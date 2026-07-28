XXL 縫隙刷
輕鬆高效的縫隙清潔，無需使用化學品。大型 XXL 縫隙刷及其靈活的關節是清潔各類瓷磚接縫的完美解決方案。
XXL 縫隙刷是蒸汽清洗的特別實用配件。以前耗時的水泥瓷磚接縫清潔過程，現在有了這款刷子變得更加輕鬆。只需將刷子安裝到延長管上，這樣就可以輕鬆站著使用。刷子的靈活關節確保在地面和牆面使用時的舒適性。蒸汽迅速均勻地分佈在刷子上，甚至能到達那些難以觸及的區域。縫隙刷的大小和刷毛的排列設計使得在最短的時間內能清潔盡可能大的面積。這使得清潔體驗無比快速且容易 —— 完全無需化學用品。如果刷毛在某些地方磨損，整個刷條可以輕鬆更換。
特點和好處
刷毛排列刷毛排列成行，使得縫隙能夠準確高效地清潔。 XXL 縫隙刷能快速有效地清潔縫隙，甚至能吸收深層積累的污垢。 浴室和廚房的縫隙又恢復到如新狀態。
靈活的關節XXL 縫隙刷的靈活關節確保能夠從不同的位置和角度輕鬆無負擔地清潔縫隙。 相比手動清潔縫隙，使用我們的蒸汽清洗機的延長管會更加方便。這一切都可以在站立的情況下輕鬆完成。
優質材質的刷毛由於刷毛極低磨損率，使用壽命長。 可用於水泥接縫，但不能用於硅膠密封條。
可更換刷條
- 當刷毛磨損時，整行刷子可以輕易拔出並更換為新的。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
應用領域
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）