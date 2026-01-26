WB 7 positiv
巧妙的組合使其用途特別廣泛： WB 7 Plus 三合 一洗車刷將泡沫噴射器、高壓扁平噴嘴和軟毛刷集於一身。
巧妙組合： WB 7 Plus 三合一清潔刷將三種重要功能集於一身。配合泡沫，用高壓平面噴霧器清除頑固污垢，或者用軟刷進行徹底而細緻的清洗--無需更換配件便可實現以上功能。所需功能可通過刷子手柄處的控制桿進行選擇。這意味著清洗刷的用途特別廣泛，節省時間，使用舒適，並始終保證完美的清洗效果，即使是油漆、玻璃或塑料等易損表面也不例外。集成式清潔劑罐使用戶可以長時間工作而無需補充清潔劑。
特點和好處
三合一產品將三項基本清潔功能集於一身：泡沫噴射、高壓平面噴射及清潔刷
- 組合多種基本功能讓用途更加廣泛
- 為徹底、高效的清潔帶來便利
透過刷柄區域的控制杆可快速直接地選取所需功能
- 直觀的功能選擇
- 不需更換配件，讓清潔更加高效
清潔劑箱内置與刷頭中
- 威力强大的泡沫能清除快速並徹底地清潔頑固污漬
- 讓使用者在無需填充的情況下長時間作業，節省時間
洗刷刷毛柔軟，適用於多種不同表面
- 即使是油漆、玻璃或塑料等易損表面也能溫和清潔。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.8
|包括包裝的重量 (kg)
|1.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|377 x 264 x 223
應用領域
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 百葉窗 / 捲簾
- 車庫門
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 溫室花園
- 陽台壁板
- 窗台
- 隱私屏幕元素