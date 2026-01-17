Multifunkcionalni usisivači

S višenamenskim usisivačima, usisivačima za pranje, te usisivačima pepela i usisivačima za suvo usisavanje firme Kärcher idealno ste opremljeni za sve moguće vrste čišćenja. Posebni filterski sistemi i individualni pribori ovim robustnim usisivačima omogućavaju brzo i ujedno temeljno usisavanje različitih vrsta nečistoće ili potpuno odstranjivanje tvrdokornih mrlja s tekstilnih površina.