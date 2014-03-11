Mašine za ribanje/za ribanje i usisavanje

Za sjajne podove. Pomoću Kärcher mašina za ribanje i usisavanje Vaši podovi postaju higijenski čisti i blistavi. Garantujemo Vam sjajne učinke.Naši svestrani uređaji i specijalisti obavljaju sve vrste zadataka u čišćenju naročito ekonomično i štedeći vreme.

Kärcher Kompaktne/ručne mašine za metenje i usisavanje

Kompaktne/ručne mašine za metenje i usisavanje

Razvijene za brzo i fleksibilno čišćenje manjih do srednje velikih površina u restoranima, prodavnicama, kuhinjama, hotelima i kao i drugih površina s velikom frekvencijom ljudi i mnogo nameštaja: naše ručne mašine za metenje i usisavanje.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Nasedne/nastojne mašine za metenje i usisavanje

Nasedne/nastojne mašine za metenje i usisavanje

Savršen izbor za čišćenje većih površina bez mnogo nameštaja, npr. skladišta i proizvodne hale, tržni centri, parkirališta i aerodromi. Ovde možete pronaći i naše mašine za metenje kao i kombinovane mašine za metenje i usisavanje.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Ostala rešenja za čišćenje

Ostala rešenja za čišćenje

Bilo da se radi o mašinama sa jednim diskom i mašinama za poliranje za negu tvrdih podova ili rešenjima za posebno zahtevne zadatke čišćenja, poput čišćenja stepenica ili pokretnih stepenica: naša ostala rešenja za čišćenje.

GO TO OVERVIEW