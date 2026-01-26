帶有萬用可互換配件的旋轉清潔刷配有釋放桿，可在不接觸污垢的情況下快速，輕鬆地更換配件，還具有透明蓋，帶來特別令人印象深刻的清潔體驗。 建議使用高壓清洗機刷徹底清潔各種表面，例如油漆，玻璃或塑料。 如果需要，可以通過高壓清洗機施加清潔劑。 其新的變速器，WB 120比以前型號是升更大的力量-可有效而徹底的清潔。 旋轉清潔刷適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機。「汽車與單車」和「家用與園藝」可互換的配件分別單獨提供，專為精緻和耐久的表面而設計，並且與WB 120刷子和以前的型號WB 100兼容。