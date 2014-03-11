Kompresorski čistači

Kärcher pravi razliku

Kärcher je izumeo kompresorski čistač – i izumeva ga iznova na novi način. 1950. godine Kärcher je razvio prvi evropski kompresorski čistač sa vrelom vodom za profesionalno čišćenje. 1984. godine Kärcher je onda na tržište izneo prvi nosivi kompresorski čistač HD 555 za privatna domaćinstva – prekretnicu u istoriji čišćenja.

Kao pronalazač kompresorskog čišćenja Kärcher raspolaže jedinstvenim specijalnim znanjem, koje na tržištu u toj širini i dubini inače niko ne može da ponudi. Redovnim istraživanjima utvrđujemo savesno želje i potrebe naših klijenata. Dobijena saznanja utiču direktno na razvoj proizvoda. Na taj način se uveravamo da svaki novi razvoj postaje primeren zahtevima naših klijenata.

Natprosečna snaga – 50 % uštede vremena

Patentirana Kärcher tehnologija mlaznica i idealno usklađivanje na pojedinačne modele čini to mogućim. U poređenju sa konkurencijom, Kärcher uređaji se odlikuju većom abrazivnom snagom i efikasnošću u čišćenju.

Drugim rečima: Čišćenje se odvija brže i štedi do 50 % vremena, a na taj način i do 50 % energije i vode – značajne prednosti, koje su na naučnoj bazi potvrđene od strane uglednog i nezavisnog Fraunhofer instituta.