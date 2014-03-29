Behälterreinigung

Normirano, gotovo po principu "ključ u ruke" i efikasno

Većina naših klijenata hoće kompletna rešenja, to jest sistem "ključ u ruke". Za to preko moderne, proverene i učinkovite tehnike za sisteme nudimo i sticanje odobrenja za režim rada u skladu sa važećim normama. Na primer u obliku zaštite od eksplozije prema ATEX 94/9 ili za tehniku otpadne vode i izduvnog gasa prema Saveznom zakonu o zaštiti od emisije (BImSchG).

Kärcher isporučuje sve odgovarajuće podsisteme kao što su proizvodnja tople i vrele vode, sušenje, sistemi za zaštitu od pada kao i prečišćavanje otpadnog vazduha i otpadne vode.

Željama za redukciju troškova energije i emisije CO2 izlazimo u susret sa inovativnim i u praksi proverenim procesnim tehnologijama, koje garantuju pouzdan režim rada. Specijalna Kärcher sredstva za čišćenje rezervoara dodatno podržavaju optimizovanje rezultata čišćenja, ekonomičnosti i zaštite životne sredine.