T 150 Food SZ

Brazo de rotación Twin Jet para la limpieza de grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: limpiadora de superficies T 2 T-Racer gamas K 2 y K 3.

Mediante el llamado efecto aerodeslizador se puede maniobrar la limpiadora de superficies T 2 T-Racer de forma especialmente fácil durante la limpieza. En combinación con el eficiente brazo de rotación Twin Jet se retira la suciedad en grandes superficies en menos tiempo: aproximadamente el doble de rápido que con la lanza pulverizadora. De esta forma se pueden limpiar grandes superficies en exteriores de forma minuciosa y rápida y, gracias a la cubierta protectora, también sin salpicaduras. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 y K 3.

Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
  • Buen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección antisalpicaduras
  • Limpieza sin salpicaduras.
Efecto de aerodeslizador
  • El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 439 x 259 x 611
Campos de aplicación
  • Terraza
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