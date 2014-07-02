Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 7
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 1,42
Вес (с упаковкой) (кг) 1,265
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 500 x 400 x 80
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема