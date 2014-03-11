Mašine za metenje

Čistite kao profesionalci. Adio metle i đubrovnici: Pomoću Kärcher mašina za metenje staze, ulice, ulaz i dvorište čistite do 5 puta brže. Uređaji đubre transportuju u odgovarajuće rezervoare za đubre. Komforno, brzo, čisto – i temeljno!

Prednosti mašina za metenje.

Jednostavno za rukovanje

Jednostavno metenje, sasvim bez trošenja snage i bez napora.

Pomični luk mašina za metenje se podešava po visini i po potrebi možete u potpunosti da ga sklopite.

Čistoća do u detalje

Duge čekinje bočnih metli takođe brinu za temeljnu čistoću na ivicama.

Vertikalno postavljanje mašine za metenje

Sve naše mašine za metenje se odlažu u nekoliko poteza i štede prostor: Jednostavno treba da se preklopi pomični luk i da se mašina za metenje postavi vertikalno. Gotovo!

Jednostavno pražnjenje rezervoara za đubre

Kada se prazni, rezervoar za đubre kod Kärcher mašina za metenje možete sasvim lako skinuti, podignete ga, gotovo. Nemate dodira sa nečistoćom.

Rezervoar za đubre stoji sam od sebe

Rezervoare za đubre možete lako da skinete, a konstruisani su tako da možete sigurno da ih odložite.