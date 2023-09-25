Saveti za čišćenje i održavanje doma i bašte

Ljudi širom sveta potroše oko 3 sata i 20 minuta nedeljno na čišćenje – ovo je utvrdila studija o globalnim navikama čišćenja koju je sprovela kompanija Kärcher. Za čist dom potrebni su razni uređaji i kućna sredstva. I unutra i napolju: Saveti za njihovo pravilno korišćenje kako biste posao završili brže i imali više vremena za uživanje u malo finijim stvarima u životu.
 

Kärcher saveti za čistiji dom

Unutrašnje područje

Saveti za hvatanje u koštac sa nečistoćom u okviru vaša četiri zida

Čišćenje kuhinje, čišćenje kupatila, čišćenje životnog prostora – puno posla u kući ne vezuje se samo za prolećno čišćenje. Vremenom se mnogo nečistoće nakupi između vaša četiri zida: Mrlje po podovima, tapaciru i tepisima. Polen, prašina i tragovi prstiju na prozorima. Tragovi hrane i masnoće i kuhinji. Kamenac i ostaci sapuna u kupatilu. Ipak, uz pomoć par trikova, pravih uređaja i sredstva za čišćenje, kao i kućnih sredstava, nečistoću ćete brzo isterati i vaš dom će ponovo biti higijenski čist.

Spoljašnji prostor

Muškarac sedi na terasi, pored njega je Kärcher kompresorski čistač

Saveti za čišćenje i održavanje oko kuće

Oko kuće ima mnogo posla. U proleće treba ukloniti tragove zime sa pločnika, prilaza i staza. Leti treba zalivati biljke, travnjak redovno kositi, a živu ogradu, drveće i žbunje orezivati. Najesen baštu treba pripremiti za zimu, ukloniti lišće, a baštensku garnituru spakovati. Uzgred i vozila traže održavanje – bilo da je reč o biciklu, motociklu, automobilu ili kamperu. 

Rad će, uz ove praktične savete, biti mnogo lakši.

Čišćenje i održavanje vozila

Održavanje bašte

