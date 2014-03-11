Mašine za metenje i mašine za metenje i usisavanje
Maksimalan učinak pri čišćenju – uvek i na svakom mestu Od ručnih mašina za čišćenje preko Walk-Behind i Ride-on mašina pa do naročito snažnih i robusnih industrijskih mašina za čišćenje sa sedištem. Fino čišćenje u svakom trenutku sa pouzdanom i inovativnom Kärcher-tehnologijom. I prilikom metenja unapred mislimo na Vas!
Nasedne mašine za metenje i usisavanje
Ekonomični, čisti i efikasni na srednjim i velikim površinama: Zahvaljujući svojoj raznovrsnosti Kärcher nasedne mašine za metenje i usisavanje ispunjavaju sve zahteve. Pri tome se stalno insistira na najnovijoj tehnologiji usmerenoj na korisnika kao i na jednostavnom rukovanju, pristupu i usluzi posebno velike vrednosti.
Ručne mašine za metenje/za metenje i usisavanje
Za dvorišta, staze, radionice i hale. Za kućne majstore, zanatlije, čistače zgrada i industriju. Ručne mašine za metenje i mašine za metenje i usisavanje su ergonomske i lake za rukovanje. Metu temeljno i uz malo prašine – čak i u ćoškovima. Uređaji sa voznim pogonom su isplativi od 300 m².