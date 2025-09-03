Mobilno čišćenje

Bez obzira na to da li se radi o šetnji, vožnji biciklom ili šetanju psa, onaj ko je često napolju donosi ponekad u kuću dosta prljavštine sa sobom. Mobilni čistač za spoljno čišćenje OC 3 staće tome na kraj i ostaviti prirodu ondje kamo i pripada.