parni čistači

Parni čistači Kärcher pružaju besprekornu čistoću u čitavom domaćinstvu, pa možete biti sigurni da je sve dubinski očišćeno, i to u celosti bez hemikalija. Zahvaljujući vrhunskom učinku čišćenja vodena para uklanja do 99,999%* koronavirusa i 99,99%** svih bakterija u domaćinstvu, ostavljajući za sobom higijensko i zdravo životno okruženje. Bilo da se radi o kuhinji, kupatilu, podovima, pa čak i peglanju, Kärcher gazi punom parom i pruža besprekorne rezultate. Otkrijte svestranost primena!

Osoba čisti drveni pod pomoću Karcher parnog čistača

Parom protiv koronavirusa* i bakterija**

Jednostavno i delotvorno protiv bakterija i koronavirusa: vrelom parom. Zahvaljujući snažnom izbacivanju pare, visokoj temperaturi pare, snažnim mlaznicama i vrelim krpama za čišćenje parni čistači Kärcher mogu da eliminišu i do 99,999%* virusa sa omotačem, poput koronavirusa ili virusa gripa, kao i 99,99%** bakterija tipično prisutnih u domaćinstvu na tvrdim površinama, slavinama i armaturama, pločicama, ogledalima itd.

  • Higijena i dubinska čistoća pomoću pare – potpuno bez hemijskih sredstava, samo sa vodom sa česme
  • Uklanjanje i do 99,999%* koronavirusa i 99,99%** tipično prisutnih bakterija u domaćinstvu na glatkim tvrdim površinama
  • Bolji učinak čišćenja nego pri klasičnom ručnom načinu čišćenja sa sredstvom za čišćenje
  • Visoka temperatura pare, snažno izbacivanje pare

Izbor je na vama

SC 5 EasyFix

Čak i uklanja tvrdokornu prljavštinu zahvaljujući inovativnoj VapoHidro funkciji (aktivacija tople vode). Višestepena kontrola protoka pare takođe omogućava izbor optimalnog podešavanja za odgovarajuću površinu i stepen kontaminacije.

Dostupan i kao verzija „pegla“ uklj. pegla pod pritiskom na paru.

Žena pegla koristeći Karcher parni čistač SC 5 EasyFix sa peglom na paru

SC 4 EasyFix

Sa odvojivim rezervoarom za jednostavno dopunjavanje i podnom mlaznicom EasyFix za maksimalnu efikasnost čišćenja i jednostavnu, beskontaktnu zamenu krpe.

Dostupan i kao verzija „Iron“ uklj. pegla pod pritiskom na paru.

Žena čisti vrata koristeći Karcher parni čistač SC 4

SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe, sa LED osvetljenim prstenom i savršenim odlaganjem pribora, čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući trajno dopunjivom i odvojivom rezervoaru za vodu.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, odmah je spreman za upotrebu i može se neprekidno puniti. Inovativni sistem za uklanjanje kamenca štedi na ručnom uklanjanju kamenca.

Osoba čisti drveni pod sa SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

Sa kontrolom protoka pare na 3 nivoa za različite podne obloge i klizačima tepiha za osvežavanje tepiha. Vrhunski parni mop ima uklonjivi rezervoar za vodu koji se može ponovo napuniti u bilo kom trenutku radi neprekidnog čišćenja. Tehnologija uklanjanja kamenca uklanja potrebu za dodatnim uklanjanjem kamenca.

Osoba čisti kuhinjski pod sa SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Zagreva se za samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe, sa LED osvetljenim prstenom i savršenim skladištem pribora, čisti bez ikakvih prekida zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može stalno puniti.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Savršeno rešenje za početnike u svetu čišćenja parom - sa svim osnovnim funkcijama. Višefunkcionalni pribor može da se čuva direktno na uređaju.

Osoba čisti sto sa Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Kontrola protoka pare na 2 nivoa može se koristiti za čišćenje tvrdih podova i zapečaćenih drvenih podova. Napunite rezervoar vodom iz slavine i 30 sekundi kasnije, spreman je za rad. Tehnologija uklanjanja kamenca, koja uključuje zamenljivi kertridž za uklanjanje kamenca, olakšava održavanje tako što uklanja potrebu za dodatnim uklanjanjem kamenca.

SC 2 Upright EasyFix čišćenje poda u kupatilu

SC 2 Deluxe

Kompaktni SC 2 Deluxe sa osvetljenim LED prstenom za prikaz režima rada. Idealno za sve tvrde površine u kući.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Brz pri ruci i savršen za povremenu upotrebu. Zahvaljujući kompaktnoj veličini, može se skladištiti direktno na mestu upotrebe (npr. kuhinja, kupatilo). Uprkos praktičnoj veličini, SC 1 takođe uklanja do 99,999% koronavirusa*, kao i 99,99% tipičnih bakterija u domaćinstvu.**

Osoba čisti zid koristeći Kärcher parni čistač SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Mali, uzak, lagan i spreman za brzu akciju. Početni parni čistač se zagreva za samo 30 sekundi, a rezervoar za svežu vodu se može ukloniti u bilo kom trenutku da bi se ponovo napunio. Uređaj takođe ima kertridž za uklanjanje kamenca koji obezbeđuje dug radni vek. Osim toga, parkiranje i odlaganje parnog čistača ne može biti lakše: on jednostavno ostaje uspravan sam.

Parni Čistač SC 1 Upright

Unapređeni brisko**

Pod može biti pravo igralište. Nažalost, ne samo za bebe koje tu puze, decu i kućne ljubimce koji se tu igraju, već i za bakterije, prljavštinu i viruse koji tu obitavaju. Ovde nastupaju parni čistači kao savršeno rešenje. Na tvrdim površinama poput kamena, pločica, PVC-a, laminata i impregniranog parketa obezbeđuju besprekornu higijenu i čistoću bez ostataka hemijskih sredstava. Uz podnu mlaznicu EasyFix para deluje direktno na pod tokom dugog vremenskog perioda, čime se postiže maksimalan učinak. Rezultat je čist kao suza: odstranjeno je i do 99,999%* koronavirusa te 99,99%** svih bakterija prisutnih u domaćinstvu. Stoga, kada je higijena u pitanju, običan brisko ne može se meriti sa parnim čistačima Kärcher.*** Zahvaljujući klizaču za tepihe možete da osvežite i tepihe uz pomoć parnog čistača.

Čišćenje koje prodire duboko u pore bez hemije

Tajna pare koja čisti bazira se na moćnoj kombinaciji pritiska, brzine i temperature. Mikroskopski vidljive čestice pare prodiru čak i u teško dostupne pukotine i najmanja udubljenja, kako bi temeljno rastvorile čestice nečistoće. U slučaju čišćenja pomoću pare ne primenjujete nikakva hemijska sredstva za čišćenje, tako da se na čistim površinama ne formiraju ostaci koji mogu da izazovu alergiju. To, naročito kod male dece, koja sve stavljaju u usta, nudi višu dimenziju sigurnosti, a i oni koji su alergični mogu u potpunosti da odahnu.

Punom parom napred prilikom čišćenja kuće

Higijenska čistoća u kuhinji sa Karcher parnim čistačima

Čišćenje kuhinje

Bilo da se radi o sklopovima i armaturi, zidnim pločicama, staklenim ili plastičnim površinama, napa, ploča za kuvanje ili sudoper: parni čistač ostavlja kuhinju higijenski čistom – bez velikog fizičkog napora i bez hemijskih ostataka.

Zato što bakterije u kuhinji nimalo nisu prijatne: Kärcher SC parni čistači za totalnu čistoću.

Najbolje sredstvo protiv bakterija je često najjednostavnije: vrela vodena para. Snažno ispuštanje pare, visoka temperatura pare, snažne mlaznice i jako zagrejanje krpe za čišćenje brinu za to da Kärcher parni čistači 99,99 %* odstrane sve u domaćinstvu uobičajene bakterije na tvrdim površinama, armaturama, pločicama, ogledalima itd. Ovo je u okviru naučni studija potvrđeno. Na taj način, bakterije koje se obično nalaze u domaćinstvu, nemaju više skoro nikakvu šansu da prežive.

Osoba čisti pod koristeći Karcher parni čistač

Čišćenje podova ​

Prilikom čišćenja tvrdih podnih obloga kao što su kamen, pločice, PVC, laminat ili zapečaćeni parket, parni čistač obezbeđuje maksimalnu čistoću i higijenu – bez ikakvih ostataka hemikalija.

Osoba čisti kupatilo koristeći Karcher parni čistač

Čišćenje kupatila

Takođe prilikom čišćenja zidnih pločica, staklenih i ogledalskih površina, prozora, inventara i okova, tuš kabina, pukotina i spojeva ili pukotina, parni čistači rade savršen posao i obezbeđuju apsolutnu higijensku čistoću.

Žena pegla sa parnim čistačem sa peglom pod pritiskom na paru

Peglanje na paru

Karcher SI 4 EasyFix pegla sa visokokvalitetnom peglom na paru pod pritiskom i daskom za peglanje štedi do 50% vremena peglanja za 100% rezultata peglanja i nudi trenutno sušenje veša na polici za sušenje.

Ovde ćete pronaći još saveta za čišćenje parom

Svestrani – zahvaljujući sveobuhvatnim dodatcima

Širok spektar dodataka za Karcher parne čistače obezbeđuje širok spektar mogućih primena u celom domu.

Osoba pegla sa Karcher parnom peglom pod pritiskom

Pegla na paru pod pritiskom

Čišćenje poda parom

Ručne i podne mlaznice

Kompleti krpa za parni čistač ​

Kompleti krpa od tkanine

Čišćenje kupatila četkom za čišćenje na paru

Setovi četkica

Osoba čisti kupatilo sa Karcher parnim čistačem

Creva za paru

Čišćenje sa Karcher parnim čistačem

Kompleti pribora

Čišćenje prozora parnim čistačem

Ostalo

Prikladan pribor za svoj uređaj takođe možete pronaći našim nalazačem pribora.

* Pri čišćenju mrlja parnim čistačem Kärcher, tj. pri trajanju naparivanja od najmanje 30 sekundi pri najvećoj količini pare, uklanja se 99,999% virusa sa omotačem, kao što su koronavirusi i virusi gripa (s izuzetkom virusa hepatitisa B), sa glatkih, tvrdih površina u domaćinstvu (ispitni mikroorganizmi: modifikovani virus Vaccinia Ankara) u neposrednom kontaktu sa površinom koja se čisti.

** Pri čišćenju brzinom od 30 cm/s i maksimalnim pritiskom pare ubija se 99,99% svih bakterija tipično prisutnih u domaćinstvu sa glatkih, tvrdih površina (ispitni mikroorganizmi: Enterococcus hirae) u neposrednom kontaktu sa površinom koja se čisti.

*** Temeljno čišćenje paročistačem Kärcher pruža bolje rezultate čišćenja nego ručno čišćenje briskom i sredstvom za čišćenje. Ispitano prema međunarodnim standardima učinka.