Čišćenje suvim ledom
Sve za čistu industriju. U oblasti industrijskih sistema čišćenja Kärcher nudi inovativna i usavršena rešenja za sve zahteve. Asortiman obuhvata kompresorske čistače, industrijske usisivače, sisteme za čišćenje rezervoara i delova kao i uređaje za raspršivanje suvog leda.
Čistoća bez ostatka
Zaprljani kalupi, delovi ili mašine često puta teško možete da očistite. Problem: Posle peskarenja na primer se zadržavaju abrazivi kao što su pesak ili stakleni granulat. Ono što često sledi je ribanje posle čišćenja. Pomoću snažnih Kärcher Ice Blastern ovaj dodatni trošak je suvišan. Peleti suvog leda se posle raspršivanja u potpunosti razlažu na ugljen dioksid (CO2). Sve, što preostaje, je čistoća.
Prednosti prilikom raspršivanja suvog leda
- Čišćenje bez predradnji
Mašine, radi čišćenja, ne morate prvo mukotrpno da rastavljate. Peleti bez problema dospevaju i u najmanje uglove.
- Minimalno vreme mirovanja mašine
zahvaljujući brzom i efikasnom čišćenju pomoću suvog leda.
- Ekološko čišćenje
bez dodatnih hemikalija ili abraziva.
- Ne oštećuju se površine
- Nema ostataka
Suvi led se bez ostatka sublimira u CO2. Ne postoje ostaci kao ni abrazivi ili otpadna voda.
Čistoća = hladnoća puta ubrzanje
Ice Blaster pelete suvog leda koji su veličine do 3 milimetra ubrzava komprimovanim vazduhom na preko 150 m/s. Zahvaljujući hladnoći od – 79 °C nečistoća se smrzava i dobija pukotine. Peleti suvog leda onda svojom velikom brzinom mogu jednostavno da rastvore nečistoću. Posebno efikasna metoda, da skoro svaku nečistoću uklonite bez oštećenja materijala.
Od ugljen dioksida do leda
U procesu proizvodnje tečni ugljen dioksid teče u cilindar prese peletizera i zahvaljujući padu pritiska postaje suvi ledeni sneg. Hidraulični cilindar sabija taj suvi ledeni sneg, koji se zatim presuje pomoću ploče ekstrudera. Na taj način nastaju štapići od suvog leda, koji se onda raspadaju u pelete.
Čistoća u svim sektorima.
Kärcher Ice Blaster funkcionišu sasvim bez sredstava za čišćenje ili hemijskih aditiva. Bez problema možete da ih primenjujete u sektorima, u kojima je zakonski zabranjeno čišćenje vodom ili peskom. Pošto se peleti razlažu bez ostatka, ne nastaje otpadna voda. Pelete suvog leda uz pomoć snažnih Kärcher peletizera suvog leda možete samostalno da proizvedete jednim okretom ruke.
Čeličane, metalna industrija i mašinstvo
Osnovno čišćenje i čišćenje radi održavanja mašina za proizvodnju, robota za zavarivanje, transportnih traka i postrojenja za lakiranje je ručno posebno lako pomoću Kärcher Ice Blastern.
Štamparije
Pošto ih naprskate suvim ledom sve očišćene štamparske mašine i cilindri, alati i dr. ponovo izgledaju kao novi.
Drvna i elektroindustrija
Raspršivanje suvog leda je idealno namenjeno za čišćenje mašina za obradu drveta, generatora, turbina, komandnih ormana itd.
Industrija plastike i ambalaže
Kalupi za brizgano livenje i linije za proizvodnju raspršivač suvog leda oslobađa silikona i gume isto tako i boja, lakova i mnogih drugih nečistoća.
Automobilska industrija, livnice i postrojenja za brizganje plastike
Naši čistači na suvi led sve moguće delove i radne komade oslobađaju vezivnih i rastavnih sredstava. Ostatke silikona, gume, boja, lakova, premaza itd. možete da uklonite bez ostatka sa kalupa za brizgano livenje, alata i celokupnih linija za proizvodnju. Sve postaje čisto, a da ne preostane ni trag.
Prehrambena, farmaceutska i industrija kozmetike
Pomoću Ice Blaster postrojenja za punjenje i mešanje, linije za proizvodnju i sistemi za rukovanje kao i tankovi i peći mogu da se oslobode karbonata, ostataka od paljenja kao i zapeklina, masti i skroba.
Industrija papira
U industriji papira se prave naslage lepka, kamenca, prašine i celuloze u postrojenjima. Posledica su otkazivanja mašine i gubitak na kvalitetu. Pomoću suvog leda očišćena postrojenja su brže čista i na taj način takođe brže ponovi spremna za primenu.
Komune i opštine
Grafiti i žvakaće gume: problem mnogih gradova i opština. Ovde je postavljeno pitanje o metodi čišćenja, koja temeljno, ali blago čisti zidove i površine – baš onako kako to čini Kärcher Ice Blaster. Uklanjaju nečistoću, a da ne oštete materijal podloge.
Suvi led iz lične proizvodnje.
Zahvaljujući Kärcher peletizeru takođe samostalno jednostavno možete da proizvodite pelete od suvog leda. Tako nema čekanja i štedite troškove za nabavku i transport. U slučaju čišćenja pomoću sveže proizvedenog suvog leda u idealnom slučaju se vreme čišćenja prepolovljava. Takođe se poboljšava rezultat čišćenja, što su peleti svežiji. Zahvaljujući mogućnosti da slobodno birate vremenski period proizvodnje, još se više poboljšava proces rada.
Koliko je važan kvalitet suvog leda?
Iskustvo je pokazalo, da sa sveže proizvedenim peletima suvog leda možete znatno bolje i brže da čistite. Iz tog razloga je prilikom raspršivanja suvog leda od esencijalnog značaja, da upotrebite što je moguće svežiji suvi led.
Suvi led, star više dana, gubi gustinu i na taj način se smanjuje učinak u čišćenju. Efekat je taj, da Vam je potrebno više suvog leda, kako biste očistili određene površine. Osim toga suvi led se kontinuirano sublimira. To znači, da na primer od prvobitnih 100 kg peleta suvog leda posle jednog dana preostane samo još otprilike 92 kg.
Bezbednost životne sredine uz raspršivanje suvog leda.
Nema opasnih supstanci
U slučaju raspršivanja suvog leda se ne upotrebljavaju nikakve otrovne ili po životnu sredinu štetne hemikalije ili rastvarači. Time ne nastaju otrovne ili pare koje ugrožavaju zdravlje. Na taj način nema ugrožavanja zaposlenih upotrebom opasnih i supstanci koje su štetne po zdravlje.
Jednostavno uklanjanje na otpad
Prilikom raspršivanja suvog leda ne zadržava se abraziv. Rastvorena nečistoća pada na pod i može da se pomete. Na otpad mora samo da se ukloni nečistoća koja je pala. Ukoliko se nasuprot tome primenjuju hemikalije i rastvarači, zadržava se otrovno đubre, koje mora da se ukloni na otpad skupim metodama.
Nema sekundarnih otpadaka
Prilikom peskarenja, sodiranja ili abrazije vodom upotrebljeni abraziv sam postaje problematičan otpad, ako ste njime uklanjali opasne nečistoće. Ostaje veoma velika količina sekundarnog otpada, koju u zavisnosti od okolnosti morate na skup i brz način da uklonite na otpad.
Proizvodnja ugljen-dioksida
CO2 otpada kao sekundarni proizvod iz ostalih procesa obrade u industriji. Na primer ugljen-dioksid nastaje prilikom CO2 pranja u slučaju sinteze amonijaka kao i metanola. Veliki deo primenjenog CO2 se dobija iz sirovog gasa ugljen dioksida, koji otpada kao izduvni gas u hemijskim procesima obrade nafte i zemnog gasa. Dalje ugljen-dioksid otpada prilikom procesa sagorevanja u elektranama ili procesima fermentacije.
U industrijskim zemljama se CO2 iz toga razloga više ne proizvodi zasebno/dodatno, a sagorevanje fosilnih goriva radi dobijanja CO2 je kompletno iščezlo.
Sigurnosna oprema.
Za raspršivanje suvog leda je neophodna dodatna zaštitna oprema.
Zaštitne slušalice
Pošto se nivo šuma prilikom raspršivanja suvog leda delom nalazi znatno iznad 85 dB(A), morate da nosite zaštitne slušalice.
Rukavice
Radi zaštite od promrzlina zbog peleta od suvog leda preporučuje se nošenje rukavica.
Zaštitne naočare
Kako biste zaštitili oči od letećih delića, preporučuje se nošenje zaštitnih naočara. Takođe se preporučuje kompletan sistem od šlema, vizira i zaštitnih slušalica.
Maska za lice
U zavisnosti od razvoja prašine odnosno koncentracije CO2 koja nastaje neophodna je lagana ili čak teška maska za lice.
Alarm za ugljen-dioksid
Radi detektovanja koncentracije CO2 u vazduhu koji udišemo, osoblje koje vrši raspršivanje trebalo bi da nosi sa sobom ličan detektor za CO2. On udara alarm ukoliko se dostigne kritična koncentracija.