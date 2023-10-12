Produžite garanciju na 5 godina za vaš novi perač pod pritiskom

Znamo šta očekujete od vašeg perača pod pritiskom – najviši kvalitet, vrhunske performanse i pravu podršku tokom čitavog radnog veka. Ispunjavanje ovih zahteva je u srcu svega što radimo. Zato nudimo 5-godišnju garanciju na sve naše perače pod visokim pritiskom za kućnu upotrebu. Bring back the WOW.