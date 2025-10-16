Filtro de cartuchos WD/SE
Sin cable, pero con batería, depósito de acero inoxidable de 17 l y accesorios, para una mayor flexibilidad: la aspiradora en seco y húmedo a batería con kit WD 3 Battery Premium de la plataforma a baterías Battery Power de 36 V.
Fácil y cómodo: con el filtro de cartucho podrá aspirar sin necesidad de cambiarlo. Mediante el giro, este filtro garantiza una incorporación y un desmontaje sencillos. No son necesarias más piezas de cierre. El filtro ofrece asimismo una idónea retención del polvo. Apto para las aspiradoras en seco y húmedo WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 de Kärcher, así como para las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002 de Kärcher.
Características y ventajas
Filtro de cartucho
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|122 x 122 x 115
Campos de aplicación
- Eliminación de suciedad gruesa (p. ej., en talleres, garajes o sótanos)
- Aspiración eficaz de líquidos