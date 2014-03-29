Usisivači za pranje tepiha

!Fasertiefe Sauberkeit für jeden Bedarf.! Higijensko čišćenje tepiha, tapaciranih površina, dušeka, tekstilnih zavesa i automobilskih sedišta: Kärcher usisivači za pranje uz pomoć pritiska duboko u vlakna ubrizgavaju sredstvo za čišćenje RM 519 razmućeno u vodi, pa ga ponovo usisavaju zajedno s rastvorenom nečistoćom. Tako će se masnoća, prljavština i neugodni mirisi efikasno odstraniti. Osim toga, ovi su uređaji najprikladniji za alergičare i domaćinstva s kućnim ljubimcima.