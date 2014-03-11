Sistemi za pranje vozila
Ekonomično čišćenje putničkih i teretnih vozila. Kärcher nudi kompletan asortiman sistema za unutrašnje i spoljašnje čišćenje putničkih i namenskih vozila: Portal i SB-automatske perionice su ubedljive zbog ekonomičnosti, dugog veka trajanja i savršenih rezultata čišćenja. A pri tome su štedljive u potrošnji vode i štite životnu sredinu. Naš fleksibilni koncept je kompletno napravljen po meri Vaših potreba - od planiranja do individualnog formiranja. Kärcher je već decenijama uspešan proizvođač automatskih perionica. Naša iskustva kao proizvođača automatskih perionica i hiljade instalisanih postrojenja Vam pružaju sigurnost da uz Kärcher imate iskusnog partnera na svojoj strani. Posavetujte se sa našim timom za automatske perionice!
Automatske perionice za kamione
Sa asortimanom postrojenja za pranje namenskih vozila Kärcher se nosi sa zahtevima različitih tipova vozila i primena.
Samouslužne-usisivači i uređaji za pumpe za točenje goriva
Sa Kärcher SB usisivačima i uređajima za pumpe za točenje goriva povećavate atraktivnost Vaših lokacija i osiguravate privlačan dodatni prihod.
Ekonomično čistite putnička vozila i kamione.
Neka Vas sada posavetuje naš tim za automatske perionice!
Zadovoljstvo od početka: Kärcher sistemska rešenja.
Da li auto kuće, pumpe za točenje goriva, investitori ili centri za pranje – Kärcher od početka brine za zadovoljstvo. Na posletku Kärcher za svaku primenu i svakog korisnika nudi elaborirana sistemska rešenja, koja su ubedljiva zahvaljujući kvalitetu i ekonomičnosti. Na to uvek možete da se oslonite – i to već preko 75 godina.
Kupovina Kärcher automatskih perionica – investicija, koja se isplati.
Proces izgradnje nove Kärcher automatske perionice odnosno automatske perionice sa pokretnom trakom počinje obimnom konsultacijom sa klijentom, u kojoj se manifestuju kako procena lokacije tako i procena rentabilnosti radi utvrđivanja optimalne veličine postrojenja i/ili opreme. Posle toga se nova automatska perionica konfiguriše i planira prema Vašim zadatim parametrima. Sasvim svejedno da li želite da kupite portal automatsku perionicu, SB automatsku perionicu ili automatsku perionicu za namenska vozila- podržavamo Vas ukoliko imate preliminarne upite vezano za konstrukciju kao i u slučaju naloga za konstrukciju i u slućaju odobrenja po pitanju vode i u delo sprovodimo Vaš individualni projekat za automatsku perionicu. Ovde spada kako celokupan proces planiranja tako i izvedba. Izgradnja Vašeg postrojenja po želji sledi po principu "ključ u ruke". Kako bismo mogli da Vam pružimo najbolji kvalitet, na tome radimo sa iskusnim partnerima.
Podrška i posle puštanja u rad
Takođe posle pravog planiranja i konstruisanja Kärcher automatske perionice i dalje smo uz naše klijente, pružamo podršku operaterima prilikom režima rada, tehnička uputstva i obuke, servisnu službu i markentinšku podršku, kako bismo Vam garantovali rentabilno korišćenje automatske perionice.
Kärcher dobija Best Brands-Award
Renomirani stručni časopisi AUTOHAUS i asp Auto Service Praxis odlikovali su omiljene marke u branši vozila. U kategoriji automatskih perionica Kärcher je izabran za pobednika u imidžu. Anketa „Best Brands“, koju je sproveo institut za istraživanje tržišta „Puls“, na reprezentativnom uzorku od 650 čitalaca časopisa AUTOHAUS- i asp utvrdila je ponuđače sa najboljim imidžom u dvanaest proizvodnih grupa.
Kärcher je pobednik u imidžu za kategoriju automatskih perionica
Kärcher spada u najbolje marke u 2014. godini
Kärcher su čitaoci časopisa WERKSTATT aktuelno izabrali kao najbolju marku za mobilne i stacionarne automatske perionice. Izbor se vršio od ukupno 93 marke u 12 kategorija, reprezentativna slika najvažnijih na nemačkom tržištu relevantnih marki. U izboru je učestvovalo ravno 400 čitalaca visokog afiniteta, koji u delo sproveden uz podršku ekspertske organizacije DEKRA.
"Naši klijenti treba da budu zadovoljni - sa svime, što nudimo"
Kvalitet i rezultati u čišćenju Kärcher automatskih perionica su ubedljivi - u intervjuu sa Kärcher-om obrazlaže, između ostalog, Michael Graf, preduzetnik i vlasnik 5 auto kuća u Brandenburg-u, prednosti, koje čišćenje pomoću Kärcher automatske perionice nosi sa sobom.