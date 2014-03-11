Parni usisivač

Čišćenje parom, mokro i suvo usisavanje. Kärcher parni usisivači čiste trostruko – po želji, čak i u samo jednom radnom koraku.Sa svestranim aparatima Vam je domaćinstvo čisto i imate ga u malom prstu. Jednostavno, pogodno, uz uštedu vremena i bez hemije.

Kärcher Čišćenje parom, mokro i suvo usisavanje.

3-u-1: Parenje, usisavanje i sušenje

Karcher SV 7 parni usisivač kombinuje prednosti parnih čistača sa prednostima suvih usisivača. Usisava, na primer, mrvice sa poda, briše vlažnom krpom, a zatim čak i suši pod. Sve ovo u jednom radnom koraku. Ovaj impresivni svestrani uređaj sa odgovarajućim dodacima sigurno će održavati svako domaćinstvo čistim i pod kontrolom – lako, praktično, brzo i bez hemikalija.

Neprekidna para sa sistemom sa dva rezervoara

Rezervoar se može brzo i lako napuniti u bilo kom trenutku za nesmetan rad. Na ovaj način više ne morate da čekate da se rezervoar ohladi pre nego što ponovo dopunite rezervoar.

Kärcher Steam vacuum cleaner SV 7 with two-tank system

Izuzetno higijenski

ahvaljujući kontroli protoka pare u pet koraka, protok pare se može individualno prilagoditi svakoj površini i nivou prljavštine. Zahvaljujući visokoj temperaturi pare, stvari ne izgledaju samo čisto – Karcher SV 7 ih čini škripavim čistim i higijenskim.

Hygienic cleaning with the Kärcher SV 7 steam vacuum cleaner

Alergične osobe mogu da odahnu

Usisavanje sa sistemom sa 4 filtera, ali bez kese za prašinu. Prašina je vezana u filteru za vodu. HEPA filter (EN 1822:1998) uklanja čestice koje se mogu udisati. Izduvni vazduh je stoga čistiji od vazduha okoline.

Cleaning for allergy sufferers SV 7 steam vacuum cleaner

Pogodan rad

Karcher SV 7 parni usisivač impresionira vas jednostavnošću za rukovanje. Snaga usisavanja se može kontrolisati u četiri stepena preko ručke. Protok pare se može regulisati na uređaju u pet faza.

Convenient operation of the SV 7 steam vacuum cleaner

Područja primene za Kärcher parni usisivač SV 7

Zahvaljujući velikom broju dodataka, Karcher SV 7 parni usisivač je pogodan za upotrebu u kući bez hemikalija. Različiti priključci omogućavaju čišćenje parom i usisavanje podova, površina i tapaciranog nameštaja. Takođe možete koristiti SV 7 za osvežavanje tepiha i čišćenje prozora, fuga i pukotina.

Životno okruženje

Kärcher SV 7 pruža jednostavno, praktično rešenje koje štedi vreme za sve izazove u životnom prostoru. Bilo da se radi o tvrdim podovima, tapaciranom nameštaju ili tepisima - Karcher parni usisivač SV 7 je robustan na bilo kojoj površini.

Frau saugt und reinigt Fliesen mit Dampf
Frau reinigt und saugt Sofa mit Dampfsauger
Frau saugt und reinigt Teppich mit Kärcher Dampfsauger

Kuhinja

Kuhinja se bori sa svakodnevnom kontaminacijom koja se ne može izbeći kuvanjem. Kärcher SV 7 je tako svestran čini ga savršenim partnerom za vraćanje sjaja u kuhinju i na različite površine. Snaga pare efikasno uklanja čak i zagorenu i masnu prljavštinu, bez hemikalija.

Cleaning the exhaust hood using the steam vacuum cleaner
Cleaning the hob using the steam vacuum cleaner
Cleaning the gas stove using the steam vacuum cleaner

Kupatilo

Sa parom Kärcher SV 7 može se garantovati efikasno i temeljno čišćenje okova, ogledala i pločica u kupatilu. Para prodire u poslednju pukotinu i čisti ih temeljno i bez hemikalija.

Woman cleaning tiles in the bathroom using the Kärcher steam vacuum cleaner
Woman cleaning the mirror using the Kärcher steam vacuum cleaner
Woman cleaning bathroom fittings using the Kärcher steam vacuum cleaner

Video o aplikaciji za parni usisivač SV 7

Pribor za Karcher parni usisivač SV 7

Uz odgovarajuću dodatnu opremu, SV 7 postaje pravi svestrani i čak i tvrdoglava prljavština više nema šanse. Dostupni su različiti umetci za upotrebu na tvrdim podovima i tepihu. Okrugle četke, razni nastavci za ručnu mlaznicu, mlaznice za tapaciranje i još mnogo toga nude više mogućnosti primene i čine čišćenje efikasnijim, štedljivijim i praktičnijim.

Woman cleaning the sofa using the steam vacuum cleaner's hand nozzle
Removing stubborn stains using the Kärcher steam vacuum cleaner
Steam vacuum cleaner's floor nozzle