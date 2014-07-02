Parni čistači/parni usisivači
Higijensko čišćenje bez sredstava za čišćenje. Kärcher paročistači & parousisivači čiste ekonomično i higijenski – bez hemije. Široka lepeza ponuđenog pribora čini aparate svestranim na svim tvrdim podovima, staklenim i keramičkim površinama. A očiste se i armature i tekstilne površine.
Parni čistači
Higijenski, ekonomični i ekološki: Kärcher parni čistači čiste sve tvrde površine potpuno bez hemijskog sredstva za čišćenje.
Parni usisivač
Kärcher parni usisivači se ističu visokim komforom prilikom rukovanja i efikasnom snagom čišćenja na svim tvrdim površinama. Širok asortiman pribora garantuje ciljano čišćenje.