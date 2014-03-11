Akumulatorske metle

Brži od usisivača – ugodniji od metle. Akumulatorske metle se upotrebljavaju onda kada je usisavanje skupo, a konvencionalno metenje previše neugodno. Podesne za povremeno čišćenje tepiha, laminata ili pločica. Sasvim bez neugodnog kabela i nepotrebnog savijanja!

Kärcher Brži od usisivača – ugodniji od metle.

Highlights

Pre nego što Vas malo nečistoće mnogo naljuti, pomoću akumulatorske metle obezbeđujete sebi brzu i komfornu pomoć. Zahvaljujući po visini i nagibu podesivoj teleskopskoj dršci čak i ispod veoma ravnog nameštaja možete da pometete sve munjevitom brzinom.

  • Fleksibilne mogućnosti primene zahvaljujući širom sveta poznatoj, jedinstvenoj tehnologiji zamene četki.
  • Zamena četki pritiskom na dugme
  • Sadrži standardnu četku i četku za životinjske dlake
  • Četka za životinjsku dlaku sa inovativnom tehnikom za četke => brzo i higijensko uklanjanje životinjskih dlaka sa četke za životinjsku dlaku
  • Skidiv rezervoar za đubre
  • Fleksibilno primenljiv zahvaljujući tehnologiji akumulatorske baterije
  • Zidni držač za čuvanje akumulatorske metle, koje zauzima malo mesta
  • Teleskopska držalja sa položajem za odlaganje
  • Ergonomska drška
  • On/off nožni prekidač za ugodno rukovanje

Brže pri ruci od usisivača

Ko se nije suočavao sa ovakvim situacijama: jedva ste završili usisavanje a već su mrvice ponovo na podu. Akumulatorska električna metla kompanije Karcher je idealan svakodnevni saputnik za čišćenje tu i tamo – bez potrebe za donošenjem usisivača.

Akumulatorska električna metla je savršena za svakodnevno čišćenje. Mali je, mobilan i jednostavan za rukovanje – i može se koristiti u celom domu. Zahvaljujući svom kompaktnom obliku i modernom bežičnom dizajnu, električna metla se može skladištiti na način koji štedi prostor i uvek je spremna za upotrebu.

Jedan uređaj, mnogo opcija za aplikacije

Ostaci hrane na podu? Prljav tepih? Električna metla je pravi svestrani uređaj i može se koristiti na svim tvrdim podovima kao što su laminat i pločice, kao i tepisi. Njegove performanse govore same za sebe: prljavština se potpuno uklanja umesto da se gura okolo, a isto važi i za tepihe sa visinom gomile do 10 milimetara. Četka prodire duboko u vlakna i tako čisti pouzdano i efikasno.

Karcher akumulatorska električna metla

Snažne performanse u najmanjem prostoru

Karcher akumulatorska električna četka za inovativno adaptivno čišćenje garantuje prvoklasne rezultate čišćenja: fleksibilan pokretni rub za čišćenje, optimalno vođenje prljavštine i specijalna četka za čišćenje transportuju prljavštinu bezbedno u kontejner za otpad bez ostavljanja ostataka ili raspršivanja 
prašine .

Karcher akumulatorska električna metla

Uvek spreman za sledeći posao

Akumulatorska električna metla KB 5 impresionira svojom litijum-jonskom baterijom i vremenom rada baterije do 30 minuta na tvrdim podovima. To znači da možete da pometete svoje podove u trenu – uz optimalnu slobodu kretanja i bez dosadnog kabla ili traženja utičnice.

Karcher akumulatorska električna metla

Pogodnije od konvencionalne metle

Sa svojim jedinstvenim karakteristikama, akumulatorska električna metla KB 5 je savršen kompromis između usisivača i metle. Kliknite na krugove i otkrijte svojstva i funkcije koje čine razliku.

Karcher akumulatorska električna metla

Lagan i ergonomski

Lako čišćenje: sa praktičnom i veoma laganom bežičnom električnom metlom možete da očuvate svoju kuću besprekornom i istovremeno zaštitite leđa.

Karcher akumulatorska električna metla

Odgovara svakom izazovu

Električna metla takođe lako stiže do teško dostupnih mesta, kao što su ispod komode ili sofe.

Karcher akumulatorska električna metla

Impresivno fleksibilna

Zahvaljujući okretnom dvostrukom spoju bežične električne metle, objekti kao što su noge stolice takođe se mogu lako izbeći.

Karcher akumulatorska električna metla

Uglovi i ivice

Apsolutna čistoća na celoj površini: bežična električna metla kompanije Karcher briše do krajnje spoljne ivice.

KB 5 Start

Pogodan start

Akumulatorska električna metla se automatski pokreće čim pomerite ručicu unazad.

Parking pozicija

Parking pozicija

Akumulatorska električna metla je uvek pri ruci zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i takođe je samostojeća – što znači da možete da napravite pauzu u bilo kom trenutku.

KB 5 pražnjenje

Čišćenje i nega

  • Brzo uklanjanje četke i kontejnera za otpad

  • Lako pražnjenje bez kontakta sa prljavštinom

  • Čišćenje univerzalne četke bez napora

Prljavština, odlazi!

Život sa kućnim ljubimcem takođe znači da se prljavština brže širi po kući – čak i kada ste upravo pomestili i očistili. Male mrvice i raspuštene dlake kućnih ljubimaca su posebno tvrdoglave u tepisima i otiračama. Tradicionalna metla ovde ne pomaže. Šta vas može spasiti? Karcher akumulatorska električna metla. Sa bežičnom električnom metlom možete brzo i efikasno da čistite prljava mesta i bez napora uklanjate mačji peteljku, hranu za pse i dlake kućnih ljubimaca.