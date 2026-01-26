T 5 T-Racer表面清洗器
在大面積地方進行徹底和無回濺清潔:T 5 T-Racer 表面清洗器表面清洗器。可調節噴嘴位置意味著表面清洗器可用於清潔堅硬和細膩的表面。
T 5 T-Racer 表面清洗器的雙路旋轉扁平噴嘴能夠清除大面積的污垢,從而快速高效地清潔大型外部區域。超實用: 取決於材質, 表面清洗器可以調節噴嘴位與表面的理想距離。這意味著硬表面(如石頭和混凝土)可以像木材等更細膩的表面一樣得到有效清潔。因此,T 5 T-Racer 清潔的時間大約是噴槍所需時間的一半。此外,保護罩能可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的影響,而「氣墊船效應」使操作變得前所未有的簡單。借助符合人體工程學的手柄,即使是垂直表面(如車庫門)也能高效清潔。適用於高壓清洗機K2至 K7。
特點和好處
雙路旋轉扁平噴嘴出色的面積性能–適用於較大面積的清潔。
擋板沒有回濺的清洗
高度可調調節噴頭距離可以清潔一系列不同的表面。 清潔細膩和非細膩表面，例如木材和石材。
手柄
- 易於清洗垂直的表面
氣墊船效應
- 表面清潔劑盤旋在地板上，確保易於清潔。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.4
|包括包裝的重量 (kg)
|2.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|708 x 280 x 995
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 陽台
- 車庫門
- 小型房屋外牆
- （院子）入口、車道
- 花園牆和石牆
- 小徑