Kompresorski čistači

Zašto Kärcher pravi razliku. Da li blaga nega ili snažno čišćenje – Kärcher kompresorski čistači nude perfektno rešenje za svaki zadatak u čišćenju. Gde je ranije dominirala nečistoća, sada nema ništa osim čistoće. Pomoću Kärcher-a podižete vrednost Vašem domaćem okruženju i stvarima vraćate njihovu valjanost: od starog postaje novo, od dotrajalog postaje šik. Strasna umetnost inženjera, visok stepen zahteva za kvalitetom i decenijsko iskustvo u razvoju inovativnih kompresorskih čistača čine to mogućim.

Prvi kompresorski čistač ikada koji je povezan sa aplikacijom

BRING BACK THE WOW LIKE AN EXPERT.

Sa prvim uređajima za pranje pod pritiskom koji su povezani sa aplikacijom, sada ste u ligi profesionalaca. Ovladajte svim opcijama koji nudi Kärcher Smart Control linija direktno sa svog pametnog telefona i, uz pomoć savetnika iz aplikacije nadohvat ruke, istražite idealan pritisak za sve što čistite i raznu dodatnu opremu koja će uvek omogućiti optimalan rezultat čišćenja.  

Čistite kao ekspert uz pomoć savetnika sa aplikacije

Jednostavno povežite Smart Control kompresorski čistač sa Kärcher Home & Garden aplikacijom na Vašem pametnom telefonu - i čišćenje već postaje lakše i efikasnije. Opcija savetnika sa aplikacije pruža veliki broj praktičnih saveta i trikova kod različitih zadataka čišćenja, kao što je optimalan nivo pritiska za određeni predmet koji treba očistiti.

Man with smartphone and Home & Garden App

Boost opcija

Uređaji iz Smart Control linije imaju Boost način rada za dodatnu snagu u čišćenju. Kako ni najupornija nečistoća više ne bi bila problem, još snažniji pritisak deluje u trajanju od 30 sekundi. Boost opcija se može aktivirati preko pištolja ili aplikacije. 

Woman cleans wall with Boost mode

Sve što je potrebno

Sa pametnom opremom kao što je Smart Control pištolj za prskanje, 3-u-1 Multi Jet mlaznica i Plug ’n’ Clean sistem za deterdžent, mirno se suočavate sa bilo kojim izazovom čišćenja. 

Man cleans ground with 3-in-1 Multi Jet spray lance
Prednosti koje prave razliku

  • Okretanjem 3-u-1 Multi Jet cevi sa mlaznicama mogu se
    direktno odabrati različiti načini raspršivanja kako ne biste morali da menjate cev sa mlaznicama u toku rada. 
  • Koji pritisak najbolje odgovara određenoj nameni pokazaće
    vam simboli na 3-u-1 Multi Jet cevi sa mlaznicama.
  • Nivoi pritiska HARD, MEDIUM i SOFT mogu lako da se odaberu
    pomoću tastera +/- .
  • Takođe, i primena deterdženta MIX može da se odabere preko
    pištolja i da se reguliše pomoću tastera +/- .
  • Jasan LCD-display, koji se nalazi na Full Control Plus Power
    pištolju stalno pokazuje selektovani nivo pritiska, kako biste u svakom trenutku imali potpunu kontrolu.
    Home & Garden aplikacija

    Kakva je korist od moći ako nije pametna? Nikakva! Zbog toga uređaji serije Smart Control nisu samo zaista moćni, već poseduju i značajan nivo Kärcher ekspertize. Preko Bluetooth konekcije možete lako povezati uređaj za pranje pod pritiskom Smart Control sa pametnim telefonom pomoću Home & Garden aplikacije. Uz savete naših stručnjaka, WOW efekat sada možete postići i na stvarima koje retko čistite ili čistite prvi put - baš kao i stručnjaci.

    Woman cleans ground with Power Control Range

    Power Control linija

    Prilikom čišćenja potrebna Vam je odgovarajuća tehnologija. I to je upravo ono što serija Power Control može ponuditi. Puna snaga, pametni saveti i moćna dodatna oprema. Kao na primer Power Control pištolj, koji prikazuje podešeni pritisak direktno na ekranu i može se lako prebaciti iz režima pritiska u režim deterdženta. Ili Home & Garden aplikacija koja pokazuje koja tehnologija će Vaš uređaj za pranje pod pritiskom učiniti još nežnijim i efikasnijim. Ostala oprema uključuje i Plug 'n' Clean sistem za brzu zamenu deterdženta, visokokvalitetnu aluminijumsku teleskopsku ručku za zgodan transport i čuvanje prostora, sistem Quick Connect za lako kačenje i skidanje creva visokog pritiska sa uređaja i pištolja za prskanje, kao i položaj odlaganja za dodatke koji su uvek pri ruci.

    Picture of K 2 Battery

    Akumulatorski kompresorski čistač

    Zablistajte i bez električne energije: akumulatorski čistač pod pritiskom K 2 Battery, za mnoštvo različitih područja primene, kao što su mali automobili, motori, bicikli, čamci i drugi mali zadaci čišćenja oko kuće. Zahvaljujući vremenu rada baterije do 14 minuta, možete da čistite potpuno nezavisno od izvora napajanja. Dok čistite, analogni ekran pištolja visokog pritiska uvek će vam pokazati izabrani režim.

    Četiri moćna tipa

    Kada je u pitanju čišćenje i održavanje, uvek se možemo pouzdati u naše uređaje za pranje pod pritiskom. Ali to nije sve što mogu da ponude. Izuzetno kompaktan dizajn? Ili lagan, udoban, prenosiv i bežični dizajn? Svaka linija proizvoda ima svoje prednosti. Savršeno su prilagođeni individualnim zahtevima.

    Smart Control

    Smart Control

    Ove mašine za pranje pod pritiskom napredne tehnologije, mogu se nositi sa svim izazovima, uz pomoć integrisane Home & Garden aplikacije, Bluetooth konekcije i pametnih detalja opreme, kao što su Smart Control pištolj i 3-u-1 Multi jet mlaznica.

    Power Control

    Power Control

    Nežno i efikasno čišćenje nikada nije bilo lakše, zahvaljujući pravoj dozi snage, podršci koju pruža Home & Garden aplikacija i moćnim uređajima, poput Power Control pištolja sa ekranom ili Vario Pover mlaznice.

    Compact

    Compact

    Oni koji traže mobilnost i kompaktan dizajn ovde će pronaći savršenog pomoćnika. Minimalni zahtevi u pogledu prostora, lako se čuva i uvek se brzo aktivira za posao. Sa pametnim, integrisanim prostorom za odlaganje creva.

    K 2 Battery

    K 2 Battery

    Za manje zadatke čišćenja na onim mestima gde u blizini nema utičnice. Bežični, zgodan, mobilan i fleksibilan. I poprilično snažan kada Vam zatreba.

    Klase performansi

    Lako je uočiti da više vode i veći pritisak znače veću snagu čišćenja područja. Ali ne treba svima maksimalna snaga. Zbog toga smo definisali različite klase performansi. Rezultat: odgovarajuća mašina za pranje pod pritiskom za svaki zadatak.

    K 7
    K 5
    K 4
    K 3
    K 2

    Područja primene kompresorskih čistača

    Kompresorski čistači su višenamenski pomoćnici vezano za kuću, jednostavni su za rukovanje kao dečija igra: Uređaj priključite na vodovod i utičnicu, odvrnite slavinu za vodu, uključite kompresorski čistač i počinje zabava u čišćenju. Pomoću odgovarajućeg specijalnog pribora uređaji postaju pravi multifunkcionalni uređaji: da li prskanje šmrkom, čišćenje cevi, čišćenje terasa ili čišćenje oluka – mogućnosti primene su približno neograničene. Osim toga: Udarni pritisak je u neposrednoj blizini mlaznice uvek najjači. Iz tog razloga se tvrdokorne nečistoće pre čiste, ako je razmak do mlaznice manji. Kod manjih nečistoća i osetljivih površina razmak se odgovarajuće povećava. Naši praktični primeri pokazuju, kako pomoću svog kompresorskog čistača postižete najbolje rezultate.

     

    Kompresorski čistači nude odgovarajuće rešenje za svaki zadatak u čišćenju!

    Sledeća područja primene u skladu sa iskustvom takođe spadaju u čišćenje kuće i bašte:

    • bicikli
    • baštenski uređaji i baštenski alati
    • baštenski nameštaj i nameštaj za terase ili balkone
    • ograde i baštenski putići ili kamene ploče
    • motocikli i skuteri
    • mali automobili
    • spoljašnje stepenice i veći baštenski putevi
    • automobili srednje klase i kombiji
    • baštenski i kameni zidovi
    • kamp prikolice i terenski automobili
    • bazeni za plivanje i terase velikih površina
    • Sve vezano za kuću i fasade

    Ovde pogledajte nekoliko izabranih primera za primenu:

    Pločnici zarasli u mahovinu

    Pošto se mahovina se ne nalazi samo u debelom sloju na površini ploča, nego se takođe nalazi i u porama kamenih ploča, za skidanje mahovine se upotrebljava rotirajuća mlaznica.Ona proizvodi rotacioni mlaz: snaga čišćenja koncentrisanog tačkastog mlaza se kombinuje sa površinskim efektom ravnog mlaza.Kompresorski mlaz pri tome držite skoro vertikalno u odnosu na površinu ploče i polako prevlačite u razmaku od otprilike 20 do 30 cm od ruba jedne ploče zarasle mahovinom do druge.

     

    Čišćenje pločnika zaraslih u mahovinu

    Vozila

    Kärcher specijalan pribor i sredstva za čišćenje garantuju temeljnu i negu koja čuva vozilo. Da bi Vaš automobil u nekoliko koraka ponovo sijao kao nov i da bi dugo ostao negovan, najpre uklonite grubu nečistoću pomoću kompresorskog mlaza, onda naprskajte Kärcher sredstvo za uklanjanje insekata na rešetku hladnjaka, branik i prednje staklo. Na naplatke naprskajte Kärcher sredstvo za čišćenje naplataka. Zatim vozilo uz pomoć funkcije za sredstvo za čišćenje ili specijalnom mlaznicom za penu nakvasite Kärcher šamponom za automobile i ostavite da kratko deluje. Zatim svoje vozilo odozdo na gore očistite pomoću Power Brush, kako biste optimalno iskoristili efekat sredstva za čišćenje.

     

    Čišćenje automobila pomoću Kärcher Power Brush

    Terase

    Za optimalno i brižljivo čišćenje i velikih površina brinu naši čistači za terase T-Racer: Zbog inovativne kombinacije propelera podesivih po visini sa dve kompresorske mlaznice proizvodi se Hovercraft efekat, koji dozvoljava da T-Racer vibrira iznad tla. Pri tome integrisana zaštitna rešetka štiti propelere i kompresorske mlaznice od oštećenja kamenovima ili slično. Snaga čišćenja se povećava i dobijate ravnomeran rezultat čišćenja. Kućište ne propušta ni kap vode koja prska – pa na taj naš od prskanja štiti Vas i zidove.

    Čišćenje terasa pomoću Kärcher T-Racer

    Baštenski uređaji

    Ribanju je došao kraj! Žardinjere i saksije, ašove, lopate, grabulje, kolica na guranje i drugo pomoću Kärcher kompresorskog čistača jednim okretom ruke možete izrazito efikasno da oslobodite od nečistoće i zemlje. Ovde je naročito adekvatna Vario-Power i Multi- Power-Jet mlazna cev. Rad u bašti odmah pričinjava dvostruko više zadovoljstvo!

     

    Čišćenje baštenskih uređaja

    Baštenski nameštaj

    Neugledne fleke na baštenskom nameštaju – npr.zbog aero zagađenja ili od prošle zime – pomoću Kärcher seta za čišćenje bašte mu vratite izgled. U slučaju jake nečistoće preporučuje se čišćenje pomoću Kärcher četke za pranje u kombinaciji sa Kärcher sredstvom za čišćenje.

     

    Čišćenje baštenskog nameštaja

    Roletne

    Pre čišćenja roletne sasvim spustite. Posle toga mlaznu cev postavite na nizak pritisak i nanesite sredstvo za čišćenje. Počnite na donjem kraju sekcije roletne. Pustite da sredstvo za čišćenje deluje nekoliko minuta, da bi nečistoća mogla pravilno da se rastvori. Onda rastvorenu nečistoću najpre uklonite četkom za pranje, pa zatim pomoću kompresorskog mlaza.

     

    Čišćenje roletni

    Prednosti

    Kako funkcioniše kompresorski čistač?

    U normalnom vodovodu vlada pritisak od otprilike 4 bar. Odatle se transportuje voda preko baštenskog creva u kompresorski čistač. Po dospeću u kompresorski čistač, kompresorska pumpa proizvodi pritisak vode do 160 bar. Zatim voda ističe kroz malu kompresorsku mlaznicu – kao koncentrisani mlaz sa snažnim efektom čišćenja.

     

    functioning highpressure washers RS

    Očuvanje životne sredine i budžeta

    Kompresorski čistači klasa K 4 – K 7 mogu da se pogone i pomoću jeftine potrošne vode. Za to uređaji usisavaju vodu iz postojećeg rezervoara za vodu kao (npr. iz bureta za kišnicu). To štedi skupu pijaću vodu i istovremeno štiti životnu sredinu. Druga prednost: Nezavisnost od vodovodne mreže proširuje radijus delovanja i brine za više fleksibilnosti.

     

    Kompresorski čistači na industrijsku vodu

    Zašto da kupite Kärcher kompresorski čistač?

    Test skidanja pomoću kompresorskih čistača

    Kärcher pravi razliku

    Kärcher je izumeo kompresorski čistač – i izumeva ga iznova na novi način. 1950. godine Kärcher je razvio prvi evropski kompresorski čistač sa vrelom vodom za profesionalno čišćenje. 1984. godine Kärcher je onda na tržište izneo prvi nosivi kompresorski čistač HD 555 za privatna domaćinstva – prekretnicu u istoriji čišćenja.

    Kao pronalazač kompresorskog čišćenja Kärcher raspolaže jedinstvenim specijalnim znanjem, koje na tržištu u toj širini i dubini inače niko ne može da ponudi. Redovnim istraživanjima utvrđujemo savesno želje i potrebe naših klijenata. Dobijena saznanja utiču direktno na razvoj proizvoda. Na taj način se uveravamo da svaki novi razvoj postaje primeren zahtevima naših klijenata.

     

    Natprosečna snaga – 50 % uštede vremena

    Patentirana Kärcher tehnologija mlaznica i idealno usklađivanje na pojedinačne modele čini to mogućim. U poređenju sa konkurencijom, Kärcher uređaji se odlikuju većom abrazivnom snagom i efikasnošću u čišćenju.

    Drugim rečima: Čišćenje se odvija brže i štedi do 50 % vremena, a na taj način i do 50 % energije i vode – značajne prednosti, koje su na naučnoj bazi potvrđene od strane uglednog i nezavisnog Fraunhofer instituta.

     

    Podesan za visok stepen efikasnosti.

    Već preko 60 godina Kärcher do savršenstva dovodi kompresorsko čišćenje i uvek iznova čini da izvanredne inovacije govore same za sebe. Više od 1.300 patenata i uzoraka za upotrebu svedoče o pronalazačkom duhu preduzeća i Kärcher čine svetskim brojem 1. Pri tome u centru uvek stoje potrebe naših klijenata.

     

    Naročito snažno

    Rotirajući kompresorski mlaz kombinuje snagu tačkastog mlaza sa površinskim efektom ravnog mlaza. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji mlaznica Kärcher rotirajuća mlaznica dominira u poređenju sa konkurencijom i zahvaljujući visokom stepenu abrazivne snage omogućuje brže i efikasnije čišćenje.

    Kärcher kompresorski čistači Kvalitet marke

    Pouzdan kvalitet marke

    Kao vođa na svetskom tržištu nudimo najpouzdanije kompresorske čistače. Već 75 godina ime Kärcher je sinonim za kvalitet i inovaciju „Made in Germany“. Sve naše uređaje pravimo u sopstvenim fabrikama prema najvišim standardima za proizvode. Pre nego što proizvodi napuste fabrike, testiraju se na 100 % funkcije i snage. Na taj način našim klijentima uvek možemo da garantujemo perfektne proizvode, koji se odlikuju visokim učinkom i besprimerno dugim vekom trajanja.

    Pribor i sredstva za čišćenje.

    Stvar je u kompletnom paketu! Sa pravom kombinacijom uređaja, pribora i sredstva za čišćenje čak i okorela prljavština nema više šansu. Odgovarajući sistemski pribor proširuje mogućnosti čišćenja mnogostruko i čišćenje čini još efikasnijim, kraćim i ugodnijim.

    Pribor za kompresorske čistače

    Kärcher nudi veoma širok spektar pribora i sredstava za čišćenje. Na taj način možemo da rešimo svaki, pa još i specifičan problem u čišćenju. Naš pribor, zahvaljujući jednostavnom bajonet sistemu, bez problema možete da priključite na svaki kompresorski čistač.

    Standardni pribor

    Prilikom kupovine nekog Kärcher kompresorskog čistača osnovni pribor je već u obimu isporuke, kao što su jednostruka odnosno Vario-Power mlazna cev, rotirajuća mlaznica, kompresorski pištolj, kompresorsko crevo i vodeni filter.

     

    Setovi pribora

    Po želji svoj uređaj možete da opremite dodatnim priborom Car-Kit ili/i Home-Kit, da biste ciljano mogli da izađete na kraj sa svojim individualnim zahtevima za čišćenje automobila odnosno prostora oko kuće. Tako npr. Car-Kit obuhvata četku za pranje, četku za sapunjanje, kao i sredstvo za pranje automobila. Home-Kit obuhvata čistač za površine, kao i specijalno sredstvo za čišćenje površina.

     

    Specijalan pribor

    Pomoću Kärcher specijalnog pribora, koji možete zasebno da dobijete, možete da proširite područje primene svog kompresorskog čistača i na taj način uvek imate pravo rešenje za specijalne potrebe u čišćenju. Čistači za površine npr. omogućuju brzo, efikasno i čišćenje bez prskanja svih površina u spoljašnjoj sredini. Međutim, postoji još mnogo drugog praktičnog pribora.

    Pribor

    Sredstva za čišćenje za kompresorske čistače

    Nova Kärcher generacija sredstava za čišćenje podmićuje zahvaljujući svom jedinstvenom principu dejstva 3 u 1. Pored savršenog efekta čišćenja nova multifunkcionalna sredstva nude takođe brižljivu negu i pouzdanu zaštitu – a na taj način korisniku štede mnogo vremena i truda. Uz to Kärcher, zahvaljujući primeni obnovljivih i prirodnih sirovina, sada još snažnije insistira na održivosti. A ubedljiv je takođe i inteligentan koncept flašica. Da li za spajanje (Plug ’n’ Clean), za punjenje rezervoara za sredstvo za čišćenje ili kao sud za usisavanje sredstva za čišćenje crevom – nova sredstva za čišćenje su univerzalno namenjena za sve Kärcher kompresorske čistače.

    U našem pretraživaču sredstava za čišćenje naći ćete ostala sredstva za čišćenje za svoj Kärcher kompresorski čistač.

