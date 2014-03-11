Kompresorski čistači
Nepobedivo mnogostrano – kompresorsko čišćenje pomoću Kärcher-a. Kärcher, izumitelj kompresorskog čistača, je princip kompresorskog čišćenja kontinuirano optimizovao počevši od 1950. godine. Više učinka uz manju potrošnju. Duži vek trajanja uz kraće vreme čišćenja. Ako vodeći na tržištu širom sveta Kärcher ubeđuje svojim proizvodnim programom, koji u svojoj tehničkoj zrelosti i mnogostranosti ispunjava svaki zahtev: sa zagrevanjem ili bez zagrevanja, da elektro ili motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, mobilno ili stacionarno.
Kompresorski čistači sa vrućom vodom
Pomoću vruće vode kompresorski čistači čiste još bolje kod konstantnog pritiska. Kärcher uređaji se ističu maksimalnim komforom prilikom rukovanja i najmodernijom tehnologijom.
Kompresorski čistači sa hladnom vodom
Svakodnevno čišćenje uređaja, vozila i zgrada: Pomoću pritiska i visoke transportne snage kompresorski čistači putem hladne vode uklanjaju i čvrstu nečistoću. Idealno za velike površine.
Kompresorski sistemi za čišćenje
Ako abrazivna snaga konvencionalnog kompresorskog čistača više nije dovoljna, koristi se Kärcher kompresorski agregat.Pomoću hladne ili vruće vode pod pritiskom mogu se pouzdano ukloniti čak i tvrdokorne nečistoće kao i slojevi bez ikakvog sredstva za čišćenje.
Stacionarni kompresorski čistači
!Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.!
Sredstva za čišćenje za kompresorske čistače.
Sredstva za čišćenje i negu za Kärcher kompresorske čistače su idealna za profesionalnu primenu na primer u zanatstvu, industriji i prehrambenom sektoru. Postižu optimizovane rezultate čišćenja uz minimalan utrošak energije i vremena. Istovremeno zahvaljujući svojim specijalnim recepturama koje su pogodne za filtriranje redukuju opterećenje otpadne vode ostacima mineralnog ulja.
Čišćenje i zaštita za namenska vozila
Učinkovita sredstva za čišćenje za snažno uklanjanje tvdokorne nečistoće sa ulica i gradilišta – mogu da se upotrebljavaju uz kompresorske čistače na hladnu i vrelu vodu.
Raznovrsnost za industrijske primene
Sredstva za čišćenje koja brzo deluju i čuvaju materijal takođe za uklanjanje tvdokornih nečistoća kao što su ulja, masti i čađ.
Čistoća i higijena u prehrambenom sektoru
Efikasna sredstva za čišćenje i dezinfekciju sa sertifikatom za prehrambenu industriju u prema DGHM i DVG listi sredstava za dezinfekciju.
Blistavi prizori u auto kući
Showroom sjaj i očuvanje vrednosti do ispod haube za svaki automobil zahvaljujući nežnim čistačima za najrazličitije površine i materijale.
Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu
Kompresorski čistači na vrelu vodu zahvaljujući temperaturi vode omogućuju redukciju radnog pritiska, utroška vremena kao količinu sredstva za čišćenje koje se primenjuje. Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu u odnosu na kompresorske čistače na hladnu vodu:
- bolji rezultat čišćenja
- redukovana primena sredstava za čišćenje
- kraće vreme sušenja
- poboljšana higijena
- kraće vreme rada
Zahvaljujući primeni vrele vode mogu da se postignu značajne uštede vremena i do 35 procenata kao i poboljšani rezultati čišćenja.
Kärcher iSolar. Sistemsko rešenje za čišćenje solarnih modula.
Naša preporuka:
Kompresorski čistači na vrelu vodu HDS 10/20-4 M ili kompresorski čistači na hladnu vodu HD 10/23-4 S za bolje rezultate čišćenja.
- Veoma visok učinak u čišćenju i po površini
- Disk četke koje rotiraju u kontra smeru
- Teleskopski štap od smeše karbona i staklenih niti
- Domet 1,8 - 14 metara (zavisno od teleskopskog štapa)