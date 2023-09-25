Saveti za čišćenje i održavanje doma i bašte

Saveti za čišćenje i održavanje oko kuće

Oko kuće ima mnogo posla. U proleće treba ukloniti tragove zime sa pločnika, prilaza i staza. Leti treba zalivati biljke, travnjak redovno kositi, a živu ogradu, drveće i žbunje orezivati. Najesen baštu treba pripremiti za zimu, ukloniti lišće, a baštensku garnituru spakovati. Uzgred i vozila traže održavanje – bilo da je reč o biciklu, motociklu, automobilu ili kamperu.

Rad će, uz ove praktične savete, biti mnogo lakši.