Mašina za čišćenje tepiha

Kärcher čistači tepiha su robusni, velike snage i sa višestrukom primenom u efikasnom temeljnom čišćenju i održavanju tepiha i uklanjanju mrlja sa tekstilnih površina. Sa odgovarajućim priborom i sa Kärcher čistačima tepiha se do dubine vlakana čiste i tapacirani nameštaj i sedišta automobila.

Podne obloge, tapacirani nameštaj, kancelarijske stolice, putnička sedišta – jaki, praktični Kärcher uređaji za raspršnu ekstrakciju čiste sve tekstilne površine i rastvaraju i odstranjuju prljavštinu u jednom radnom koraku. Sa snažnim usisnim turbinama za nedostižno niske ostatke vlage.

Kärcher mašine za čišćenje tepiha omogućavaju ekonomično, površinski veliko i dubinsko temeljno čišćenje tepiha.Pogodne su kako za konvencionalnu raspršnu ekstrakciju, tako i za nove postupke međučišćenja.

Kärcher ventilatori vazduha su efikasni i snažni, a pritom veoma kompaktni i tihi. Brinu se za brzo sušenje nakon šteta prouzrokovanih vodom ili za brzu mogućnost ponovnog hodanja po tepisonima nakon čišćenja. Sa drškom za nošenje i integrisanim namotavanjem kabla.

Kärcher