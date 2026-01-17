Čistite češće sa kućnim ljubimcima

Kada živite sa psima, mačkama, zamorcima ili zečevima, jedno veliko čišćenje kuće nedeljno nije dovoljno: blatnjavi otisci šapa na podu, hrana oko posude za hranu i neprijatne dlake kućnih ljubimaca nalaze se po celoj kući. Vaš uređaj za čišćenje mora da izlazi redovno, kao i brzo za srednje čišćenje, kako bi kuća zadržala oblik broda. Naši bežični usisivači su uvek pri ruci i spremni da prevaziđu svaki izazov čišćenja, čak i na teško dostupnim mestima, pomažući vam da očistite svoj dom na brz i fleksibilan način u skladu sa vašim potrebama.



Dlako kućnih ljubimaca , odlazi!

Ako imate kućnog ljubimca, biće vam poznat problem: dlaka vašeg četvoronožnog prijatelja brzo se širi po celoj kući – čak i kada ste upravo završili sa metenjem i čišćenjem. Dlake kućnih ljubimaca su posebno tvrdoglave u tepisima i prostirkama. Konvencionalna metla ovde nije od pomoći, jer ne uklanja pouzdano fine dlačice. Šta vas može spasiti? Novi Karcher bežični usisivači. Aktivna podna mlaznica je veoma efikasna u uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca sa podnih obloga od tkanine.



Mačje leglo svuda? Nema problema!

Mačke zakopavaju svoj posao, ali to znači da se mačji otpatak često obilno rasprostire izvan kutije za otpatke. To je zadatak čišćenja koji naš usisivač može da uradi za kratko vreme. Male granule se mogu brzo i lako usisati. Ovo je veoma preporučljivo jer granulat može izgrebati podne obloge ako se slučajno gazi.