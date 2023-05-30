Registrujte se i uštedite

Budite u toku sa specijalnim ponudama i akcijama koje vam pripremamo u našim Kärcher centrima i na Webshop-u, registrujte se i ostvarite popuste. 

Registrujte se u nekom od naših Kärcher centara, i osvojite vaučer sa čak 8 stikera sa popustima, koje možete iskoristiti na svim uređajima i pratećoj opremi, osim na već sniženo.

Čekamo vas na sledećim adresama: 

Kärcher centar Beograd

Autoput za Novi Sad 55, telefon: 011 635 5505

Kärcher centar Kragujevac

Dragoslava Srejovića 66, telefon: 034 610 7782

Web registracija

Registrujte se na našem Webshopu i čeka vas popust od 10% za sledeću kupovinu. Posetite karchershop.rs.

