Usisivači
Kärcher je znatno proširio asortiman usisivača i, osim dokazanih VC 6 usisivača, kao i usisivača prikladnog za alergičare DS 5.800 s vodenim filterom, sada nudi još tri nova modela. Bilo da se radi o velikoj ili maloj stambenoj površini, mnogo ili malo prostora za odlaganje, usisivačima s kesom ili bez kese, porodici ili samcu – Kärcher ima za svakoga upravo usisivač koji savršeno odgovara njegovim zahtevima i brzo osigurava prijatnu atmosferu.
Bežični usisivači
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Inovativna tehnologija senzora prašine
VC 7 Cordless yourMax čini usisavanje još efikasnijim i lakšim. Inovativni senzor prašine obezbeđuje automatsku detekciju prašine i kontrolu snage. Inteligentno podešavanje snage obezbeđuje efikasno korišćenje baterije do 60 minuta. Usisavanje ne postaje ni lakše ni zgodnije od toga!
Bežična sloboda sa litijum-jonskom baterijom
Akumulatorski usisivači izdvajaju se iz gomile svojom maksimalnom slobodom kretanja, velikom snagom usisavanja i malom težinom. Moćne baterije oduzimaju naporan posao čišćenja do svakog ugla. Pored toga, raznovrstan asortiman dodatne opreme čini bežične usisivače još raznovrsnijim.
Jednostavan za korišćenje
Snaga se može brzo i lako podesiti da odgovara određenoj primeni. Zgodno dugme za zaključavanje znači da ne morate da držite dugme za napajanje pritisnuto, dok je režim pojačanja samo posao za koncentrisano čišćenje mesta.
Aktivna podna mlaznica
Motorizovani valjci i izuzetna manevarska sposobnost omogućavaju optimalno sakupljanje prljavštine i usisavanje ispod nameštaja bez napora.
Dodatak LED osvetljenja na podnoj mlaznici VC 7 Cordless i VC 6 Cordless osvetljava prljavštinu kako bi se obezbedilo pouzdano sakupljanje prljavštine.
Širok spektar mogućnosti primene
Pametne opcije za montažu niza dodataka, čineći bežične usisivače još raznovrsnijim.
Praktično dizajniran sistem filtera
Trostepeni sistem filtera, koji se sastoji od ciklona, ulaza za vazduh i HEPA higijenskog filtera* (VC 7 Cordless i VC 6 Cordless) obezbeđuje ekstra čist izduvni vazduh.
Filteri se lako čiste i zamenjuju, produžavajući životni vek usisivača.
*EN 1822:1998.
Pražnjenje kontejnera za prašinu jednim klikom
Prljavština se jednostavno i higijenski prazni pritiskom na dugme, tako da ne morate da je dodirujete.
Praktičan zidni nosač
Koristeći zidni držač, uređaj se može brzo i lako odložiti i spreman je za upotrebu kad god je to potrebno. Zidni nosač VC 7 Cordless yourMax i VC 6 Cordless ourFamili takođe deluje kao zgodan punjač u isto vreme.
VC 7 Cordless yourMax
Pretvorite usisavanje u odlično iskustvo čišćenja: VC 7 Cordless yourMax je impresivan sa najsavremenijom tehnologijom i sveobuhvatnom opremom, kao i zgodan za upotrebu. Inovativni senzor prašine detektuje prljavštinu, prilagođava snagu usisavanja u skladu sa tim, obezbeđujući efikasno korišćenje baterije do 60 minuta. Snažni BLDC motor od 350 V i napon baterije od 25,2 V oduzimaju naporan posao usisavanja. Funkcija pojačanja garantuje maksimalnu snagu usisavanja pritiskom na dugme. Ostale prednosti uključuju jednostavno pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, ergonomski dizajn za čišćenje čak i teško dostupnih mesta i LED svetla na aktivnoj podnoj mlaznici koja prašinu čini vidljivijom. Čišćenje filtera ne može biti jednostavnije zahvaljujući priloženom alatu i rezervnom filteru. Zahvaljujući različitim mlaznicama, čišćenje je lako na bilo kojoj lokaciji: mlaznica za pukotine eliminiše prljavštinu iz uglova i pukotina, 2-u-1 mlaznica je savršen alat za čišćenje nameštaja i presvlake, a meka četka je pogodna za čišćenje čak i delikatne površine. Ostale korisne funkcije uključuju indikator statusa baterije i zidni nosač sa funkcijom punjenja.
VC 6 Cordless ourFamily
Čišćenje zaista može biti tako jednostavno: sa VC 6 Cordless ourFamily usisivačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne funkcije uključuju pražnjenje kontejnera za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje u teško dostupnim mestima i LED svetla na aktivnoj podnoj mlaznici koja prašinu čini vidljivijom i garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine.
Ostale prednosti uključuju impresivno vreme rada baterije od 50 minuta, tihu radnu jačinu, poseban alat za čišćenje filtera i lako čitljiv prikaz statusa baterije koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u svakom trenutku.
VC 4 Cordless myHome
Maksimalna sloboda kretanja i maksimalni komfor: VC 4 bežični usisivač myHome sa vremenom rada do 30 minuta štedi korisnika od potrebe da vuče veliku jedinicu. Njegove mnoge inteligentne funkcije čine usisavanje užitkom: pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, funkcija pojačanja, tihi rad, ergonomski dizajn i aktivna podna mlaznica koja garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine na tvrdim podovima i tepisima.
Usisivač sa kesom
VC 2
Kompaktni Kärcher usisivač sa kanisterom VC 2 savršen je za upotrebu u stanovima ili manjim domovima. Može se skladištiti u malim prostorima i pruža izuzetno pouzdane rezultate čišćenja. Štaviše, VC 2 impresionira brojnim praktičnim karakteristikama kao što je automatsko premotavanje kabla, što omogućava brzo sređivanje kabla nakon upotrebe, sklopiva ručka za nošenje, koja olakšava nošenje uz i niz stepenice, beskonačno promenljiva kontrola snage na uređaju i odeljak za odlaganje dodatne opreme.
Tehnologija kese
Kärcher usisivači sa kesom su vrlo higijenski jer se usisana prljavština i prašina pouzdano zadržavaju u vrećici. Kada se torba napuni, može se brzo ukloniti iz uređaja i odložiti bez kontakta sa prljavštinom ili čak stvaranjem prašine. Ovu osobinu posebno cene, između ostalih, alergičari.
Automatsko premotavanje kabla
Nakon upotrebe, kabl se može brzo i lako premotati.
Sklopiva ručka za nošenje
Sklopiva ručka za nošenje čini usisivač lakim za nošenje, čak i uz i niz stepenice.
Beskonačno podesiva kontrola snage na uređaju
Prilagodljiva snaga: usisna snaga uređaja može se podesiti na bilo koji nivo kako bi odgovarala vašim zahtevima.
Odeljak za odlaganje dodatne opreme
Dodatna oprema se može čuvati na samom uređaju, tako da je uvek na dohvat ruke.
Usisivači bez kesa
VC 3
Novi Kärcher multiciklonski usisivač VC 3 savršen je za stanove i manje domove zbog svoje kompaktne veličine. Ne samo da čisti tvrde podove i tepihe, već zahvaljujući mlaznici za pukotine i mekoj četkici za prašinu daje odlične rezultate čak i u uskim prazninama i na delikatnim površinama.
Ostale prednosti uključuju HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najfinije prljavštine kao što je polen ili druge čestice koje izazivaju alergije, i praktičan položaj za parkiranje.
Multi-ciklonska tehnologija
The Kärcher usisivači sa multiciklon tehnologijom ne sakupljaju prljavštinu u filter vrećama već u providnom kontejneru za otpad. Ovo ne samo da štedi na neprijatnostima kupovine i postavljanja skupih zamenskih filtera, već i na prvi pogled pokazuje kada je kontejneru potrebno pražnjenje.
Parking pozicija
Funkcija praktične pozicije za parkiranje omogućava vam da brzo i bezbedno parkirate uređaj tokom prekida rada.
Providni kontejner za otpad
Kontejner za otpad ne samo da pokazuje kada ga treba isprazniti, već se njegov sadržaj može brzo odložiti.
Automatsko premotavanje kabla
Nakon upotrebe, kabl se može brzo i lako premotati.
Odvojiva podna mlaznica
Mogućnost pričvršćivanja dodatnih dodataka za optimalno čišćenje u svakom delu doma.
Ručni usisivač
Moćan pomoćnik za svakodnevne zadatke
Prljavština nema šanse protiv našeg ručnog usisivača na baterije: CVH 2 je lagan, kompaktan, lak za rukovanje i posebno pogodan kao pouzdana pomoć za svakodnevno čišćenje u vašoj kuhinji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi i automobilu.
Musli ispod stola? Mačji leglo u kupatilu? Tvrdoglava prljavština na tepisima?
Vaš moćni rešavač problema će sve to učiniti prošlošću. Punjivi ručni usisivač spaja kompaktan dizajn i moćne performanse, što omogućava usisavanje većih mrvica – bilo gde, u bilo koje vreme i uz maksimalnu mobilnost.
Efikasan sistem filtera
Savršen hvatač prljavštine: Zahvaljujući svom predfilteru, finoj metalnoj mreži, sistem filtera u dva koraka efikasno zadržava veće čestice prašine. Posebna karakteristika je HEPA filter (EN 1822:1998), koji obezbeđuje čist izduvni vazduh, uspešno hvata čak i najfinije čestice, a takođe se može lako očistiti i zameniti. Ovo još više produžava životni vek ručnog usisivača.
Čišćenje unutrašnjosti automobila
Lako rukovanje i jaka usisna snaga: Ručni usisivač na baterije čisti površine, instrument table, automobilska sedišta i tepihe, kao i teško dostupna mesta za kratko vreme – vraćajući unutrašnjosti vašeg automobila nekadašnji sjaj.
2-u-1 mlaznica za pukotine
Od polica za knjige i kompjuterskih tastatura do spojeva i pukotina: sklopiva kombinovana mlaznica je posebno pogodna za delikatne površine i teško dostupna mesta.
Jednostavno čišćenje
Odvrnite, uklonite filter i ispraznite: Plastični kontejner za otpad se lako može ukloniti i isprati čistom vodom.
Power motor
BLDC motor je impresivan zahvaljujući svojoj tehnologiji motora bez četkica, čineći uređaj lakšim, dugotrajnijim i snažnijim. To znači da može brzo i bez ostataka ukloniti prljavštinu.
Praktična stanica za punjenje
Čuvajte sa stilom, punite efikasno. Koristite kompaktnu, modernu stanicu za skladištenje i punjenje ručnog usisivača na način koji štedi prostor. To znači da je uređaj na dohvat ruke i spreman za upotrebu u bilo kom trenutku.
Usisivač sa filterom za vodu
DS 6
The DS 6 usisivač sa filterom za vodu ne samo da garantuje čiste podove, već i obezbeđuje svežiji izduvni vazduh koji je do 99,95% bez prašine. Ovo značajno poboljšava vazduh, a samim tim i unutrašnju klimu. Dobro za sve - ne samo za alergičare.
Kako funkcioniše usisivač sa filterom za vodu
Za razliku od standardnih usisivača sa filter vrećicama, DS 6 Waterfilter radi koristeći prirodnu snagu vode. Voda u filteru se vrti velikom brzinom zahvaljujući jakoj usisnoj snazi. Usisana prljavština se veoma efikasno filtrira iz vazduha ovom vrtložnom vodom i odmah vezuje za vodeno kupatilo. Rezultat je izuzetno svež izduvni vazduh, dovoljno čist čak i za alergičare. Pošto više nema filter kesa u kojima se alergeni mogu razmnožavati, čak se i izlučevine grinja nakon upotrebe ispiru vodom. Još jedna prednost za alergičare je da se prašina više ne stvara kada se vakuum isprazni.
- Efikasna glavna filtracija u providnom filteru za vodu. Sva gruba prljavština je bezbedno zarobljena ovde. Prašina se više ne može stvarati i usisna snaga se zadržava.
- Srednji filter se može prati i stoga je dugotrajan. Filtrira sitne čestice u vazduhu iz kondenzovanog vlažnog vazduha.
- Specijalni HEPA 13 filter zadržava 99,95% polena, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja.
Snažan filter za vodu
Filter za vodu ne samo da osigurava da je izbačeni vazduh posebno čist, već se i lako prazni i održava čistim zahvaljujući praktičnom dizajnu.
Promenljiva teleskopska usisna cev
Promenljiva teleskopska usisna cev se može podesiti tako da odgovara visini korisnika, za dodatnu udobnost tokom usisavanja.
Automatsko premotavanje kabla
Nakon upotrebe, kabl se može brzo i lako premotati.
Praktičan parking položaj
Uređaj se može brzo i lako parkirati kada se odmarate od posla.
Jednostavno čišćenje
Filter za vodu koji se može ukloniti je jednostavan za punjenje i čišćenje.
Parking pozicija za vertikalno skladištenje
DS 6 se takođe može skladištiti vertikalno radi uštede prostora.
Praktično skladištenje pribora
Sav pribor se može uredno odložiti na dohvat ruke u odeljku za pribor.
Ergonomska drška za nošenje
Ergonomska ručka za nošenje na DS 6 olakšava transport sa jednog mesta na drugo.
Srednji filter koji se može prati
Perivi srednji filter za dug radni vek i optimalne rezultate čišćenja.
Prašina i životinjska dlaka? Imamo upravo ono što vam treba!
Prekriven prašinom
Odakle sva ta prašina stalno dolazi? Ne postoji niko ko sebi nije postavio to pitanje dok je zurio u svoj dom. Kuća je sveže očišćena – a opet, posle ni malo vremena, tanak sloj prašine sleže se na nameštaj, kućno bilje, knjige i pod. Činjenica je da se prašina stalno diže u stambenim prostorima i širi se na velikom prostoru. Tome se ne može pomoći – ali se bar može brzo ispraviti. Sa novim modelima bežičnih usisivača, možete bez napora ukloniti neprijatnu kućnu prašinu u pokretu, uz maksimalnu upravljivost.
Od čega se zapravo pravi prašina?
Od mrtvih ćelija kože i vlakana tepiha do polena i dlake kućnih ljubimaca, prašina je čitava mešavina čestica različite veličine, koje se mešaju i kombinuju jedna sa drugom. U zavisnosti od veličine i težine čestica, prašina će ili biti odneta u svaki ugao cirkulišućim vazduhom ili će se stalno vrteti okolo, a da se nigde ne taloži.
Većinu prljavštine u svoje domove nosimo na cipelama. Stoga je vredno imati otvorene mrežaste, kokosove ili tekstilne prostirke ili gumene delove koji će delovati kao zamke za prljavštinu, koje zadržavaju većinu prljavštine.
Čistite češće sa kućnim ljubimcima
Kada živite sa psima, mačkama, zamorcima ili zečevima, jedno veliko čišćenje kuće nedeljno nije dovoljno: blatnjavi otisci šapa na podu, hrana oko posude za hranu i neprijatne dlake kućnih ljubimaca nalaze se po celoj kući. Vaš uređaj za čišćenje mora da izlazi redovno, kao i brzo za srednje čišćenje, kako bi kuća zadržala oblik broda. Naši bežični usisivači su uvek pri ruci i spremni da prevaziđu svaki izazov čišćenja, čak i na teško dostupnim mestima, pomažući vam da očistite svoj dom na brz i fleksibilan način u skladu sa vašim potrebama.
Dlako kućnih ljubimaca , odlazi!
Ako imate kućnog ljubimca, biće vam poznat problem: dlaka vašeg četvoronožnog prijatelja brzo se širi po celoj kući – čak i kada ste upravo završili sa metenjem i čišćenjem. Dlake kućnih ljubimaca su posebno tvrdoglave u tepisima i prostirkama. Konvencionalna metla ovde nije od pomoći, jer ne uklanja pouzdano fine dlačice. Šta vas može spasiti? Novi Karcher bežični usisivači. Aktivna podna mlaznica je veoma efikasna u uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca sa podnih obloga od tkanine.
Mačje leglo svuda? Nema problema!
Mačke zakopavaju svoj posao, ali to znači da se mačji otpatak često obilno rasprostire izvan kutije za otpatke. To je zadatak čišćenja koji naš usisivač može da uradi za kratko vreme. Male granule se mogu brzo i lako usisati. Ovo je veoma preporučljivo jer granulat može izgrebati podne obloge ako se slučajno gazi.