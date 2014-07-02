Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием

Шланг высокого давления долговечный Longlife 400 - с двумя разъемами M22 х 1,5, длина 10 м, без шарнира, DN 8/155°C/400 бар. Долговечные шланги Longlife 400 с прочной резиновой оболочкой и двойным стальным армированием способны выдерживать давление до 400 бар. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Шланг предназначен для аппаратов модельного ряда прошлых лет (до 2015 года), имеющих разъем M22 x 1,5. Для соединения двух шлангов используется муфта.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 3,7