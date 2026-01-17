Ostala rešenja za čišćenje

Bilo da se radi o mašinama sa jednim diskom i mašinama za poliranje za negu tvrdih podova ili rešenjima za posebno zahtevne zadatke čišćenja, poput čišćenja stepenica ili pokretnih stepenica: naša ostala rešenja za čišćenje.

Kärcher Mašine sa jednim diskom

Mašine sa jednim diskom

Svejedno da li se radi o tvrdim površinama ili tekstilnim podnim oblogama: Kod Kärcher-a ćete garantovano pronaći odgovarajuću mašinu sa jednim diskom. Mi izvodimo uređaje za sve specijalne i višenamenske primene.

Kärcher Mašine za poliranje

Mašine za poliranje

Ako đonovi obuće ostavljaju tragove: Kärcher automati za poliranje brzo dovode podove do ponovnog sjaja. Zahvaljujući pogonu na akumulatorsku bateriju primenjuju se i tokom velikog prometa.

Kärcher Čistači stepenica/pokretnih stepenica

Čistači stepenica/pokretnih stepenica

Munjevitom brzinom blistavo čisto: Kärcher čistači stepenica i pokretnih stepenica okretom ruke postižu sjajne rezultate na pokretnim stepenicama i pokretnim trakama kao i na stepenicama i okapnicama za prozore.

