Pod može biti pravo igralište. Nažalost, ne samo za bebe koje tu puze, decu i kućne ljubimce koji se tu igraju, već i za bakterije, prljavštinu i viruse koji tu obitavaju. Ovde nastupaju parni čistači kao savršeno rešenje. Na tvrdim površinama poput kamena, pločica, PVC-a, laminata i impregniranog parketa obezbeđuju besprekornu higijenu i čistoću bez ostataka hemijskih sredstava. Uz podnu mlaznicu EasyFix para deluje direktno na pod tokom dugog vremenskog perioda, čime se postiže maksimalan učinak. Rezultat je čist kao suza: odstranjeno je i do 99,999%* koronavirusa te 99,99%** svih bakterija prisutnih u domaćinstvu. Stoga, kada je higijena u pitanju, običan brisko ne može se meriti sa parnim čistačima Kärcher.*** Zahvaljujući klizaču za tepihe možete da osvežite i tepihe uz pomoć parnog čistača.