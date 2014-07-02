Parni čistači/parni usisivači

Higijensko čišćenje bez sredstava za čišćenje. Kärcher paročistači & parousisivači čiste ekonomično i higijenski – bez hemije. Široka lepeza ponuđenog pribora čini aparate svestranim na svim tvrdim podovima, staklenim i keramičkim površinama. A očiste se i armature i tekstilne površine.