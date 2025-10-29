Čistači podova – vratite stari sjaj svojoj pozornici

Želite jednostavniji i brži način da očistite podove? Ili da čišćenje poda obavite u jednom koraku, po mogućstvu bez prethodnog usisavanja? Pomoću uređaja s kablom ili poželjno onim bez kabla, sa snažnim akumulatorom i najvećom mogućom slobodom pokreta? Mi imamo moćno rešenje za svaki posao, a izbor je na vama. Naš okretni FC 3 Cordless tankog dizajna najbolji je izbor kada vam treba samo brisanje. Za uklanjanje prašine i sitnijih mrvica preporučujemo modele FC 5, dok je FC 7 Cordless pravi izbor za sve koji žele da izbegnu prethodno usisavanje, jer lako uklanja čak i krupnu prljavštinu u jednom koraku.