PRAVILNO ČIŠĆENJE NAPLATAKA

1. Nanesite sredstvo za čišćenje naplataka

Protiv tvrdokorne nečistoće, npr. prašine ili soli za posipanje puteva naprskajte sredstvo za čišćenje naplataka na aluminijumski ili čelični naplatak i pustite da deluje. Naplatak treba da bude suv tokom nanošenja. Sredstvo najbolje prianja i postiže najbolje rezultate na suvoj površini.

Pazite da proizvod ne sadrži kiselinu, jer je tako nežniji prema materijalu. Kisela sredstva za čišćenje naplataka (pH vrednost između 1 i 5) mogu vremenom oštetiti površinu naplatka, zbog čega nisu prikladni, posebno za sjajne materijale poput hromiranih naplataka ili naplataka od lake legure.