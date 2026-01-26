T 5 T-Racer 表面清洗器的雙路旋轉扁平噴嘴能夠清除大面積的污垢,從而快速高效地清潔大型外部區域。超實用: 取決於材質, 表面清洗器可以調節噴嘴位與表面的理想距離。這意味著硬表面(如石頭和混凝土)可以像木材等更細膩的表面一樣得到有效清潔。因此,T 5 T-Racer 清潔的時間大約是噴槍所需時間的一半。此外,保護罩能可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的影響,而「氣墊船效應」使操作變得前所未有的簡單。借助符合人體工程學的手柄,即使是垂直表面(如車庫門)也能高效清潔。適用於高壓清洗機K2至 K7。