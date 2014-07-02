Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба
Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|7
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,265
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 400 x 80
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема