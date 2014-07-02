工作寬度為248毫米的軟刷非常適合清潔大面積區域，例如溫室，汽車，船隻，露營車和捲簾門。除了出色的清潔能力外，柔軟的刷毛不會損害表面。 外部保護環可保護表面免受刮擦。 包括用於牢固連接噴槍的螺母圈，橡膠墊可去除頑固的污垢，例如 昆蟲和人體工程學手柄，易於使用。 簡而言之：非常適合清潔家用和園藝周圍大面積區域。 軟刷適用於所有Kärcher K2至K 7高壓清洗機。