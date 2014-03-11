Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu

Kompresorski čistači na vrelu vodu zahvaljujući temperaturi vode omogućuju redukciju radnog pritiska, utroška vremena kao količinu sredstva za čišćenje koje se primenjuje. Prednosti kompresorskih čistača na vrelu vodu u odnosu na kompresorske čistače na hladnu vodu:

bolji rezultat čišćenja

redukovana primena sredstava za čišćenje

kraće vreme sušenja

poboljšana higijena

kraće vreme rada

Zahvaljujući primeni vrele vode mogu da se postignu značajne uštede vremena i do 35 procenata kao i poboljšani rezultati čišćenja.