360° 以清潔難以觸及的區域。清潔后, 一體式污垢刀片可用在所有光滑的表面上, 這樣可以快速去除多餘的髒水,並使表面能夠立即再次提供使用。這種高壓噴射和手動刷壓力的組合,具有最終的清潔性能,優於所有標準洗滌器,並可與所有 Kärcher 的K2至K7高壓清洗機組合使用。
特點和好處
三個集成式高壓噴頭使用高壓進行強力清潔可獲得出色效果。
集成式可更換吸水扒膠條使用可更換的吸水扒膠條快速清除污水。
可以360°旋轉的刷頭以清潔難以觸及的區域。
刷毛環
- 防止濺水。
緊湊設計
- 可操縱的緊湊形式簡化了角落和邊緣的無回濺清潔。
高壓強力清潔
- 頑固的污垢可以可靠地從各個表面清除。
結合高壓噴嘴和手動刷壓
- 與常規洗滌器相比，清潔性能優越。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.9
|包括包裝的重量 (kg)
|1.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
應用領域
- 樓梯
- 陽台
- 車庫
- 花園牆和石牆
- 露台
- 小徑
- （院子）入口、車道