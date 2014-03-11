Sistemi za pranje vozila

Kärcher dobija Best Brands-Award

Renomirani stručni časopisi AUTOHAUS i asp Auto Service Praxis odlikovali su omiljene marke u branši vozila. U kategoriji automatskih perionica Kärcher je izabran za pobednika u imidžu. Anketa „Best Brands“, koju je sproveo institut za istraživanje tržišta „Puls“, na reprezentativnom uzorku od 650 čitalaca časopisa AUTOHAUS- i asp utvrdila je ponuđače sa najboljim imidžom u dvanaest proizvodnih grupa.

