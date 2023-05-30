Registrujte se i uštedite

Registrujte se u nekom od naših Kärcher centara, i osvojite vaučer sa čak 8 stikera sa popustima, koje možete iskoristiti na svim uređajima i pratećoj opremi, osim na već sniženo.

Čekamo vas na sledećim adresama:

Kärcher centar Beograd

Autoput za Novi Sad 55, telefon: 011 635 5505

Kärcher centar Kragujevac

Dragoslava Srejovića 66, telefon: 034 610 7782