Sistemi za zalivanje
Kärcher je ponovo izumeo kišu. Kärcherov opsežan asortiman za navodnjavanje nikako ne ostavlja ljubitelje bašte ravnodušnima. Međusobno savršeno usklađeni proizvodi za navodnjavanje i pumpe osiguravaju odgovorno postupanje s prirodnim resursima. Tako se optimalno i ekološki opravdano koristi skupocena voda. Inovativna tehnika i precizni senzori garantuju dotok vode u tačnoj količini potrebnoj biljkama za rast. Za pravo uživanje u bašti u skladu s prirodom Kärcher nudi maksimalno efikasne prskalice, pištolje, sprinklere, creva, automate za navodnjavanje, pumpe, sisteme za creva i sisteme za odlaganje. Koji god Kärcherov proizvod koristite, ispravno ste odabrali.
Automatsko navodnjavanje
Čak i kada ste na godišnjem odmoru ne morate da se brinete o bašti: Kärcherovi automati za navodnjavanje upravljaju Vašim sistemom za navodnjavanje tačno prema planu.
Kärcher Rain System®
Novi Kärcher Rain System® može se idealno integrisati u živice, grmove, gredice s povrćem i cvećem. Voda bez gubitaka dospeva tačno tamo gde je potrebna, i to uz očuvanje okoline i uštedu novca.
Mlaznice i štapovi za zalivanje
Pun pogodak: Kärcher baštenske prskalice i štapovi za zalivanje osvajaju ergonomskim dizajnom i visokim komforom pri rukovanju. Mlaz možete namestiti u zavisnosti od potrebe.
Prskalice
Navodnjavanje do poslednjeg ugla: Zahvaljujući našem raznovrsnom izboru raspršivača, uvek ćete naći pravo rešenje za velike i male, ravne i strme bašte.
Utični sistemi za crevo
Priključiti, spojiti, otkačiti i popraviti: U svom asortimanu Kärcher ima odgovarajuće spojne delove za sve dostupne klik-sisteme i uobičajene promere creva.
Creva
Kärcher baštenska creva su izuzetno fleksibilna, robusna i otporna na savijanje. Tako baštenskim radovima više ništa ne stoji na putu!
Čuvanje creva i kolica za crevo
Nova sloboda pokreta: Crevo je konačno moguće praktično pomerati od tačke A do tačke B – više nije potrebno naporno povlačiti crevo po bašti.
Setovi
Kärcherovi Packages za zalivanje su savršeni setovi za zalivanje oko kuće. Sa start paketom za početnike do dopunskih setova za one koji žele da nastave da izdrađuju svoj sistem za navodnjavanje.
Highlights 2015.
Nova, inteligentna vrsta zalivanja.
Kärcher Rain System®
Svejedno da li žive ograde, leje sa cvećem, grmovi ili trave - novi, inteligentni Kärcher sistem za zalivanje pomoću svog ciljanog, po vlačnosti uptavljanog, ispuštanja svaku biljku snabdeva individualno i orijentisano prema potrebi. Novi Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa do 4 bar pritiska i PVC crevom od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Reduktore pritiska i filtere za zaštitu od preopterećenja pritiskom i od čestica nečistoće možete dodatno da ugradite. Kärcher Rain System™ može individualno da se prilagodi svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimerTM za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Zalivanje po meri
Pomoću elemenata za povezivanje Kärcher Rain System® crevo i crevo za kapanje možete da po želji da kombinujete jedno sa drugim.
Efikasno zalivanje kap po kap
Pouzdano zalivanje duž biljaka pomoću Kärcher creva za kapanje. Namenjeno za sadnice u dužini od 50 m.
Ciljano zalivanje
Manžetna za kapanje sa regulacijom količine za ciljano zalivanje direktno na biljku.
Zalivanje površina
Manžetne za raspršivanje sa tri različita oblika raspršivanja (360°, 180°, 90°) i podesivom količinom vode.
SensoTimer ST6 eco!ogic - zalivanje čini lakim.
Kärcher automati zazalivanje SensoTimer ST6 eco!ogic zalivanje startuju i zaustavljaju potpuno automatski. Na taj način izostaje mukotrpan rad na zalivanju i ostaje više vremena za negu bašte ili za druge aktivnosti u slobodno vreme. Druga prednost: Egzaktno se upotrebljava količina vode, koja je stvarno potrebna. Senzor meri aktuelnu vlažnost tla i aktivira zalivanje ukoliko je potkoračena preliminarno podešena vrednost vlažnosti. Na taj način voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno. To štedi novac i štiti životnu sredinu.
Kako funkcioniše ST6 eco!ogic?
SensoTimer ST6 eco!ogic zaliva zahvaljujući upravljanu po vlazi. Senzor koji je sadržan u obimu isporuke meri vrednost vlažnosti tla i šalje je na svakih 30 minuta putem radio signala na SensoTimer. Željena vrednost vlage na SensoTimer-u može da se podesi u 5 stepenova. Zalivanje startuje automatski u sledećoj podešenoj vremenskoj tački, ako se potkorači željena vrednost vlažnosti tla. Zahvaljujući skidivom komandnom delu i 5 komandnih tastera programiranje je vrlo jednostavno. Po danu možete da podesite do dva vremena za zalivanje. Maksimalno trajanje zalivanja iznosi 90 minuta. Zahvaljujući eco!ogic funkciji zalivanje možete dodatno da odgodite za 1 - 7 dana. Manuelno zalivanje je moguće u svako doba. Integrisani taster za prestanak zalivanja prekida programiranje zalivanja na 24 časa. Dakle, voda teče samo onda, kada je to zaista potrebno.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic omogućuje zalivanje dva zasebna sektora bašte sa različitim potrebama za vlažnošću.
Kompatibilne jedinice za ispuštanje
Pravougaona prskalica
Kontinuirano podesiva površina za navodnjavanje – maks. do 320m².
Kärcher Rain System®
U vezi sa SensoTimer ST6 eco!ogic brine za upravljanje zalivanjem koje je prilagođeno potrebama.
Impulsna, kružna i sektorska prskalica
Površine za zalivanje od 30 - 360°.
Multifunkcionalne površinske prskalice
Različiti oblici zalivanja zahvaljujući 6 različitih oblika mlaznica.
Ekološka svest.
Inteligentna i efikasna Kärcher tehnika kao i proizvodu koji su perfektno prilagođeni jedan na drugi osiguravaju odgovorno ophođenje prema prirodnim resursima.Širenjem eco!ogic serije na proizvode za bašte Kärcher i na taj način dokazuje svoj osećaj odgovornosti u oblasti ekologije i u svojoj najmlađoj diviziji proizvoda. Naročito jasno to postaje zahvaljujući prestanku potrošnje struje u Stand-by režimu i upravljanju zalivanjem visokog stepena efikasnosti.
Efikasno zalivanje.
1 Snabdevanje iz alternativnih izvora vode.
2 Upravljanje količinom vode.
3 Transport neophodne količine vode.
4 Ispuštanje bez rasipanja vode.
Štednja struje
Dugotrajne i komforne Kärcher kvalitetne pumpe idealno su namenjene za korišćenje alternativnih izvora vode. Po potrebi se pumpe automatski uključuju – i ponovo isključuju. Višestepene pumpe pri tome nude više snage, efikasnosti i tihi rad. Kod iste količine za transport rezultat je 30 % manje energije nego kod konvencionalnih Jet pumpi. Još štedljiviji su eco!ogic modeli sa Stand-by funkcijom od 0 W.
Štednja vode
Novi automat za zalivanje SensoTimer sa senzorima za vlažnost koji su bazirani na radio signalu služi za inteligentno i efikasno zalivanje. Na svakih 30 minuta se transferuje vlaga zemljišta i zalivanje startuje tek onda kada je zaista potrebno. Kako biste izbegli dvostruko polivanje, senzor meri vlažnost u blizini korena. Zahvaljujući eco!ogic funkciji zalivanje po želji možete da odložite i da uštedite dodatnu vodu.
Odgovoran izbor materijala
Kärcher insistira na pažljivom odabiru materijala, pazi na dobru zaštitu životne sredine i izbegava materije koje štete životnoj sredini i zdravlju kao što su ftalati i teški metali. Kärcher PrimoFlex® kvalitetna creva se s tim u vezi odlikuju robusnošću, fleksibilnošću i otpornošću na savijanje.
Najviši stepen efikasnosti
Novi Kärcher Rain System® orijentiše se egzaktno na potrebu Vaših biljaka i idealno se integriše u žive ograde, grmove, leje sa povrćem i cvećem. Voda se bez gubitka ekološki i ekonomično spušta tačno tamo gde je potrebna. Jedinična raspodela pritiska čak i na 50 m dužine još uvek obezbeđuje ravnomerno ispuštanje vode. U zavisnosti od potrebe količinu vode možete da podesite tačku po tačku.
Video snimci
