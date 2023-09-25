PRAVILNO ČIŠĆENJE NAPLATAKA
Na naplacima se vremenom taloži uporna prljavština, npr. s kolovoza, prašina sa kočnica i so za posipanje puteva. Kako bi aluminijumski naplaci zadržali sjaj, a čelični dugo ostali bez rđe, preporučljivo je redovno vršiti temeljno čišćenje. Uz ove savete za čišćenje naplataka sve ide brzo i lako.
Najbolji način za čišćenje naplataka: korak po korak
Uz lepe naplatke svako vozilo izgleda još lepše. Ipak, vlaga, prljavština s kolovoza, prašina sa kočnica i so za puteve uzimaju danak. Vremenom se prljavština gotovo speče na naplacima. Tada postaje sve teže skinuti prašinu i prljavštinu. Stoga se savetuje redovno i temeljno čišćenje naplataka. To je posebno lako pri promeni sa zimskih na letnje pneumatike i obratno. Zatim možete očistiti točkove i spakovati ih. Svakako im je potrebna redovna nega tokom godine.
Evo šta vam treba za temeljno čišćenje naplataka:
- kompresorski čistač ili kofa vode
- sredstvo za čišćenje naplataka
- četka (za naplatke)
- sunđer
- meka krpa, npr. od mikrovlakana ili kože
Uputstvo:
1. Nanesite sredstvo za čišćenje naplataka
Protiv tvrdokorne nečistoće, npr. prašine ili soli za posipanje puteva naprskajte sredstvo za čišćenje naplataka na aluminijumski ili čelični naplatak i pustite da deluje. Naplatak treba da bude suv tokom nanošenja. Sredstvo najbolje prianja i postiže najbolje rezultate na suvoj površini.
Pazite da proizvod ne sadrži kiselinu, jer je tako nežniji prema materijalu. Kisela sredstva za čišćenje naplataka (pH vrednost između 1 i 5) mogu vremenom oštetiti površinu naplatka, zbog čega nisu prikladni, posebno za sjajne materijale poput hromiranih naplataka ili naplataka od lake legure.
2. Isperite naplatak i skinite grubu nečistoću
Sledeći korak jeste ispiranje naplatka kompresorskim čistačem (pljosnatim mlazom), ručnim čistačem ili kofom mlake vode i sunđerom. Pri ručnom čišćenju treba nositi zaštitne rukavice kako ne biste došli u kontakt s prljavštinom.
Ako ne koristite čistač, svejedno ćete očistiti naplatak na ovaj način, tj. ukloniti površinsku nečistoću i pripremiti ga za temeljno čišćenje.
3. Očistite lukove točkova
Istovremeno očistite lukove točkova na automobilu, poželjno kompresorskim čistačem sa pričvršćenom pljosnatom mlaznicom. Savet: teško dostupna mesta lakše ćete očistiti kompresorskim čistačem sa zglobnom mlaznicom.
4. Dobro očistite naplatak
Sada je vreme za temeljno čišćenje naplatka: uporna prljavština često se zadržava na naplatku, posebno u uskim međuprostorima, bez obzira na sredstvo za čišćenje i pretpranje. Delotvorno je možete ukloniti četkom za pranje točkova. Za posebno tesna mesta prikladna je i stara dobra meka zubna četkica ili meka četka.
Ako se ostaci ne daju ukloniti na ovaj način, ponovite primenu sredstava za čišćenje: nanesite, ostavite da deluje pa temeljno isperite čistom vodom.
Zatim ostavite naplatak da se osuši ili ga osušite kožnom krpom. Sušenje krpom posebno preporučujemo za hromirane i crne naplatke, jer su na njima tragovi vode primetniji.
Pažnja: pridržavajte se propisa
Čišćenje naplataka obično je dozvoljeno na mestima gde je dozvoljeno pranje automobila. Najbolje je to uraditi u samouslužnoj perionici. Ipak, tamo koristite ponuđena sredstva za čišćenje naplataka, jer obično nije dozvoljeno koristiti druga sredstva. Mogućnost čišćenja naplataka na privatnom posedu utvrđena je lokalnim propisima.
Savet: naplatke i pneumatike uvek treba čistiti odvojeno od ostatka automobila. U suprotnom bi prljavština s kolovoza, kamenčići i tvrdokorne naslage na naplacima mogli da oštete lak na vozilu. Na primer, ako koristite istu četku za čišćenje karoserije i točkova.
Česta pitanja
Kako ukloniti prašinu od kočenja s naplataka?
Spečenu prašinu sa kočnica i od habanja pneumatika brzo možete ukloniti s čeličnih i aluminijumskih naplataka posebnim sredstvom za čišćenje naplataka. Sredstvo za čišćenje naplataka Kärcher ne sadrži kiseline i nežno je prema materijalima. Crvena boja pokazuje kako deluje tokom vremena. Samo ga naprskajte na naplatak, ostavite da deluje 1–3 minuta i zatim isperite čistom vodom. Upornu prljavštinu možete ukloniti četkom za pranje nakon što sredstvo deluje.
Kako ukloniti ostatke soli sa naplataka?
Ako vozite putevima na naplacima od lake legure, redovno skidajte naslage soli, čak i tokom zime, jer nagrizaju materijal gledano na duži rok. Kako bilo, najkasnije pri promeni sa zimskih na letnje pneumatike treba temeljno skinuti sve naslage s aluminijumskih i čeličnih naplataka. Najbolje je upotrebiti sredstvo za čišćenje naplataka. U nekim perionicama takođe nude mogućnost čišćenje naplataka.
Kako ukloniti rđu s naplataka?
Rđu sa čeličnih naplataka možete lako ukloniti žičanom četkom. Zatim dovršite posao brusnim platnom. Materijal može da oksidira ili zarđa zbog dejstva soli. Ove naslage treba ukloniti veoma pažljivo, npr. mekom krpom, jer se aluminijum i hrom lako mogu izgrebati. Nakon toga ispolirajte površinu. Ako ste sigurni u svoje veštine, poliranje obavite sami. U suprotnom vam savetujemo da to prepustite stručnjaku.
Koja je četka za pranje najbolja za čišćenje naplataka?
Kao dodatna oprema za kompresorski čistač sjajan izbor je četka za pranje točkova. Zahvaljujući posebnom obliku i okruglim čekinjama, omogućava izuzetno efikasno čišćenje u 360°. Ovom četkom ćete temeljno očistiti čak i teško dostupna mesta i najmanje međuprostore na naplatku. Ravnomernim nanošenjem vode prljavština se ujednačeno rastvara i spira.
Koja su kućna sredstva prikladna za čišćenje naplataka?
Ako nemate sredstvo za čišćenje naplataka pri ruci, možete se poslužiti jednostavnim kućnim sredstvima:
1. trik: čišćenje aluminijumskih naplataka zubnom pastom
Zubna pasta je odlično kućno sredstvo za čišćenje aluminijuma. Blago navlažite čistu krpu i nanesite malo paste. Zatim žustro trljajte aluminijumske naplatke dok se nečistoća ne skine. Više puta isperite krpu čistom vodom i iscedite je. Na kraju operite naplatke čistom vodom i ostavite ih da se osuše. Zahvaljujući abrazivnim česticama u zubnoj pasti, takođe je možete koristiti za poliranje manjih ogrebotina. Ipak, budite oprezni s naplacima poliranim do visokog sjaja i hromiranim, jer se mogu izgrebati abrazivnim česticama ili izgubiti efekat visokog sjaja.
2. trik: čišćenje aluminijumskih naplataka pastom za čišćenje
Aluminijumske i druge naplatke možete očistiti i pastom za čišćenje: navlažite sunđer vodom i njime uzmite pastu tako da dobijete penu u sunđeru. Tako dobijenom penom možete očistiti aluminijumske naplatke. Nakon čišćenja isperite naplatke čistom vodom. I pri korišćenju paste za čišćenje treba biti oprezan s naplacima poliranim do visokog sjaja i hromiranim naplacima.
3. trik: čišćenje lakiranih i obojenih naplataka sredstvom za pranje sudova
Prljavština i spečena prašina sa kočnica mogu oštetiti premaz na lakiranim i obojenim naplacima. Prljavštinu možete nežno razmekšati sredstvom za pranje sudova: nekoliko puta istisnite sredstvo iz boce u mlaku vodu i očistite površinu sunđerom, nabolje onim izrađenim od mikrovlakana. Potom površinu isperite čistom vodom i osušite je mekom krpom. Ako ne uspete da uklonite prljavštinu na ovaj način, mašite se sredstva za čišćenje naplataka koje ne sadrži kiselinu.
Savet
Pre primene kućnog sredstva ili novog proizvoda za čišćenje na naplatku isprobajte delotvornost na neupadljivom mestu.
Koji je najbolji način za čišćenje hromiranih naplataka?
Hromirani naplaci vremenom mogu izgubiti sjaj i postati zamućeni. Za skidanje prašine sa kočnica i rđe možda nećete smeti da koristite sredstva za čišćenje naplataka, jer kiselina koju ona sadrže može oštetiti osetljivu hromiranu površinu. Umesto toga možete koristiti blaga sredstva, npr. sapun i vodu. Soda bikarbona takođe je prikladno kućno sredstvo: sipajte tri kašike sode bikarbone u posudu, dodajte malo vode uz stalno mešanje tako da dobijete pastu. Mekom krpom utrljajte pastu na naplatak kružnim pokretima dok ne uklonite naslage. Sada se takođe mogu nabaviti posebna sredstva za čišćenje naplataka koja su razvijena posebno za hrom i efikasno razlažu nečistoću.
Osim čišćenja, hromirane površine treba redovno polirati kako bi zadržale sjaj i tipičan izgled.