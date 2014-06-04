Kärcher Rain System ®

!Kärcher Rain System®! Kiša po narudžbini! Novi Kärcher Rain System® idealno se može integrisati u živice, grmove, gredice s povrćem i cvećem. Voda bez gubitaka dospeva tačno tamo gde je potrebna, i to uz očuvanje okoline i uštedu novca. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti mikro-dripinga i uobičajenog navodnjavanja. Sistem radi s pritiskom do 4 bara i nudi 1/2" PVC crevo s manžetnama za kapanje i prskanje. Moguće je dodatno ugraditi reduktor pritiska i filter za zaštitu od preopterećenja pritiska i čestica nečistoće. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi svakom vrtu.