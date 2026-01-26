Robot vacuums and mops

Potpuno automatizovani roboti za usisavanje prašine. Da pri usisavanju više ni prstom ne mrdnete – omogućiće Kärcher robot za usisavanje prašine nazvan RoboCleaner: ovaj uređaj čisti sve podne obloge prisutne u domaćinstvu. Čak i kad nikog nema kod kuće. Jednostavno priključiti punjač, uključiti uređaj, podesiti trajanje čišćenja i RoboCleaner kreće. Pri tom bez problema savlađuje prepreke. Bez muke prepoznaje i zaobilazi čak i stepenice. Pomoću infracrvenog zračenja se nakon obavljenog posla automatski vraća u bazu. Tu prazni prljavštinu i ponovo puni svoje baterije.