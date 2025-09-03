Mobilno čišćenje
Bez obzira na to da li se radi o šetnji, vožnji biciklom ili šetanju psa, onaj ko je često napolju donosi ponekad u kuću dosta prljavštine sa sobom. Mobilni čistač za spoljno čišćenje OC 3 staće tome na kraj i ostaviti prirodu ondje kamo i pripada.
Mobile Outdoor Cleaner
Izuzetno kompaktan Mobile Outdoor Cleaner sa integrisanom akumulatorskom baterijom i rezervoarom za vodu je jednostavan za transport i skladištenje. Za raznovrsne upotrebe bez napajanja sa strujom ili vodom svuda i u svako doba.
Handheld Cleaner
Priključite crevo i krenite: sa inovativnim Kärcher KHB 5 Battery sa litijum-jonskom izmenljivom akumulatorskom baterijom od 18 V, za brzo, raznoliko povremeno čišćenje oko kuće – bez priključka za struju.