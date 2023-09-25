PRANJE AUTOMOBILA KOD KUĆE: SAVETI I TRIKOVI

4. korak: isperite automobil

Operite automobil kompresorskim čistačem i čistom vodom. Uvek radite s pljosnatom mlaznicom i održavajte razmak od 15 cm od površine automobila, odnosno 30 cm od pneumatika. Takođe možete spojiti meku četku za pranje, snažnu četku ili rotirajuću četku za pranje na kompresorski čistač. Tako ćete još temeljnije ukloniti nečistoću. Savet: automobil uvek perite odozdo nadole. Tako ćete lakše uočiti mesta koja nisu obrađena.

Ako ne posedujete kompresorski čistač, automobil možete isprati baštenskim crevom i mlaznicom za raspršivanje.