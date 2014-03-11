Mašine za metenje
Čistite kao profesionalci. Adio metle i đubrovnici: Pomoću Kärcher mašina za metenje staze, ulice, ulaz i dvorište čistite do 5 puta brže. Uređaji đubre transportuju u odgovarajuće rezervoare za đubre. Komforno, brzo, čisto – i temeljno!
Prednosti mašina za metenje.
Jednostavno za rukovanje
Jednostavno metenje, sasvim bez trošenja snage i bez napora.
Fleksibilno i komforno
Pomični luk mašina za metenje se podešava po visini i po potrebi možete u potpunosti da ga sklopite.
Čistoća do u detalje
Duge čekinje bočnih metli takođe brinu za temeljnu čistoću na ivicama.
Jednostavne i kompaktne
Sve naše mašine za metenje se odlažu u nekoliko poteza i štede prostor: Jednostavno treba da se preklopi pomični luk i da se mašina za metenje postavi vertikalno. Gotovo!
Najjednostavnije skidanje
Kada se prazni, rezervoar za đubre kod Kärcher mašina za metenje možete sasvim lako skinuti, podignete ga, gotovo. Nemate dodira sa nečistoćom.
Stoji sam od sebe
Rezervoare za đubre možete lako da skinete, a konstruisani su tako da možete sigurno da ih odložite.