Mašine za ribanje/za ribanje i usisavanje
Za sjajne podove. Pomoću Kärcher mašina za ribanje i usisavanje Vaši podovi postaju higijenski čisti i blistavi. Garantujemo Vam sjajne učinke.Naši svestrani uređaji i specijalisti obavljaju sve vrste zadataka u čišćenju naročito ekonomično i štedeći vreme.
Kompaktne/ručne mašine za metenje i usisavanje
Razvijene za brzo i fleksibilno čišćenje manjih do srednje velikih površina u restoranima, prodavnicama, kuhinjama, hotelima i kao i drugih površina s velikom frekvencijom ljudi i mnogo nameštaja: naše ručne mašine za metenje i usisavanje.
Nasedne/nastojne mašine za metenje i usisavanje
Savršen izbor za čišćenje većih površina bez mnogo nameštaja, npr. skladišta i proizvodne hale, tržni centri, parkirališta i aerodromi. Ovde možete pronaći i naše mašine za metenje kao i kombinovane mašine za metenje i usisavanje.
Ostala rešenja za čišćenje
Bilo da se radi o mašinama sa jednim diskom i mašinama za poliranje za negu tvrdih podova ili rešenjima za posebno zahtevne zadatke čišćenja, poput čišćenja stepenica ili pokretnih stepenica: naša ostala rešenja za čišćenje.