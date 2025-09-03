Sistemi za zalivanje

SensoTimer ST6 eco!ogic - zalivanje čini lakim.

Kärcher automati zazalivanje SensoTimer ST6 eco!ogic zalivanje startuju i zaustavljaju potpuno automatski. Na taj način izostaje mukotrpan rad na zalivanju i ostaje više vremena za negu bašte ili za druge aktivnosti u slobodno vreme. Druga prednost: Egzaktno se upotrebljava količina vode, koja je stvarno potrebna. Senzor meri aktuelnu vlažnost tla i aktivira zalivanje ukoliko je potkoračena preliminarno podešena vrednost vlažnosti. Na taj način voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno. To štedi novac i štiti životnu sredinu.

Kako funkcioniše ST6 eco!ogic?

SensoTimer ST6 eco!ogic zaliva zahvaljujući upravljanu po vlazi. Senzor koji je sadržan u obimu isporuke meri vrednost vlažnosti tla i šalje je na svakih 30 minuta putem radio signala na SensoTimer. Željena vrednost vlage na SensoTimer-u može da se podesi u 5 stepenova. Zalivanje startuje automatski u sledećoj podešenoj vremenskoj tački, ako se potkorači željena vrednost vlažnosti tla. Zahvaljujući skidivom komandnom delu i 5 komandnih tastera programiranje je vrlo jednostavno. Po danu možete da podesite do dva vremena za zalivanje. Maksimalno trajanje zalivanja iznosi 90 minuta. Zahvaljujući eco!ogic funkciji zalivanje možete dodatno da odgodite za 1 - 7 dana. Manuelno zalivanje je moguće u svako doba. Integrisani taster za prestanak zalivanja prekida programiranje zalivanja na 24 časa. Dakle, voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic omogućuje zalivanje dva zasebna sektora bašte sa različitim potrebama za vlažnošću.

