Specialized Vacuums
Usisivači za pranje tepiha
Za alergičare, vlasnike kućnih ljubimaca i sve one koji vole temeljnu čistoću: Kärcher usisivači za pranje dubinski čiste tekstilne površine kao što su tepisi, tapacirane površine, dušeci, tekstilnih zavesa i automobilska sedišta.
Usisivači za pepeo i usisivači za suvo usisavanje
Bilo da se radi o pepelu od roštilja leti ili pepelu iz kamina zimi: Kärcher usisivači za pepeo i usisivači za suvo usisavanje uklanjaju sve ostatke pepela. Pouzdano. Temeljno. Sigurno. A ruke pri tome uvek ostaju čiste.