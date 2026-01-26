WB 120 旋轉清潔刷
帶有可互換配件的旋轉清潔刷，用於清潔所有光滑表面，例如油漆，玻璃或塑料。 借助一體式釋放桿，可以快速輕鬆地更換配件。
帶有萬用可互換配件的旋轉清潔刷配有釋放桿，可在不接觸污垢的情況下快速，輕鬆地更換配件，還具有透明蓋，帶來特別令人印象深刻的清潔體驗。 建議使用高壓清洗機刷徹底清潔各種表面，例如油漆，玻璃或塑料。 如果需要，可以通過高壓清洗機施加清潔劑。 其新的變速器，WB 120比以前型號是升更大的力量-可有效而徹底的清潔。 旋轉清潔刷適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機。「汽車與單車」和「家用與園藝」可互換的配件分別單獨提供，專為精緻和耐久的表面而設計，並且與WB 120刷子和以前的型號WB 100兼容。
特點和好處
旋轉刷頭
- 柔和和高效的清潔作用
通過釋放桿更換配件
- 更換配件時更快捷，更輕鬆，而不會接觸到灰塵。
通過高壓清洗機施加清洗劑
- 強力和高效的清洗作用
透明外殼
- 可見技術帶來清潔體驗。
與花園軟管轉接器兼容
- 無需使用高壓清洗機，即可將所有Kärcher刷子更快地連接到花園軟管。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
應用領域
- 車輛
- 溫室花園
- 摩托車和踏板車
- 車庫門
- 百葉窗 / 捲簾
- 隱私屏幕元素
- 窗台
- 陽台壁板
- 花園 / 露台 / 陽台家具