Parni usisivač
Čišćenje parom, mokro i suvo usisavanje. Kärcher parni usisivači čiste trostruko – po želji, čak i u samo jednom radnom koraku.Sa svestranim aparatima Vam je domaćinstvo čisto i imate ga u malom prstu. Jednostavno, pogodno, uz uštedu vremena i bez hemije.
3-u-1: Parenje, usisavanje i sušenje
Karcher SV 7 parni usisivač kombinuje prednosti parnih čistača sa prednostima suvih usisivača. Usisava, na primer, mrvice sa poda, briše vlažnom krpom, a zatim čak i suši pod. Sve ovo u jednom radnom koraku. Ovaj impresivni svestrani uređaj sa odgovarajućim dodacima sigurno će održavati svako domaćinstvo čistim i pod kontrolom – lako, praktično, brzo i bez hemikalija.
Neprekidna para sa sistemom sa dva rezervoara
Rezervoar se može brzo i lako napuniti u bilo kom trenutku za nesmetan rad. Na ovaj način više ne morate da čekate da se rezervoar ohladi pre nego što ponovo dopunite rezervoar.
Izuzetno higijenski
ahvaljujući kontroli protoka pare u pet koraka, protok pare se može individualno prilagoditi svakoj površini i nivou prljavštine. Zahvaljujući visokoj temperaturi pare, stvari ne izgledaju samo čisto – Karcher SV 7 ih čini škripavim čistim i higijenskim.
Alergične osobe mogu da odahnu
Usisavanje sa sistemom sa 4 filtera, ali bez kese za prašinu. Prašina je vezana u filteru za vodu. HEPA filter (EN 1822:1998) uklanja čestice koje se mogu udisati. Izduvni vazduh je stoga čistiji od vazduha okoline.
Pogodan rad
Karcher SV 7 parni usisivač impresionira vas jednostavnošću za rukovanje. Snaga usisavanja se može kontrolisati u četiri stepena preko ručke. Protok pare se može regulisati na uređaju u pet faza.
Područja primene za Kärcher parni usisivač SV 7
Zahvaljujući velikom broju dodataka, Karcher SV 7 parni usisivač je pogodan za upotrebu u kući bez hemikalija. Različiti priključci omogućavaju čišćenje parom i usisavanje podova, površina i tapaciranog nameštaja. Takođe možete koristiti SV 7 za osvežavanje tepiha i čišćenje prozora, fuga i pukotina.
Životno okruženje
Kärcher SV 7 pruža jednostavno, praktično rešenje koje štedi vreme za sve izazove u životnom prostoru. Bilo da se radi o tvrdim podovima, tapaciranom nameštaju ili tepisima - Karcher parni usisivač SV 7 je robustan na bilo kojoj površini.
Kuhinja
Kuhinja se bori sa svakodnevnom kontaminacijom koja se ne može izbeći kuvanjem. Kärcher SV 7 je tako svestran čini ga savršenim partnerom za vraćanje sjaja u kuhinju i na različite površine. Snaga pare efikasno uklanja čak i zagorenu i masnu prljavštinu, bez hemikalija.
Kupatilo
Sa parom Kärcher SV 7 može se garantovati efikasno i temeljno čišćenje okova, ogledala i pločica u kupatilu. Para prodire u poslednju pukotinu i čisti ih temeljno i bez hemikalija.
Video o aplikaciji za parni usisivač SV 7
Pribor za Karcher parni usisivač SV 7
Uz odgovarajuću dodatnu opremu, SV 7 postaje pravi svestrani i čak i tvrdoglava prljavština više nema šanse. Dostupni su različiti umetci za upotrebu na tvrdim podovima i tepihu. Okrugle četke, razni nastavci za ručnu mlaznicu, mlaznice za tapaciranje i još mnogo toga nude više mogućnosti primene i čine čišćenje efikasnijim, štedljivijim i praktičnijim.