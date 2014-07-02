Bočne metle

Kärcher Tvrde bočne metle

Tvrde bočne metle

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Kärcher Tvrde bočne metle

Tvrde bočne metle

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Kärcher Meke bočne metle

Meke bočne metle

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Kärcher Standardne bočne metle

Standardne bočne metle

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Kärcher Antistatičke bočne metle

Antistatičke bočne metle

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