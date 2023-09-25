PRANJE AUTOMOBILA KOD KUĆE: SAVETI I TRIKOVI

Sve teže vidite kroz prljavi vetrobran automobila? Automobil je prekriven polenom, lišćem, solju za posipanje puteva i izmetom? Verovatno je vreme da ga operete. Ako ne želite do perionice, automobil možete brzo i lako oprati kod kuće uz odgovarajuću opremu i prave savete.

Kärcherovi saveti: Pranje automobila

Zašto treba redovno prati automobil?

Bilo da se radi o kolekcionarskom primerku ili upotrebnom predmetu, automobil treba redovno prati. Prljavština se može nataložiti na karoseriji u bilo koje doba godine, bilo da je to so zimi, polen u proleće, insekti tokom leta ili lišće u jesen. Lak se može oštetiti ako ne uklonite nečistoću. Redovno čišćenje ne služi dakle samo da automobil ponovo zablista već i da bi mu se očuvala vrednost. Uz ove savete očistićete automobil očas posla.

Pažnja: pridržavajte se propisa

Lokalnim propisima utvrđeno je da li smete prati automobil ispred kuće. To je zabranjeno na javnim putevima u nekim zemljama. Svejedno je da li pritom koristite sredstva za čišćenje ili ne. Obično je dozvoljeno prati automobil i motocikl na svom privatnom posedu. Preduslov je ispuštanje vode upotrebljene za pranje kod kuće u kanalizaciju. Pre pranja automobila kod kuće raspitajte se da li pranje na ličnom posedu nije izričito zabranjeno. Da ne biste razmišljali o pravnim posledicama, automobil perite u perionici ili samouslužnoj perionici.

Pranje automobila na vlastitom posedu

Kako oprati automobil: vodič korak po korak

Kärcherovi saveti: uklanjanje otpadaka s automobila

1. korak: uklonite otpatke

Pre nego što počnete s pranjem rukom ili mekom četkom uklonite otpatke poput lišća i latica.

Kärcherovi saveti: pretpranje pri pranju automobila

2. korak: pretpranje

Vreme je za pretpranje: kompresorskim čistačem razmekšajte grubu prljavštinu i koristite pljosnatu mlaznicu kako kasnije ne biste ogrebali lak četkom za pranje. Alternativno možete upotrebiti pištolj za raspršivanje pričvršćen na baštensko crevo ili kofu vode i mek sunđer. Prema potrebi unapred obradite i očistite naplatke. Lukove točkova takođe treba oprati u fazi prethodnog pranja, jer se prljavština posebno teško uklanja sa ovog mesta. Za čišćenje teško dostupnih mesta možete zakačiti kratku mlaznu cev sa zglobom u 360 stepeni na kompresorski čistač. Nju možete podesiti pod bilo kojim uglom. Zahvaljujući udobnom položaju ruke, mlaz možete usmeriti napred, u stranu, nagore i nadole.

Kärcherov savet: Nanošenje sredstva za čišćenje na automobil

3. korak: nanesite sredstvo

Sada funkcijom za sredstvo za čišćenje na kompresorskom čistaču možete očistiti ceo automobil šamponom za automobile ili univerzalnim sredstvom za čišćenje. Obavezno radite odozdo nagore i ostavite sredstvo da kratko deluje kako bi razmekšalo nečistoću. Ostalo je samo da ga isperete snažnim mlazom vode. Ako je potrebno duže delovanje, treba koristiti penušavo sredstvo za čišćenje. Ono stvara gustu, dugotrajnu penu. Posebno se lako nanosi mlaznicom za penu. Umesto toga sredstvo možete naneti mekim sunđerom na karoseriju. Oprez: nemojte praviti brda pene, jer pena može skliznuti pod sopstvenom težinom i neće imati dovoljno vremena da deluje.

Kärcherov savet: Ispiranje automobila

4. korak: isperite automobil

Operite automobil kompresorskim čistačem i čistom vodom. Uvek radite s pljosnatom mlaznicom i održavajte razmak od 15 cm od površine automobila, odnosno 30 cm od pneumatika. Takođe možete spojiti meku četku za pranje, snažnu četku ili rotirajuću četku za pranje na kompresorski čistač. Tako ćete još temeljnije ukloniti nečistoću. Savet: automobil uvek perite odozdo nadole. Tako ćete lakše uočiti mesta koja nisu obrađena.

Ako ne posedujete kompresorski čistač, automobil možete isprati baštenskim crevom i mlaznicom za raspršivanje.

Savet

Pri nanošenju proizvoda za čišćenje kompresorskim čistačem bolje je štedljivo koristiti nešto koncentrovanije sredstvo za čišćenje nego veliku količinu razblaženog sredstva, jer se tako umanjuje delotvornost.

5. korak: ostavite automobil da se osuši i popravite lak

Nakon temeljnog ispiranja ostavite automobil da se osuši ili upotrebite kožnu krpu. Popravite manja udubljenja i ogrebotine na laku koji su sada uočljivi. Nakon temeljnog čišćenja spoljašnjosti možete preći na čišćenje unutrašnjosti.

Automobil osušen kožnom krpom

Uklanjanje tvrdokorne nečistoće s automobila

Ostaci insekata na vetrobranskom staklu

Ostaci insekata

Ostatke insekata možete ukloniti odstranjivačem insekata. Njime ćete nežno očistiti lakirane površine, rešetku hladnjaka, spoljašnja ogledala, prozore i plastične delove. Nanesite sredstvo na prljava mesta nakon pretpranja vozila, ostavite da deluje i isperite ga čistom vodom. Alternativno možete namočiti prljavštinu mokrim papirnim ubrusom i obrisati je nakon dobrih 15 minuta.

Drvena smola na laku automobila

Drvena smola

Ako vidite drvenu smolu na laku, brzo delajte. Što je svežija, lakše se uklanja toplom vodom i sunđerom, kompresorskim čistačem ili prolaskom kroz perionicu. Ako se smola već osušila, postoje dva načina: na zahvaćena mesta nanesite nekoliko kapi odleđivača za brave ili neku masnoću. Možete koristiti maslac, margarin ili jestivo ulje. Nakon nekoliko minuta smolu možete obrisati čistom suvom krpom.

Ptičji izmet na automobilu

Ptičji izmet

Ako nije uklonjen, ptičji izmet može da ošteti lak, posebno leti. Nemojte čekati da ga uklonite. Važna napomena: nemojte uklanjati sasušen izmet trljanjem, jer možete ogrebati automobil. Umesto toga natopite uprljano mesto mlakom vodom i kuhinjskim ubrusom pre pranja vozila kompresorskim čistačem ili u perionici. Zatim obrišite izmet mekim sunđerom ili vlažnom krpom.

Ostaci soli na automobilu

Ostaci soli

So za posipanje puteva i rizlu treba redovno spirati s automobila u zimskom periodu, jer može pogoršati koroziju na mestima koja su već zahvaćena rđom, okrnjena ili ogrebana. So za posipanje puteva takođe redovno treba skidati s podvozja automobila. Kako biste bolje zaštitili karoseriju od vlage i soli, savetujemo vam da temeljno operete automobil pre zime i zaštitite lak sredstvom za voskiranje i poliranje.

Nanošenje sredstva za čišćenje stakla marke Kärcher na vetrobran

Čišćenje prozora i stakala na automobilu

Svi koji su često za upravljačem ili putuju na posao automobilom znaju da prljavština, polen i insekti brzo zaprljaju vetrobran tokom toplih meseci. Usled toga ne samo što izgleda zapušteno već opasno umanjuje preglednost. Nezavisno od toga kada ste isplanirali sledeću dopunu goriva ili pranje automobila, češće treba prati vetrobran, bočna stakla i ogledala. Najbolje je koristiti posebno sredstvo za čišćenje stakla koje ne ostavlja tragove i sprečava odsjaj, a uklanja insekte, nečistoću i otiske prstiju. Ova sredstva često sadrže aditive koji deluju antistatički kako bi sprečili da se površine ponovo brzo zaprljaju i omogućili lakše čišćenje u budućnosti. Za čišćenje prozora nanesite sredstvo na površine, ostavite kratko da deluje i obrišite ga mekom krpom od mikrovlakana. Sve ide još lakše uz pomoć kompleta za čišćenje vetrobrana za električni strugač leda koji možete koristiti tokom cele godine. Snažna rotacija električnog strugača leda bez napora skida zalepljenu prljavštinu.

Česta pitanja

Automobil treba redovno prati. Održavanje je važno da bi se očuvala vrednost vozila. Posebno so i rizla tokom zime, odnosno polen i ptičji izmet tokom leta nagrizaju lak. Ovu nečistoću treba redovno uklanjati. Po pravilu automobil treba prati jednom mesečno. Ako ste često za volanom, automobil perite nekoliko puta mesečno u zavisnosti od stepena zaprljanja.

Automobil treba prati u bilo koje doba godine. U proleće je važno ukloniti tragove zime. Takođe je preporučljivo uklanjati polen sa laka. Leti treba čim pre ukloniti tvrdokornu nečistoću poput ostataka insekata ili ptičjeg izmeta. Razlog je što se prljavština može speći na laku zbog jake toplote sunčevog zračenja, kada se teže uklanja. Kada dođe jesen, s automobila treba čistiti lišće, dok je zimi važno redovno pranje kako so za posipanje i rizla ne bi oštetili lak.

Po pravilu ne treba prati automobil po podnevnom suncu, jer se tada sredstva za čišćenje obično brzo suše zbog velike toplote. To može da ošteti lak. Tokom zime treba izbegavati pranje automobila na temperaturama ispod nule, jer se posebno gumene zaptivke i plastični delovi mogu oštetiti zbog naglih promena temperature.

  • Automobil uvek perite pljosnatim mlazom, a ne mlaznicom s rotirajućim mlazom.
  • Održavajte razmak od 15 centimetara. Od pneumatika održavajte razmak od barem 30 cm.
  • Čišćenje uvek vršite odozdo nagore kako ne biste propustili nijedno mesto.

Pravilnom tehnikom i održavanjem razmaka od 30 cm od površine nećete oštetiti pneumatike.

