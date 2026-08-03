Oprema za spoljašnju upotrebu

Oprema i tehnologija sa kojom možete postići više na otvorenom prostoru Nova serija akumulatorskih uređaja za rad Kärcherove Park&City Solutions sa 50-V-tehnologijom po pitanju snage nudi ekvivalentnu alternativu prema benzinskim uređajima. Alternativa koja je sa jedne strane slobodna od izduvnih gasova i pri tome štiti korisnika i okolinu. Sa druge strane imaju veliku prednost kada je reč o području osjetljivo na buku, kao što su stanbeni prostori, škole i njihove okoline i bolnice, jer su mnogo tiši i time optimalno podržava komunalna vozila kod svakodnevnog čišćenja i nege ulica, trotoara, travnjaka i zelenila. Duvači lišća i motorne testere su početak cele serije akumulatorskih uređaja za rad Park- & City Solutions-a.