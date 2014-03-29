Čišćenje suvim ledom

Koliko je važan kvalitet suvog leda?

Iskustvo je pokazalo, da sa sveže proizvedenim peletima suvog leda možete znatno bolje i brže da čistite. Iz tog razloga je prilikom raspršivanja suvog leda od esencijalnog značaja, da upotrebite što je moguće svežiji suvi led.

Suvi led, star više dana, gubi gustinu i na taj način se smanjuje učinak u čišćenju. Efekat je taj, da Vam je potrebno više suvog leda, kako biste očistili određene površine. Osim toga suvi led se kontinuirano sublimira. To znači, da na primer od prvobitnih 100 kg peleta suvog leda posle jednog dana preostane samo još otprilike 92 kg.