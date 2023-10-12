Produžite garanciju na 5 godina za vaš novi perač pod pritiskom

Pressure Washer 5 Years Guarantee

Znamo šta očekujete od vašeg perača pod pritiskom – najviši kvalitet, vrhunske performanse i pravu podršku tokom čitavog radnog veka. Ispunjavanje ovih zahteva je u srcu svega što radimo. Zato nudimo 5-godišnju garanciju na sve naše perače pod visokim pritiskom za kućnu upotrebu. Bring back the WOW.

Molimo vas da ispunite formu za registraciju uređaja

Napomena: Registracija mora biti izvršena u roku od 3 meseca od datuma kupovine da bi produženje garancije bilo važeće.

        Molimo birajte

        Pressure washer type plateŠifra proizvoda (uokvireno žutom) i serijski broj (uokvireno crvenom) na pločici proizvoda.
        Odaberite datoteke

        Priložiti fotografiju računa / dokaza o kupovini