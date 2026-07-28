XXL 縫隙刷是蒸汽清洗的特別實用配件。以前耗時的水泥瓷磚接縫清潔過程，現在有了這款刷子變得更加輕鬆。只需將刷子安裝到延長管上，這樣就可以輕鬆站著使用。刷子的靈活關節確保在地面和牆面使用時的舒適性。蒸汽迅速均勻地分佈在刷子上，甚至能到達那些難以觸及的區域。縫隙刷的大小和刷毛的排列設計使得在最短的時間內能清潔盡可能大的面積。這使得清潔體驗無比快速且容易 —— 完全無需化學用品。如果刷毛在某些地方磨損，整個刷條可以輕鬆更換。