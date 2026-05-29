Комплект с гибкой ручной насадкой состоит из собственно ручной насадки с гибкими боковыми выступами, а также высококачественной микроволоконной салфетки. Обе части комплекта обеспечивают оптимальное качество очистки ровных и изогнутых трудных для доступа поверхностей. Ручная насадка автоматически адаптируется к поверхности при слабом нажатии на нее. Салфетка благодаря текстильной основе с петельчатой структурой отлично впитывает грязь. Высокая паропроницаемость обеспечивает надлежащее санитарное состояние и высокое качество очистки в два счета – даже в углах и по краям. Благодаря системе крепления застежкой-липучкой салфетка легко и быстро фиксируется на ручной насадке. Во время работы салфетка надежно удерживается и не соскальзывает. После уборки использованную салфетку можно легко снять с ручной насадки без контакта с грязью.