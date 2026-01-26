巧妙組合： WB 7 Plus 三合一清潔刷將三種重要功能集於一身。配合泡沫，用高壓平面噴霧器清除頑固污垢，或者用軟刷進行徹底而細緻的清洗--無需更換配件便可實現以上功能。所需功能可通過刷子手柄處的控制桿進行選擇。這意味著清洗刷的用途特別廣泛，節省時間，使用舒適，並始終保證完美的清洗效果，即使是油漆、玻璃或塑料等易損表面也不例外。集成式清潔劑罐使用戶可以長時間工作而無需補充清潔劑。