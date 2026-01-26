Industrijski usisivač/Otprašivači
Od mobilnog uređaja do postrojenja za usisavanje ili otprašivanje Visok stepen usisne snage za sve zahteve: Sa odgovarajuće opremljenim Kärcher mokrim/suvim usisivačima u industrijskom sektoru usisavajte čak i tečnosti i zapaljivu prašinu.
Industrijski usisivač
Industrijski usisivači su konstruisani za stacionarno ili mobilno usisavanje suvih i vlažnih opiljaka, grube prašine i sličnih čestica koje se talože. Industrijski usisivači rade sa visokim potpritiskom pri relativno malom protoku vazduha.
Industrijski otprašivači
Otprašivači su stacionarni uređaji koji iz vazduha usisavaju slobodne čestice poput prašine i najsitnijih opiljaka. Industrijski otprašivači rade sa niskim potpritiskom pri relativno velikom protoku vazduha.