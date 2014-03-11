Kompresorski čistači

Nepobedivo mnogostrano – kompresorsko čišćenje pomoću Kärcher-a. Kärcher, izumitelj kompresorskog čistača, je princip kompresorskog čišćenja kontinuirano optimizovao počevši od 1950. godine. Više učinka uz manju potrošnju. Duži vek trajanja uz kraće vreme čišćenja. Ako vodeći na tržištu širom sveta Kärcher ubeđuje svojim proizvodnim programom, koji u svojoj tehničkoj zrelosti i mnogostranosti ispunjava svaki zahtev: sa zagrevanjem ili bez zagrevanja, da elektro ili motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, mobilno ili stacionarno.

Kärcher Kompresorski čistači sa vrućom vodom

Kompresorski čistači sa vrućom vodom

Pomoću vruće vode kompresorski čistači čiste još bolje kod konstantnog pritiska. Kärcher uređaji se ističu maksimalnim komforom prilikom rukovanja i najmodernijom tehnologijom.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Kompresorski čistači sa hladnom vodom

Kompresorski čistači sa hladnom vodom

Svakodnevno čišćenje uređaja, vozila i zgrada: Pomoću pritiska i visoke transportne snage kompresorski čistači putem hladne vode uklanjaju i čvrstu nečistoću. Idealno za velike površine.

GO TO OVERVIEW
Kärcher UHP Kompresorski čistači Kompresorski sistemi za čišćenje

Kompresorski sistemi za čišćenje

Ako abrazivna snaga konvencionalnog kompresorskog čistača više nije dovoljna, koristi se Kärcher kompresorski agregat.Pomoću hladne ili vruće vode pod pritiskom mogu se pouzdano ukloniti čak i tvrdokorne nečistoće kao i slojevi bez ikakvog sredstva za čišćenje.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Stacionarni kompresorski čistači

Stacionarni kompresorski čistači

!Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.!

GO TO OVERVIEW

Sredstva za čišćenje za kompresorske čistače.

Sredstva za čišćenje i negu za Kärcher kompresorske čistače su idealna za profesionalnu primenu na primer u zanatstvu, industriji i prehrambenom sektoru. Postižu optimizovane rezultate čišćenja uz minimalan utrošak energije i vremena. Istovremeno zahvaljujući svojim specijalnim recepturama koje su pogodne za filtriranje redukuju opterećenje otpadne vode ostacima mineralnog ulja.

Cleaning Agents Namensko vozilo

Čišćenje i zaštita za namenska vozila

Učinkovita sredstva za čišćenje za snažno uklanjanje tvdokorne nečistoće sa ulica i gradilišta – mogu da se upotrebljavaju uz kompresorske čistače na hladnu i vrelu vodu.

Cleaning Agents Raznovrsnost

Raznovrsnost za industrijske primene

Sredstva za čišćenje koja brzo deluju i čuvaju materijal takođe za uklanjanje tvdokornih nečistoća kao što su ulja, masti i čađ.

 

Cleaning Agents Namirnice

Čistoća i higijena u prehrambenom sektoru

Efikasna sredstva za čišćenje i dezinfekciju sa sertifikatom za prehrambenu industriju u prema DGHM i DVG listi sredstava za dezinfekciju.

Cleaning Agents Auto kuća

Blistavi prizori u auto kući

Showroom sjaj i očuvanje vrednosti do ispod haube za svaki automobil zahvaljujući nežnim čistačima za najrazličitije površine i materijale.

do sredstava za čišćenje
Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu

Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu

Kompresorski čistači na vrelu vodu zahvaljujući temperaturi vode omogućuju redukciju radnog pritiska, utroška vremena kao količinu sredstva za čišćenje koje se primenjuje. Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu u odnosu na kompresorske čistače na hladnu vodu:

  • bolji rezultat čišćenja
  • redukovana primena sredstava za čišćenje
  • kraće vreme sušenja
  • poboljšana higijena
  • kraće vreme rada

Zahvaljujući primeni vrele vode mogu da se postignu značajne uštede vremena i do 35 procenata kao i poboljšani rezultati čišćenja.

Ostale prednosti i poređenje troškova HD i HDS

Kärcher iSolar. Sistemsko rešenje za čišćenje solarnih modula.

Naša preporuka:

Kompresorski čistači na vrelu vodu HDS 10/20-4 M ili kompresorski čistači na hladnu vodu HD 10/23-4 S za bolje rezultate čišćenja.

  • Veoma visok učinak u čišćenju i po površini
  • Disk četke koje rotiraju u kontra smeru
  • Teleskopski štap od smeše karbona i staklenih niti
  • Domet 1,8 - 14 metara (zavisno od teleskopskog štapa)
iSolar
Ostale informacije o čišćenju solarnog modula