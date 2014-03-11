Saveti za primenu

Ovde pregledno na prvi pogled pronalazite tematski uređena rešenja za čišćenje. Ukoliko Vaša potreba za čišćenjem nije navedena, stupite u kontakt sa nama.

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Spoljašnja sredina

Čišćenje automobila

Čišćenje automobila

Za brzo i temeljno čišćenje Vašeg automobila ovde ćete pronaći odgovarajuće proizvode i pribor.

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Čišćenje terase

Kako biste posle zime ponovo dobili čiste terase, ovde ćete pronaći odgovarajuće proizvode i pribor.

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Zalivanje bašte

Pomoću naših baštenskih pumpi zalivate velike površine zahvaljujući daljinskom upravljaču čak potpuno automatski.

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Metenje

Adio metle i đubrovnici: Pomoću Kärcher mašina za metenje staze, ulice, ulaz i dvorište čistite do 5 puta brže.

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Pločnici zarasli u mahovinu

Kärcher rotirajuće mlaznice su idealne za skidanje mahovine sa pločastih površina.

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Čišćenje baštenskog nameštaja

Baštenskom nameštaju sa ružnim flekama zbog aero zagađenja ili od poslednje zime vratite pređašnji izgled pomoću naših kompresorskih čistača.

Čišćenje cevi

Čišćenje cevi

Set za čišćenje cevi je idealan kako biste oslobodili zapušene cevi u spoljašnjoj sredini i unutra.

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Čišćenje fasada

Ne samo za sektor oko kuće Kärcher nudi idealne uređaje. Čak se i sama kuća vremenom prlja, a pomoću Kärcher uređaja može ponovo da vrati stari sjaj.

Unutrašnji sektor

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Čišćenje pomoću pare

Ovde ćete pronaći mnoštvo saveta za mogućnosti primene parnog čistača: Sasvim jednostavno čistite podove, fuge, armature, kupatilo i WC, prozore i ogledala, kuhinju i mnogo toga drugog.

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Peglanje na paru

Visok pritisak pare koji ostaje isti olakšava peglanje, takođe kod teških materijala. To do 50 % štedi vreme peglanja.

Čišćenje prozora

Čišćenje prozora

Prozori su trouglasti, a Kärcher nudi optimalno rešenje za sve zahteve. Otkrijte različite uređaje za čišćenje prozora.

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Čišćenje tepiha

Čišćenje tepiha funkcioniše sasvim jednostavno uz pomoć pravih Kärcher proizvoda.

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Čišćenje tapacirunga

Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tapaciranom nameštaju.

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Kućno vodosnabdevanje

Za snabdevanje industrijskom vodom u kući najbolje je da koristite naše kućne i baštenske pumpe.

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Bušenje, metenje, usisavanje

Gde se hobluje, tu otpadaju opiljci – Kärcher kao profesionalac u čišćenju nudi kompleta program uređaja i korisnog pribora za efikasno čišćenje u i okolo kuće.

Nega poda

Nega poda

Ovde nalazite najvažnije informacije i mnogo saveta za stručnu negu podova kao i informacije za poliranje i o adekvatnim sredstvima za negu i čišćenje.