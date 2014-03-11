Home & Garden

Kod Home & Garden uređaja za čišćenje u prvom redu se radi o manjim uređajima za čišćenje nego što je to slučaj u profesionalnom sektoru. Garden sektor pre svega obuhvata sisteme za zalivanje koji funkcionišu sa visokim stepenom efikasnosti, čuvajući resurse. Na taj način Kärcher pomoću svojih proizvoda nudi odgovarajuće rešenje za svaki problem u čišćenju. Verovatno najpoznatiji uređaj je Kärcher kompresorski čistač. Ipak nezavisno od toga preduzeće nudi veliki broj drugih uređaja za čišćenje u sektoru Home & Garden kao što su na primer parni čistač ili usisivač za prozore.