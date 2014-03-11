Saveti za primenu
Ovde pregledno na prvi pogled pronalazite tematski uređena rešenja za čišćenje. Ukoliko Vaša potreba za čišćenjem nije navedena, stupite u kontakt sa nama.
Spoljašnja sredina
Čišćenje automobila
Za brzo i temeljno čišćenje Vašeg automobila ovde ćete pronaći odgovarajuće proizvode i pribor.
Čišćenje terase
Kako biste posle zime ponovo dobili čiste terase, ovde ćete pronaći odgovarajuće proizvode i pribor.
Zalivanje bašte
Pomoću naših baštenskih pumpi zalivate velike površine zahvaljujući daljinskom upravljaču čak potpuno automatski.
Metenje
Adio metle i đubrovnici: Pomoću Kärcher mašina za metenje staze, ulice, ulaz i dvorište čistite do 5 puta brže.
Pločnici zarasli u mahovinu
Kärcher rotirajuće mlaznice su idealne za skidanje mahovine sa pločastih površina.
Čišćenje baštenskog nameštaja
Baštenskom nameštaju sa ružnim flekama zbog aero zagađenja ili od poslednje zime vratite pređašnji izgled pomoću naših kompresorskih čistača.
Čišćenje cevi
Set za čišćenje cevi je idealan kako biste oslobodili zapušene cevi u spoljašnjoj sredini i unutra.
Čišćenje fasada
Ne samo za sektor oko kuće Kärcher nudi idealne uređaje. Čak se i sama kuća vremenom prlja, a pomoću Kärcher uređaja može ponovo da vrati stari sjaj.
Unutrašnji sektor
Čišćenje pomoću pare
Ovde ćete pronaći mnoštvo saveta za mogućnosti primene parnog čistača: Sasvim jednostavno čistite podove, fuge, armature, kupatilo i WC, prozore i ogledala, kuhinju i mnogo toga drugog.
Peglanje na paru
Visok pritisak pare koji ostaje isti olakšava peglanje, takođe kod teških materijala. To do 50 % štedi vreme peglanja.
Čišćenje prozora
Prozori su trouglasti, a Kärcher nudi optimalno rešenje za sve zahteve. Otkrijte različite uređaje za čišćenje prozora.
Čišćenje tepiha
Čišćenje tepiha funkcioniše sasvim jednostavno uz pomoć pravih Kärcher proizvoda.
Čišćenje tapacirunga
Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tapaciranom nameštaju.
Kućno vodosnabdevanje
Za snabdevanje industrijskom vodom u kući najbolje je da koristite naše kućne i baštenske pumpe.
Bušenje, metenje, usisavanje
Gde se hobluje, tu otpadaju opiljci – Kärcher kao profesionalac u čišćenju nudi kompleta program uređaja i korisnog pribora za efikasno čišćenje u i okolo kuće.
Nega poda
Ovde nalazite najvažnije informacije i mnogo saveta za stručnu negu podova kao i informacije za poliranje i o adekvatnim sredstvima za negu i čišćenje.