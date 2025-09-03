Mobile outdoor cleaner

Za zalivanje balkonskih rastlin in veliko drugih opravil ...

Daniel/Francija – 24. 3. 2017 ob 09:10

Moje prve izkušnje in priporočila za uporabo:



PREDNOSTI

• Kakovostna in zmogljiva razpoložljiva vodna curka

• Izjemno učinkovit vodni curek

• Zvok naprave ni moteč, naprava je po vklopu skoraj neslišna.

• Naprava je razmeroma lahka, kar je priročno, kadar jo vzamem s seboj.

• Napravo je mogoče zelo preprosto sestaviti in uporabljati.

• Kako bo dolgoročno, ne vem, a ohišje je videti kakovostno, uporabljeni materiali pa dajejo zanesljiv vtis.

• Videz naprave je precej moderen in privlačen, to je vedno plus točka.

• Glede na uporabo zadostuje 4-litrski rezervoar za vodo ... čeprav bi kapaciteta modela XL lahko bila večja, da bi ga lahko uporabljal dlje časa ... sistem pa lahko uporabljam tudi z večjim zunanjim rezervoarjem, vsaj tako piše v navodilih.

• Naprava ni prevelika, tako da jo lahko preprosto pospravite ... kar je plus za mobilno uporabo na prostem ... O tem se bom podrobneje razpisal v ločenem članku.



MOJA PRIPOROČILA

• Kot so že omenili nekateri drugi uporabniki, bi prišla prav 12-voltna vtičnica.

• 3 h čas polnjenja za 15 min uporabe – bi se dalo to izboljšati?

• Zaklepanje in uporaba transportnega ročaja bi lahko bila nekoliko bolj praktična, čeprav je to le obstranska malenkost.

• Polnilni čep ne tesni dovolj dobro in ga je včasih težko pritrditi.

To so zaenkrat moji prvi vtisi … Z OC 3 sem do zdaj zelo zadovoljen, še bolj pa bom zadovoljen, ko bom njegove super praktične funkcije lahko preizkušal pri dejavnostih na prostem!