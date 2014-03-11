Akumulatorske metle

Brže pri ruci od usisivača

Ko se nije suočavao sa ovakvim situacijama: jedva ste završili usisavanje a već su mrvice ponovo na podu. Akumulatorska električna metla kompanije Karcher je idealan svakodnevni saputnik za čišćenje tu i tamo – bez potrebe za donošenjem usisivača.

Akumulatorska električna metla je savršena za svakodnevno čišćenje. Mali je, mobilan i jednostavan za rukovanje – i može se koristiti u celom domu. Zahvaljujući svom kompaktnom obliku i modernom bežičnom dizajnu, električna metla se može skladištiti na način koji štedi prostor i uvek je spremna za upotrebu.