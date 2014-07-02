Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Особенности и преимущества
Съемный фильтр
- Фильтр можно чистить под проточной водой, а это означает, что его можно использовать снова и снова.
Предварительный фильтр насоса, большой
Фильтр предварительной очистки
- Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|Размер ячейки до 6000 л / ч: 250 мкм (0,25 мм)
|Размер ячейки (мм)
|0,25
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,161
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,311
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 189 x 314
Совместимая техника
Области применения
- Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи