Home & Garden sredstva za čišćenje i negu

Perfektna dopuna: Kärcher sredstva za čišćenje i negu.

Već preko 30 godina prilikom razvoja, izbora sirovina i proizvodnje svojih sredstava za čišćenje i negu Kärcher naročito vodi računa o ekologiji i čuvanju resursa. Sredstva za čišćenje koja su egzaktno prilagođena uređajima ne garantuju samo optimalne rezultate u čišćenju, nego u to štede vodu, vreme i energiju. Jednostavna biološka razgradivost se ionako podrazumeva. Kod novog univerzalnog sredstva za čišćenje eco!ogic Kärcher odlazi još korak dalje i za proizvodnju upotrebljava isključivo tenzide iz 100% obnovljivih sirovina i flašice od >96% plastike biljnog porekla– još jedan plus u postupcima koji se tiču zaštite životne sredine.