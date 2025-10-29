Čistači podova – vratite stari sjaj svojoj pozornici
Želite jednostavniji i brži način da očistite podove? Ili da čišćenje poda obavite u jednom koraku, po mogućstvu bez prethodnog usisavanja? Pomoću uređaja s kablom ili poželjno onim bez kabla, sa snažnim akumulatorom i najvećom mogućom slobodom pokreta? Mi imamo moćno rešenje za svaki posao, a izbor je na vama. Naš okretni FC 3 Cordless tankog dizajna najbolji je izbor kada vam treba samo brisanje. Za uklanjanje prašine i sitnijih mrvica preporučujemo modele FC 5, dok je FC 7 Cordless pravi izbor za sve koji žele da izbegnu prethodno usisavanje, jer lako uklanja čak i krupnu prljavštinu u jednom koraku.
FC 7 Cordless – vrhunski model
FC 7 Cordless s lakoćom briše staro pravilo „prvo usisavanje, zatim brisanje“, isto kao što briše svakodnevnu suvu i mokru prljavštinu. Njegova 2 valjka sa suprotnim smerom obrtanja bacaju se na posao i vraćaju sjaj vašim podovima za upola kraće vreme. Jednostavno pritisnite dugme na ručici da biste podesili količinu vode i brzinu valjka prema vrsti poda ili koristite funkciju pojačanja snage da biste uklonili tvrdokornu i upornu nečistoću. To znači da ama baš svako može raditi dve stvari istovremeno, a da ne uprlja ruke!
Prednosti koje čine razliku
20% bolji rezultati čišćenja nego briskom*
Vaš pod je vaša pozornica. Uz FC 7 Cordless vaši podovi će zasijati, i to 20 posto temeljnije i snažnije nego što biste postigli briskom*. Umesto da razmazujete prljavštinu napred-nazad, valjci za čišćenje sa funkcijom samočišćenja lako kupe i transportuju prljavu vodu u zasebni rezervoar. Na podu preostaje veoma mala količina vlage, pa predstava može da se nastavi već posle 2 minuta!
Automatsko vlaženje
Čista voda čini podove čistijim. Zbog toga se jedna strana rotirajućih valjaka Karcher uređaja za čišćenje podova kontinuirano vlaži svežom vodom, dok se na drugoj strani prljava voda sastruže i skupi u rezervoar. Za razliku od čišćenja krpom, prljavština se zapravo skuplja umesto da se širi.
50% brže čišćenje zahvaljujući pogonskoj tehnologiji sa 4 valjka**
Uz FC 7 Cordless postići ćete savršene rezultate. On briše i kupi sve vrste uobičajene prljavštine u jednom koraku, ne zaobilazeći ni uglove ni ivice. Ugrađenim češljevima za dlaku takođe će lako pokupiti i dlake.
3 nivoa čišćenja za različite vrste podova i prljavštine
Na FC 4-4 i FC 7 Cordless možete podesiti rotaciju valjka i protok vode tako da odgovaraju vrsti prljavštine i poda (npr. nivo 1). za drvene podove, nivo 2 za kamene podove). Uz FC 7 Cordless, tvrdokorne mrlje se takođe mogu rešiti korišćenjem režima za pojačavanje.
Zamenljivi sistem baterija za bilo koju dužinu rada
Maksimalna sloboda kretanja i fleksibilnost, kao i vreme rada koje se po potrebi može produžiti sa 4 V Karcher Batteri Pover izmenljivim baterijama za FC 4-4 i FC 2-4. Dugotrajan i moćan zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Štaviše, izmenljiva baterija se može koristiti u svim drugim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.
Vratite stari sjaj svojoj pozornici
Pod jeste tvrd, ali čišćenje ne mora biti naporno! Našim čistačima podova podovi se mnogo lakše čiste. Linija čistača podova: od zgodnog svestranog uređaja do laganog akumulatorskog modela.
FC 7 CORDLESS
Oblast performansi pribl. 175 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suve i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + usisavanje prašine + grubo sakupljanje prljavštine
- Pribl. 45 minuta rada baterije.
- Pogodno za sve tvrde podove + 2 nivoa čišćenja + pojačani režim
- Savršeno čišćenje u uglovima i duž ivica
- Uključuje 4 valjka + 1 univerzalni čistač podova
- Veoma glatko radi zahvaljujući protivrotirajućim valjcima
- Tehnologija pogona sa 4 valjka
FC 4-4 BATTERY SET
Oblast performansi pribl. 90 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suve i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + usisavanje prašine + grubo sakupljanje prljavštine
- Do 30 minuta rada po punjenju baterije
- Pogodno za sve tvrde podove + 2 nivoa čišćenja
- Savršeno čišćenje u uglovima i duž ivica
- Uključuje 2 valjka + 1 univerzalni čistač podova
+ 2 k 4 V izmenljive baterije
FC 2-4 BATTERY SET
Oblast performansi pribl. 70 m² po punjenju baterije
- Uklanja sve vrste suve i mokre svakodnevne prljavštine
- Brisanje + usisavanje prašine + grubo sakupljanje prljavštine
- Do 20 minuta rada po punjenju baterije
- Pogodno za sve tvrde podove
- Optimizovano čišćenje u uglovima i duž ivica
- Uključuje 1 valjak + 1 univerzalni čistač podova + izmenljiva baterija od 4 V
Asortiman i prednosti električnih čistača podova
Čišćenje poda bez napora
Nema više ručnog ribanja. Nema više dosadnog ceđenja krpa za čišćenje poda jer se prljavština kontinuirano uklanja sa valjaka pomoću funkcije samočišćenja. Nema više vučenja kante unaokolo zahvaljujući odvojeno integrisanim rezervoarima za svežu i prljavu vodu koji se lako uklanjaju.
Pogodno za sve tvrde podove
Mala preostala vlažnost znači da je pogodna za sve tvrde podove (kamen, pločice, parket, laminat, vinil). Po podovima se može ponovo hodati za kratko vreme. Savršena nega poda u kombinaciji sa Karcher deterdžentima i sredstvima za negu.
Savršeno čišćenje ivica
Centralni pogon valjka na bateriji FC 7 Cordless i FC 4-4 obezbeđuje odlične rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica.
Perivi valjci
Pričvršćivanje i uklanjanje valjaka od mikrovlakana je brzo i jednostavno. Valjci se takođe peru u mašini na temperaturi do 60°C.
Koristi do 90% manje vode***
U poređenju sa čišćenjem tradicionalnom krpom i kantom.***
Sredstva za čišćenje i pribor
Uz asortiman pribora dostupan za čistače podova Kärcher čišćenje i nega mogu se savršeno prilagoditi vašim podovima. Standardno sredstvo za čišćenje pogodno je za sve tvrde podove, dok se posebnim sredstvima za čišćenje drveta i kamena dodatno neguju i štite ove vrste podova.
Mašina za poliranje poda
Sada je poliranje zaista jednostavno: sa mnogim novim funkcijama, FP 303 vam omogućava da postignete optimalne rezultate poliranja na širokom spektru podnih obloga, kao što su parket, laminat, kamen, PVC, pluta ili linoleum. Uređaj za poliranje poda je jednostavan za upotrebu i ima ergonomsku ručku za praktično čišćenje. Ostaci prašine od poliranja se lako usisavaju, a kabl za napajanje se može lako odložiti direktno na ručku.
Trouglasta glava za poliranje
Zahvaljujući optimizovanoj geometriji glave za poliranje, čak i uglovi se mogu lako polirati i nikada ne promašiti.
Uključite / isključite bez savijanja
FP 303 se uključuje i isključuje jednostavnim okretanjem ručke (kada je otključana) pomoću nožne poluge. Ovo štedi korisnika da se mora sagnuti da bi uključio i isključio mašinu.
Praktično skladištenje
Visokokvalitetna tekstilna vreća koja sadrži vakuum filter vrećicu je pričvršćena za ručku. Jastučići za poliranje se takođe mogu kompaktno čuvati u posebnom odeljku.
Lako se transportuje
Sa točkovima koji se lako kreću, FP 303 je potpuno mobilan i može se lako prenositi između zadataka čišćenja.
* Čistač podova Kärcher postiže i do 20% bolje rezultate čišćenja nego klasični brisko sa krpom za pod u kategoriji na testu „Brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate ispitivanja efikasnosti čišćenja, prikupljanja nečistoće i čišćenja do ivice.
** FC 7 Cordless čistač podova skraćuje vreme čišćenja i do 50%, jer je uobičajenu prljavštinu u domaćinstvu moguće ukloniti s tvrdih podova u jednom koraku, pa usisavanje pre brisanja postaje izlišno.
*** Pri čišćenju površine poda veličine do 60 m² FC 7 Cordless (potrošnja: 0,4 l) koristi i do 90% manje vode u poređenju s klasičnim briskom i kofom napunjenom sa 5 litara vode (potrošnja: 5,0 l).