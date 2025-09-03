Mobile outdoor cleaner
Izuzetno kompaktan Mobile Outdoor Cleaner sa integrisanom akumulatorskom baterijom i rezervoarom za vodu je jednostavan za transport i skladištenje. Za raznovrsne upotrebe bez napajanja sa strujom ili vodom svuda i u svako doba.
Ko postane čiščenje koles napornejše kot gorska etapa, je čas za »strokovnjaka« za čiščenje koles podjetja Kärcher: prenosni čistilnik Mobile Outdoor Cleaner OC 3 z dodatno opremo za čiščenje koles Bike Box. Širok curek varno odstranjuje umazanijo z občutljivih delov, univerzalna krtača pa brez težav odstrani trdovratno umazanijo – tako bodo špice, okvir in pedali kolesa v trenutku spet zasijali od čistoče. Z integrirano litij-ionsko baterijo, odstranljivim 4-litrskim rezervoarjem za vodo (7-litrski pri OC 3 Plus) in dodatki, kot so čistilna sredstva in krpa iz mikrovlaken, OC 3 postane nepogrešljiv del opreme za vsako kolesarsko turo.
Pes ven, umazanija noter – komu to ni znano? Za vse lastnike psov je zdaj na voljo Mobile Outdoor Cleaner OC 3 s kompletom za domače živali, ki je primeren za vse tipe živalske dlake: Z vašega štirinožca odstrani blato in pesek ter poskrbi, da umazanija ostane tam, kamor spada – zunaj. Stožčasta brizgalna šoba, posebej razvita za živali, odstranljiv 4-litrski rezervoar za vodo (7-litrski pri OC 3) in vgrajena litij-ionska akumulatorska baterija ustvarijo neprekosljiv čistilnik »za na pot«, ki ga boste z veseljem vzeli s seboj na sprehod.
Dodatna oprema
Univerzalni prenosni čistilnik Mobile Outdoor Cleaner lahko optimalno izkoristite s široko paleto dodatnih paketov in posameznih dodatkov. Paketi dodatkov, kot so denimo Adventure, Bike ali Pet, vam ponujajo sklope dodatkov za še boljše in preprostejše čiščenje. Vsi dodatki so na voljo tudi kot posamezni deli opreme.
Uporaba
Kampanja za preizkušanje izdelka Mobile Outdoor Cleaner
Kaj vse lahko očistimo z inovativnim mobilnim čistilnikom? Odgovor na to vprašanje smo želeli poiskati s pomočjo mednarodne skupnosti preizkuševalcev izdelkov. Na preizkušanje novega mobilnega čistilnika Mobile Outdoor Cleaner se je prijavilo več kot 7000 ljudi. Nato smo 350 testnih naprav poslali preizkuševalcem v osmih državah in z njimi prek platforme Kärcher to go razpravljali o njihovih izkušnjah, področjih uporabe, idejah glede dodatne opreme in predlogih za izboljšave. V nadaljevanju si lahko preberete izbor prispevkov preizkuševalcev izdelka.
Kaj vse lahko očistimo z inovativnim mobilnim čistilnikom? Odgovor na to vprašanje smo želeli poiskati s pomočjo mednarodne skupnosti preizkuševalcev izdelkov. Na preizkušanje novega mobilnega čistilnika Mobile Outdoor Cleaner se je prijavilo več kot 7000 ljudi. Nato smo 350 testnih naprav poslali preizkuševalcem v osmih državah in z njimi prek platforme Kärcher to go razpravljali o njihovih izkušnjah, področjih uporabe, idejah glede dodatne opreme in predlogih za izboljšave. V nadaljevanju si lahko preberete izbor prispevkov preizkuševalcev izdelka.
Za zalivanje balkonskih rastlin in veliko drugih opravil ...
Daniel/Francija – 24. 3. 2017 ob 09:10
Moje prve izkušnje in priporočila za uporabo:
PREDNOSTI
• Kakovostna in zmogljiva razpoložljiva vodna curka
• Izjemno učinkovit vodni curek
• Zvok naprave ni moteč, naprava je po vklopu skoraj neslišna.
• Naprava je razmeroma lahka, kar je priročno, kadar jo vzamem s seboj.
• Napravo je mogoče zelo preprosto sestaviti in uporabljati.
• Kako bo dolgoročno, ne vem, a ohišje je videti kakovostno, uporabljeni materiali pa dajejo zanesljiv vtis.
• Videz naprave je precej moderen in privlačen, to je vedno plus točka.
• Glede na uporabo zadostuje 4-litrski rezervoar za vodo ... čeprav bi kapaciteta modela XL lahko bila večja, da bi ga lahko uporabljal dlje časa ... sistem pa lahko uporabljam tudi z večjim zunanjim rezervoarjem, vsaj tako piše v navodilih.
• Naprava ni prevelika, tako da jo lahko preprosto pospravite ... kar je plus za mobilno uporabo na prostem ... O tem se bom podrobneje razpisal v ločenem članku.
MOJA PRIPOROČILA
• Kot so že omenili nekateri drugi uporabniki, bi prišla prav 12-voltna vtičnica.
• 3 h čas polnjenja za 15 min uporabe – bi se dalo to izboljšati?
• Zaklepanje in uporaba transportnega ročaja bi lahko bila nekoliko bolj praktična, čeprav je to le obstranska malenkost.
• Polnilni čep ne tesni dovolj dobro in ga je včasih težko pritrditi.
To so zaenkrat moji prvi vtisi … Z OC 3 sem do zdaj zelo zadovoljen, še bolj pa bom zadovoljen, ko bom njegove super praktične funkcije lahko preizkušal pri dejavnostih na prostem!
Odstranjevanje umazanije z mestnega kolosa za prvo spomladansko turo
Andy/Velika Britanija – 26. 3. 2017 ob 21:30
Danes je v Veliki Britaniji čudovit dan in odločil sem se, da prvič po nesreči z gorskim kolesom sedem na kolo. Danes sem se s svojim mestnim kolesom odpravil na krajšo kolesarsko turo po kolesarskih poteh v okolici. Bilo je toplo in na neasfaltiranih cestah je bilo precej prahu. Običajno je to precej problematično, saj moram prijatelja prositi za njegov priključek za vodo, saj živim v stanovanju z garažo, v kateri ni elektrike ali vode.
Ampak danes ga nisem potreboval! Pred kolesarsko turo sem preprosto napolnil svoj Kärcher to go, in ko sem se vrnil, sem lahko takoj začel čistiti kolo. Celotna zadeva je resnično preprosta. Najprej sem na kolo nanesel čistilno sredstvo in ga nekaj časa pustil učinkovati. Nato sem kolo očistil z napravo Kärcher to go. Bilo je hitro in preprosto.
Ne le da mi je naprava všeč, ampak jo resnično potrebujem za svoje gorsko/mestno in dirkalno kolo. Zdaj mi ni več treba prositi drugih, ali lahko uporabljam njihov priključek za vodo. In ker gre za nizkotlačni čistilnik, sem lahko prepričan, da kolesa ne bo poškodoval.
Potem sem še preprosto moral oprati stojalo za kolo, ki je pozimi stalo v garaži. Tudi zatem je bilo v napravi še dovolj vode in moči, da sem lahko izplaknil svoj žar znamke Cobb. Pred čistilnim curkom nenadoma ni bil več varen noben predmet. Na žalost sta se akumulator in baterija izpraznila ravno tisti trenutek, ko je prišel dol eden od otrok.
Bravo, Kärcher! Želel bi si le, da bi bila šoba na brizgalni glavi nastavljiva. Potem bi lahko preklapljal med močnim enojnim in razpršenim curkom.
Slovo od zime in pozdrav pomladi!
Aleksej/Rusija – 20. 3. 2017 ob 19:27
Za prvi preizkus so mi predlagali, da ob začetku spomladanske sezone odstranim umazanijo s kolesa. Dan prej je snežilo, tako da žal nisem mogel sezone odpreti na prostem. Preizkus sem zato opravil na balkonu. Kot lahko vidite na videoposnetku, je naprava odlično odstranila prah; kolo je videti kot novo. Na voljo je bilo še več kot dovolj vode, zato sem se odločil, da bom očistil zimske čevlje, da jih pripravim na poletno skladiščenje. Vodni curek je zlahka odstranil površinsko umazanijo. Če pa bi bila umazanija trdovratnejša, bi z nežnejšim vodnim curkom potreboval več časa. Vode je zmanjkalo, akumulator pa je še imel nekaj moči. Ko sem posodo za vodo popolnoma napolnil s toplo vodo, sem se odločil, da preizkus nadaljujem s čiščenjem balkonskih ploščic – vendar sem opravilo nekje na polovici prekinil, saj je voda zaradi temperature pod ničlo začela zmrzovati. Preizkusil sem pištolo brez nastavka in odrezala se je precej dobro. Po prvi uporabi sem odstranil posodo za vodo, izpraznil ostanke vode in jo pustil, da se posuši.
Hčerina vrtna igralnica in kolesa vozička za lutke
Iain/Velika Britanija – 25. 3. 2017 ob 15:00
Tako majhna je, TAKO MAJHNA! Sicer sem napravo enkrat že videl v živo, vendar sem pozabil, kako kompaktna je naprava. Prenosna oblika omogoča, da jo preprosto shranim v prtljažnik avtomobila/tovornjaka/kombija.
1. UPORABA:
Zdaj pa brez izgovorov, pojdimo na kolo! Po uri vožnje po blatnih gozdovih v okolici sem lahko napravo preizkusil v praksi. 4-litrska posoda je ravno dovolj za eno pranje, ampak komajda! Vsekakor morate dobro ciljati curek in se zelo približati, da očistite prah in blato, vendar je naprava učinkovita! Osebno bi si želel, da bi posoda ponujala še kak dodaten liter za temeljitejše pranje.
2. UPORABA:
Sonce sije in pomlad je tu. Zato sem želel očistiti hčerkino vrtno igralnico, v kateri se je pozimi nabralo veliko umazanije in pajčevin. Bal sem se, da bi z običajnim visokotlačnim čistilnikom morda poškodoval zaščitni premaz. Zato je ta majhni prenosni sistem najboljša rešitev za tovrstna opravila! Z lahkoto bi odstranil pajčevine in površinsko umazanijo, ne da bi potreboval krtačo ali krpo. V manj kot dveh minutah sem odstranil prav vse pajčevine. Hiška je bila pozneje videti veliko lepša in je bila pripravljena na poletje!
Nato sem se lotil koles vozička svoje hčerke, v katerem prevaža lutke, čista so postala v samo nekaj sekundah.
Nato sem začel iskati naslednji predmet, ki bi ga bilo treba očistiti.
Takoj do bistva!
Sergej/Rusija – 28. 3. 2017 ob 12:09
Takoj po prvem čiščenju tačk se je pes glasno pritoževal nad hrupom naprave. S prigovarjanjem in priboljški sem psa prepričal, da se mu ni treba bati, po tretjem sprehodu pa je čiščenje že potekalo gladkeje.
Poleg psa imam še eno strast – kolesarjenje. Treningi ter cestno in gorsko dirkanje še zdaleč ne potekajo vedno v lepem vremenu, zato je kolesa vedno treba očistiti. Če kolo očistim z visokotlačnim čistilnikom, voda prodre v večino ležajev in čiščenje se spremeni v celotni servis kolesa. Alternativa – vedro z vodo in krtača – vzame veliko časa, veliko umazanije pa se zatakne na težko dostopnih mestih. Zato sem v napravo Kärcher to go polagal veliko upanja. Ni me razočarala! Kolo poškropim z vodo, malce skrtačim in izperem – to je vse! Za čiščenje kolesa in pnevmatik potrebujete manj kot dva polna rezervoarja za vodo (največ osem litrov) – to je res super! To pomeni, da lahko z enim polnjenjem akumulatorja očistite vsaj štiri kolesa. In to očitno še ni zgornja meja – po več kot 30 litrih vode akumulator čistilnika še vedno ni bil popolnoma izpraznjen. Naj dodam še to, da lahko napolnite tudi toplo vodo, kar je še posebej prijetno v hladnem vremenu. Napravo uporabljam že tri dni in sem zadovoljen. Ugotovil sem, da so razvijalci veliko časa namenili obliki. Ne spomnim se kakšnih dodatnih izboljšav za napravo, ki bi jih znal argumentirati. Moja glavna želja za nadaljnji razvoj je razširitev ponudbe za dodatno opremo.
Prvi vtis
Malcolm/Velika Britanija – 23. 3. 2017 ob 00:03
Prvi vtis
OC 3 sem lahko hitro razpakiral in sestavil, tako je bil v kratkem pripravljen za uporabo. Naprava je izredno kompaktna. Všeč mi je kvadratasta oblika, saj napravo tako lažje pospravim in ta se med prevozom tudi ne prevrne tako hitro. Ko sem odstranil nastavljivo šobo pod posodo in napolnil posodo, je bil čas za prvi preizkus. Bal sem se, da bo naprava morda prešibka. Toda širok curek se je kar dobro odrezal, tako da sem lahko odstranil tudi trdovratno umazanijo.
Nato je bil čas za preizkus, ki sem ga opravil malce spontano, saj sem napravo prejel šele pred dvema dnevoma. Vzel sem jo s seboj v službo ter z njo očistil lopate, ki smo jih uporabljali ob koncu tedna, in mešalnik cementa, oboje sem očistil brez vsakršnih težav. Pištola za brizganje odlično leži v roki. Je majhna in jo lahko preprosto usmerjam. Z njo sem lahko zelo temeljito opral notranjost mešalnika.
Napravo smo preizkusili v neposredni primerjavi z 12-voltnim visokotlačnim čistilnikom podjetja Mobi.
Prednosti izdelka Mobi: Je malce močnejši in ima večji rezervoar. Slabosti: Moral sem ga priključiti na avtomobilski priključek za vžigalnik, doseg je omejen z dolžino napajalnega kabla.
Prednosti izdelka Kärcher: Takoj je pripravljen za uporabo, brez omejitev glede lokacije uporabe. Slabosti: Majhen rezervoar, v nasprotju z napravo Mobi sem ga moral 3-krat napolniti.
Z obema napravama smo lahko v kratkem času dobro očistili kolesa. Prednost pred visokotlačnim čistilnikom na električno energijo je ta, da čiščenje ne poškoduje tesnil vzmetenja in zatesnjenih ležajev.
Preizkušanje bom še nadaljeval, vendar na splošno je OC 3 dobra naprava. Zato jo bomo vzeli s seboj v Louso na Portugalskem, kjer se bomo udeležili več dirk. Potem bomo videli, kako bo naprava kos našim devetim kolesom!
Prvi preizkusi
Simon/Nemčija – 22. 3. 2017 ob 09:30
Prvi preizkusi
Prvi preizkusi na kolesu Moram dodati, da kolesa nisem čistil že približno eno leto. Mislim, da to lahko vidite tudi na fotografijah. Temu primerno je bilo na kolesu veliko zasušenega blata in umazanije. Čiščenja se nisem lotil z velikimi pričakovanji. Zato sem bil zelo presenečen, da je ta mali Kärcher tako močan. Odstranil je vso umazanijo, česar nisem pričakoval. Krtače sploh nisem potreboval. Rezultat je bil res impresiven. Moč tega malčka me je resnično presenetila. Še posebej če ste na poti s kolesom, npr. na kolesarski dirki ali pri podobni dejavnosti, je zelo praktično, da lahko kolesa očistite takoj in se nato mirno zapeljete proti domu. Ko je umazanija še sveža, jo lahko seveda še lažje odstranite. To je OBVEZNA oprema za vsakega kolesarja. Pri čiščenju koles sem opazil, da štirje litri vode zagotovo zadostujejo za eno kolo. Če pa želite očistiti dve kolesi, priporočam dodatni rezervoar ali rezervoar s 6-litrsko prostornino. Zato je moje priporočilo, da kapaciteto posode povečate na šest litrov. Tako je zagotovljena večja zmogljivost čiščenja, napravo pa še vedno lahko nesete s seboj.
Naramnica bi tudi bila praktična. Ko čistite večje stvari, cev ni dovolj dolga. Če bi si lahko napravo Kärcher obesil na ramo, bi imel še vedno prosti obe roki ...
Nato je moral tudi naš pes spoznati napravo Kärcher. Vendar mu čiščenje na prostem ni dišalo, zato smo ga prestavili pod tuš. Tam je čiščenje uspelo, kot lahko vidite na fotografijah. Tu sem opazil, da bi prav prišlo dvostopenjsko uravnavanje moči curka. Tako lahko bolje izkoristimo osredotočen curek pod tlakom. Stopenjsko nastavljanje s pritiskanjem bi tudi bila dobra rešitev. Če bi ročico povlekli do polovice, bi ustvarili šibkejši curek, če bi jo potisnili do konca, pa bi se sprožil močnejši curek. Standardna šoba se mi ne zdi primerna za čiščenje živali. Večina vode se razprši mimo tac. Pri tem vam lahko pomaga stožčasta šoba iz kompleta dodatkov.
...
Pod črto:
Kärcher to go je kompakten, visokozmogljiv pomočnik za na pot. Kdor je veliko zunaj, ga bo hitro vzljubil in odkril njegove številne mogoče načine uporabe.
Prenosni čistilnik Kärcher so sanje vsakega mestnega kolesarja.
Evgenija/Rusija – 19. 3. 2017 ob 19:03
Tako, danes sem napravo uspešno preizkusil na svojem kolesu. Ubogo kolo je bilo še polno umazanije iz prejšnje kolesarske sezone, začela pa se je že tudi kopičiti umazanija staljenega snega iz zgodnje pomladi. Zemlja v utorih tekalne plasti pnevmatik, posušena umazanija na okvirju in zobnikih – skratka, polno dela.
Prva in najpomembnejša stvar, ki jo želim povedati: Ta čistilnik je IDEALEN za prebivalce večstanovanjskih stavb v večjih mestih! Do nedavnega si nisem mogel predstavljati, kako naj očistim umazano kolo: V kadi nimam prostora za priklop cevi od 9. nadstropja do ulice, čiščenje z vodo iz plastenke in vlažno krpo pa bi bilo izredno zamudno in neučinkovito.
Dodatni vtisi
PREDNOSTI:
- Kapaciteta akumulatorja Hotel sem izraziti svoje nezadovoljstvo z navedenim 15-minutnim delovanjem. Na moje začudenje je akumulator zadostoval za celoten postopek čiščenja in še vedno ni bil popolnoma prazen.
- Prostornina rezervoarja za vodo In spet sem doživel prijetno presenečenje – štirje litri so zadostovali za temeljito čiščenje mojega jeklenega prijatelja, kot lahko vidite tudi na videoposnetkih.
- Široka šoba za čiščenje koles Ta nastavek še posebej zagotavlja, da boste zajeli čim večjo površino kolesa, kar vam prihrani veliko vode. Verjetno so ravno zato štirje litri povsem zadostovali.
- Dolžina gibke cevi Cev lahko izvlečete in povsem zadostuje, da lahko kolo očistite z vseh strani, ne da bi potrebovali električno vtičnico.
- Zunanje mere čistilnika glede na kolo Dimenzije in oblika naprave omogočajo, da jo prevažate na prtljažniku kolesa. Na žalost sam nimam prtljažnika. Če pa bi ga imel, bi to bila odlična rešitev za daljše ture.
SLABOSTI:
- Čistilniku ni uspelo odstraniti težko dostopnih ostankov umazanije in maziv – pritisk in natančnost vodnega curka za to nista zadostovala.
- Umazana tla Ni prijetno, če napravo postavite na zemljo ali asfalt. Če si pas dam čez ramo, kot je svetovalo nekaj uporabnikov, tudi ni najprijetneje, saj mi čistilnik zaradi teže nenehno drsi. Mogoča rešitev: Oblikujte pas tako, da bo bolj podoben naramnicam nahrbtnika, ali uporabite odstranljiv okvir, ki ga lahko odstranite in očistite.
PRIPOROČILA ZA SPREMEMBE:
- Za temeljito čiščenje vseh delov kolesa so nedvomno potrebni ustrezni nastavki za uravnavanje tlaka in smeri vodnega curka. Za razvoj te dodatne opreme imam že konkretne ideje, vendar bom o njih poročal po naslednjih etapah.
- Pasovi ali stojalo – glejte odstavek »Slabosti«.
- Predal za čistilna sredstva. Bilo bi idealno, če bi naprava imela predal in gumb za aktiviranje čistilnega sredstva. V enem položaju bi pritisk na gumb sprožil dovajanje vode, v drugem položaju pa bi se voda črpala skozi prostor, napolnjen s čistilnim sredstvom, in bi gibko cev dosegla že kot milna raztopina.
ZAKLJUČEK:
Čistilnik je idealna rešitev za hitro čiščenje srednje umazanih koles. Bojim se, da brez posebnih nastavkov temeljito čiščenje močno umazanega kolesa po kolesarski turi v slabem vremenu ne bi bilo mogoče.
BONUS INFORMACIJA:
Preostalo vodo sem uporabil za čiščenje svojih škornjev za prosti čas znamke Ranger. Čistilniku je to uspelo v nekaj sekundah – čiščenje je opravil preprosto in nežno, sam pa sem odkril še en način za uporabo naprave.