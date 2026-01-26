Industrijski usisivač/Otprašivači

Od mobilnog uređaja do postrojenja za usisavanje ili otprašivanje Visok stepen usisne snage za sve zahteve: Sa odgovarajuće opremljenim Kärcher mokrim/suvim usisivačima u industrijskom sektoru usisavajte čak i tečnosti i zapaljivu prašinu.

Kärcher Industrijski usisivač

Industrijski usisivač

Industrijski usisivači su konstruisani za stacionarno ili mobilno usisavanje suvih i vlažnih opiljaka, grube prašine i sličnih čestica koje se talože. Industrijski usisivači rade sa visokim potpritiskom pri relativno malom protoku vazduha.

Kärcher Industrijski otprašivači

Industrijski otprašivači

Otprašivači su stacionarni uređaji koji iz vazduha usisavaju slobodne čestice poput prašine i najsitnijih opiljaka. Industrijski otprašivači rade sa niskim potpritiskom pri relativno velikom protoku vazduha.

