Ostala rešenja za čišćenje
Bilo da se radi o mašinama sa jednim diskom i mašinama za poliranje za negu tvrdih podova ili rešenjima za posebno zahtevne zadatke čišćenja, poput čišćenja stepenica ili pokretnih stepenica: naša ostala rešenja za čišćenje.
Mašine sa jednim diskom
Svejedno da li se radi o tvrdim površinama ili tekstilnim podnim oblogama: Kod Kärcher-a ćete garantovano pronaći odgovarajuću mašinu sa jednim diskom. Mi izvodimo uređaje za sve specijalne i višenamenske primene.
Mašine za poliranje
Ako đonovi obuće ostavljaju tragove: Kärcher automati za poliranje brzo dovode podove do ponovnog sjaja. Zahvaljujući pogonu na akumulatorsku bateriju primenjuju se i tokom velikog prometa.
Čistači stepenica/pokretnih stepenica
Munjevitom brzinom blistavo čisto: Kärcher čistači stepenica i pokretnih stepenica okretom ruke postižu sjajne rezultate na pokretnim stepenicama i pokretnim trakama kao i na stepenicama i okapnicama za prozore.