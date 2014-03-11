Pumpe

Bilo da kuću i baštu snabdevate trhničkom vodom iz alternativnih izvora vode ili biste želeli da neželjenu vodu jednostavno i brzo ispumpate, Kärcher nudi pumpu za sve potrebe i oblasti primene. Kärcher potisne pumpe transportuju kišnicu i podzemnu vodu iz bureta, cisterne i bunara uz dovoljno pritiska do tamo, gde je to neophodno. Tako mogu da se realizuju štedljivo navodnjavanje bašte, kao i kućno snabdevanje vodom toaleta i mašine za pranje. Nasuprot tome pumpe za odvodnjavanje uklanjaju neželjenu vodu ili vodu koja više nije neophodna: Pre prolećnog čišćenja u bazenu ili posle poplave u podrumu, pri isušivanju pomažu brzo i pouzdano robusne pumpe velikog kapaciteta.