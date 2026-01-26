T 5 T-Racer表面清洗器

在大面積地方進行徹底和無回濺清潔:T 5 T-Racer 表面清洗器表面清洗器。可調節噴嘴位置意味著表面清洗器可用於清潔堅硬和細膩的表面。

T 5 T-Racer 表面清洗器的雙路旋轉扁平噴嘴能夠清除大面積的污垢,從而快速高效地清潔大型外部區域。超實用: 取決於材質, 表面清洗器可以調節噴嘴位與表面的理想距離。這意味著硬表面(如石頭和混凝土)可以像木材等更細膩的表面一樣得到有效清潔。因此,T 5 T-Racer 清潔的時間大約是噴槍所需時間的一半。此外,保護罩能可靠地保護操作員和周圍環境免受噴水的影響,而「氣墊船效應」使操作變得前所未有的簡單。借助符合人體工程學的手柄,即使是垂直表面(如車庫門)也能高效清潔。適用於高壓清洗機K2至 K7。

特點和好處
T 5 T-Racer表面清洗器: 雙路旋轉扁平噴嘴
雙路旋轉扁平噴嘴
出色的面積性能–適用於較大面積的清潔。
T 5 T-Racer表面清洗器: 擋板
擋板
沒有回濺的清洗
T 5 T-Racer表面清洗器: 高度可調
高度可調
調節噴頭距離可以清潔一系列不同的表面。 清潔細膩和非細膩表面，例如木材和石材。
手柄
  • 易於清洗垂直的表面
氣墊船效應
  • 表面清潔劑盤旋在地板上，確保易於清潔。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 1.4
包括包裝的重量 (kg) 2.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 708 x 280 x 995
應用領域
  • 家庭和花園周圍的區域
  • 陽台
  • 車庫門
  • 小型房屋外牆
  • （院子）入口、車道
  • 花園牆和石牆
  • 小徑
附件