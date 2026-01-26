Otprašivači za Ex zone

!Für alles, was schwebt und Ex-gefährlich ist! !Die kontinuierliche Absaugung schwebender, explosiver Partikel direkt an der Entstehungsquelle im Prozess stellt höchste Anforderungen an Industrieentstauber. Unsere Entstauber und Entstauber Ex bewähren sich seit vielen Jahren im stationären Dauereinsatz 24/7 in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere in der Metall- und Holzbearbeitung, in Automotive, Chemie und Pharma, Lebensmittel, Papierherstellung, in der gummi- und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie in der Zone 22.!