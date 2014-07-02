Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5
С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием
Шланг высокого давления долговечный Longlife 400 - с двумя разъемами M22 х 1,5, длина 10 м, без шарнира, DN 8/155°C/400 бар. Долговечные шланги Longlife 400 с прочной резиновой оболочкой и двойным стальным армированием способны выдерживать давление до 400 бар. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Шланг предназначен для аппаратов модельного ряда прошлых лет (до 2015 года), имеющих разъем M22 x 1,5. Для соединения двух шлангов используется муфта.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,7