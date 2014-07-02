WB 60 表面清潔軟刷
軟刷用於清潔大面積區域，例如 汽車，露營車，船隻，溫室或捲簾門）。 248毫米的工作寬度可確保良好的覆蓋範圍。
工作寬度為248毫米的軟刷非常適合清潔大面積區域，例如溫室，汽車，船隻，露營車和捲簾門。除了出色的清潔能力外，柔軟的刷毛不會損害表面。 外部保護環可保護表面免受刮擦。 包括用於牢固連接噴槍的螺母圈，橡膠墊可去除頑固的污垢，例如 昆蟲和人體工程學手柄，易於使用。 簡而言之：非常適合清潔家用和園藝周圍大面積區域。 軟刷適用於所有Kärcher K2至K 7高壓清洗機。
特點和好處
248毫米工作寬度
- 良好的區域性能–非常適合大面積清潔。
橡膠墊
- 去除頑固的污垢
清潔劑應用
- 強力和高效的清洗作用
軟刷 - 對表面柔和
- 用於敏感表面的柔和清洗
旋轉保護環
- 保護表面免受刮擦。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 移動房屋
- 溫室花園
- 清潔光伏系統
- 百葉窗 / 捲簾
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 園林玩具